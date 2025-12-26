35元爽吃隱藏版高雄果貿社區美食！無名排隊美食蔥抓餅現做現煎，在地人私藏美食名單。

高雄果貿社區的「無名排隊美食蔥抓餅」，以眷村手藝與真材實料打出口碑，主打爆汁豬肉餡餅、韭菜盒與蔥抓餅，是在地老饕私藏的排隊美食。

高雄果貿社區美食推薦！「無名排隊美食蔥抓餅」是一間藏在果貿社區低調卻不平凡的眷村美食，憑藉真材實料與手工製作，在地人口耳相傳，遂成為老饕才知道的高雄隱藏版美食；「無名排隊美食蔥抓餅」主打爆汁豬肉餡餅、韭菜盒與蔥抓餅，雖然沒有醒目招牌，卻經常出現排隊人潮。所有品項皆為現點現做，從揉麵、包餡到下鍋，全程手工完成，份量十足、誠意滿滿。其中，豬肉餡餅表現尤為亮眼，份量大、內餡飽滿，一口咬下肉汁四溢，口感紮實卻不油膩；韭菜盒與蔥抓餅同樣用料實在，展現傳統眷村麵食的樸實美味

▲「無名排隊美食蔥抓餅」主打爆汁豬肉餡餅、韭菜盒與蔥抓餅。（美食好芃友提供）

▲在地老饕私藏美食名單「無名排隊美食蔥抓餅」。（美食好芃友提供）

果貿社區人氣排隊小吃，在地人私藏推薦

位於左營果貿社區果峰街47巷的「無名排隊美食蔥抓餅」，主打蔥抓餅、豬肉餡餅與韭菜盒，是眾多在地老饕心中值得一再回訪的左營蔥油餅、餡餅名單之一。店家由眷村一家人共同經營，營運模式樸實、充滿人情味，採現點現做，講究新鮮與口感，份量實在，也正是吸引饕客甘願排隊等候的關鍵。兒子負責現場煎製餅類、掌控火候；老闆負責包裝與招呼客人，維持出餐節奏；老闆娘則在後方專心製作各式包餅，從揉麵、包餡到成形皆親力親為，展現傳統手工麵食的細膩功夫。



▲從揉麵、包餡到成形，老闆娘皆親力親為。（美食好芃友提供）

「無名排隊美食蔥抓餅」眷村手藝真材實料

「無名排隊美食蔥抓餅」一代闆娘自小在眷村長大，餅類手藝與味道皆承襲自長輩記憶，也成為店內料理的靈魂。實際製作過程中可見店家對用料毫不手軟，一顆僅售35元的豬肉餡餅，內餡份量十足，選用台灣溫體豬肉，成品尺寸更比一般市售餡餅大上約四分之一，誠意滿滿；韭菜盒同樣全程手工，從擀麵皮開始製作，內餡以韭菜、冬粉、雞蛋與蝦皮等樸實食材為主，卻包入驚人的餡料份量，飽滿程度令人印象深刻；豬肉餡餅單顆需約8至10分鐘製作。



▲「無名排隊美食蔥抓餅」對用料毫不手軟。（美食好芃友提供）

值得專程造訪的果貿社區眷村美食「無名排隊美食蔥抓餅」

「無名排隊美食蔥抓餅」從一家人分工合作的經營模式，到堅持現點現做、全程手工的製作流程，皆展現出對傳統麵食的用心與尊重。無論是爆汁且份量十足的豬肉餡餅，還是餡料澎湃、調味恰到好處的韭菜盒，抑或是現煎酥香的蔥抓餅，都讓人感受到樸實卻耐吃的眷村風味。若想一嚐高雄果貿社區最具代表性的在地小吃，老闆建議大家提早前往或事先電話預訂，可以減少現場等候時間，深刻體會這間被在地人私藏的排隊美食。



▲豬肉餡餅選用台灣溫體豬，份量十足，價格僅售35元。（美食好芃友提供）

▲韭菜盒內餡飽滿，份量驚人。（美食好芃友提供）

「無名排隊美食蔥抓餅」店家資訊

營業時間：09:00～12:00、14:00～18:00（週二公休）

地址：高雄市左營區果峰街47巷2號

電話：0980177226

