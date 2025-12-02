> 美食 > 台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。

台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。

tiger Walker 玩樂季夜市小吃台中旱溪夜市冬季甜品烤梨
2025-12-02 20:50文字：捲毛阿偉 

捲毛阿偉

台中夜市近來掀起一波秋冬甜品熱，「白玉烤梨」靠著整顆梨燉煮入味的獨特作法，在旱溪、大慶兩大夜市間迅速竄紅，以自然甜香與暖胃口感成為季節必吃話題。

「白玉烤梨」以整顆梨燉煮為招牌特色，先以冰糖、紅棗、枸杞慢火熬煮，再經加熱烤製，使梨肉從果芯到外層都均勻吸附甜香。台中夜市近年興起溫潤系甜品風潮，這款甜品以自然果香與暖胃質地成功成為秋冬檔期的代表性點心。

週二限定暖香 旱溪夜市的人潮指標

「白玉烤梨」採夜市巡迴形式營業，週二固定出攤於旱溪夜市，週末則轉往大慶夜市。因為僅在特定時段販售，加上現燉現裝的作業方式，使攤位常見長隊，成為夜市路線中辨識度極高的固定點位。

銀耳湯底透亮 鍋邊微甜香氣四散

以透明的大鍋作為攤位視覺焦點，正是吸引人潮駐足的原因。梨子在鍋中逐漸轉為金透色澤，搭配銀耳、枸杞與紅棗，形成層次豐富的湯底。從遠處便能聞到輕微果香，貼近鍋緣時更能感受到梨子被慢火煮透後的自然甜氣。

現煮現盛流程 排隊仍能快速前進

雖然人潮眾多，但攤位以明確的分工加速服務：前段處理燉煮、後段負責分裝與調整甜度，標準化作業使隊伍前進速度平穩。每碗份量均一，不因人潮多寡而出現不均，維持攤位穩定的口碑與回訪率。

入味本梨濃郁 甜度剛好不膩的夜市風味

燉透的梨肉保有微脆質地，入口後先是清爽果汁，再帶出燕窩般滑順的銀耳口感。甜度以冰糖調勻，不厚重、不卡喉，秋冬夜晚來上一碗，暖胃效果強，成為大人小孩都喜愛的夜市必吃甜品。

夜市人氣持續升溫 台中限定的季節暖甜

「白玉烤梨」以小攤形式累積穩固客群，從大慶夜市一路延伸到旱溪夜市，成為台中秋冬檔期具指標性的夜市甜點。週期固定、味道穩定，加上四季限定感，使這款甜品在社群平台上口碑升溫，也自然成為許多遊客規劃夜市路線的固定選項。

白玉烤梨

週二：旱溪夜市；六、日：大慶夜市

延伸閱讀

 
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
【阿二靚鍋菜單價位大公開】吃千百回也吃不膩的人氣火鍋～台中東興路必吃美食小吃餐廳推薦！招牌菜泡菜鍋、麻辣鍋、雪花牛鍋。
大嘴巴菜單王
【羅東美食】四季當歸鴨創始店｜在地人都在吃的銅板美食～宜蘭小吃推薦！粉嫩鴨片飯入口香氣四溢，搭配當歸鴨肉麵線＆限量鴨肉茶碗蒸，高ＣＰ值古早味！
Mio醬
[台北] 通化夜市必吃小吃「暖男炸雞」｜獨門秘醬超強炸物，小資族最愛的銅板宵夜！
Catalina旅遊小筆記
2025桃園龜山美食【桃園龜山銅板小吃】龜山後街美食推薦/陳秋剛綿綿冰/夏季限定芒果冰/將滋爆漿甜甜圈/仁聚牛肉麵/天萊基隆營養三明治/在地人才知道推薦美食
大海愛上藍天
宵夜場限定銅板美食~只賣晚上宵夜的傳統烤肉吐司口感軟嫩香氣足!泡菜烤肉蘿蔔糕微辣微酸銷魂必點!居然還有古早味炸芋頭丸「呷歸晚」 @台南好Food遊
台南好Food遊
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

白玉烤梨

091- 466022
台中市東區旱溪東路一段
0