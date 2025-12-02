台中夜市必吃的銅板美食！旱溪週二限定「白玉烤梨」爆紅排隊甜品，整顆燉梨暖心又暖胃。

台中夜市近來掀起一波秋冬甜品熱，「白玉烤梨」靠著整顆梨燉煮入味的獨特作法，在旱溪、大慶兩大夜市間迅速竄紅，以自然甜香與暖胃口感成為季節必吃話題。

「白玉烤梨」以整顆梨燉煮為招牌特色，先以冰糖、紅棗、枸杞慢火熬煮，再經加熱烤製，使梨肉從果芯到外層都均勻吸附甜香。台中夜市近年興起溫潤系甜品風潮，這款甜品以自然果香與暖胃質地成功成為秋冬檔期的代表性點心。

週二限定暖香 旱溪夜市的人潮指標

「白玉烤梨」採夜市巡迴形式營業，週二固定出攤於旱溪夜市，週末則轉往大慶夜市。因為僅在特定時段販售，加上現燉現裝的作業方式，使攤位常見長隊，成為夜市路線中辨識度極高的固定點位。

銀耳湯底透亮 鍋邊微甜香氣四散

以透明的大鍋作為攤位視覺焦點，正是吸引人潮駐足的原因。梨子在鍋中逐漸轉為金透色澤，搭配銀耳、枸杞與紅棗，形成層次豐富的湯底。從遠處便能聞到輕微果香，貼近鍋緣時更能感受到梨子被慢火煮透後的自然甜氣。

現煮現盛流程 排隊仍能快速前進

雖然人潮眾多，但攤位以明確的分工加速服務：前段處理燉煮、後段負責分裝與調整甜度，標準化作業使隊伍前進速度平穩。每碗份量均一，不因人潮多寡而出現不均，維持攤位穩定的口碑與回訪率。

入味本梨濃郁 甜度剛好不膩的夜市風味

燉透的梨肉保有微脆質地，入口後先是清爽果汁，再帶出燕窩般滑順的銀耳口感。甜度以冰糖調勻，不厚重、不卡喉，秋冬夜晚來上一碗，暖胃效果強，成為大人小孩都喜愛的夜市必吃甜品。

夜市人氣持續升溫 台中限定的季節暖甜

「白玉烤梨」以小攤形式累積穩固客群，從大慶夜市一路延伸到旱溪夜市，成為台中秋冬檔期具指標性的夜市甜點。週期固定、味道穩定，加上四季限定感，使這款甜品在社群平台上口碑升溫，也自然成為許多遊客規劃夜市路線的固定選項。

白玉烤梨

週二：旱溪夜市；六、日：大慶夜市

