來真的！年假後約起來，精選人氣名店TOP10開席指南，刷滙豐卡讓相聚更有感

年假期間或許已經吃過幾輪團圓桌與旅途大餐，但真正屬於自己的開席時刻，往往是在回到工作節奏之後。那句「年後再約」終於可以兌現，從團圓模式切換成好友模式，讓相聚回到最舒服的節奏。



這一次，不必是長輩桌的正式排場，也不用趕行程的聚餐，而是挑一家對味的餐廳，慢慢坐下來。想來點儀式感，可以選日式和食或創作壽司，細緻擺盤為聊天加分；偏好西式氛圍，義式料理的分享盤最適合三五好友邊吃邊聊。若想把規格拉高，大口和牛或質感餐廳的開席場景，讓聚會多一點期待。當然，也有輕鬆派的選擇。炸物、披薩、分享餐等快樂組合，總能讓同事局或好友局瞬間熱絡起來。正式或隨性都無妨，重點是那份重新相聚的自在。



▲精選人氣名店TOP10開席指南，刷滙豐卡讓相聚更有感

這份精選人氣名店TOP10，從精緻到分享型餐桌一次到位。年假之後，不必少吃一頓，而是把每一次相聚安排得更對味。刷滙豐卡，把那場說好的相聚安排上桌，讓開席成為回到日常後最期待的一刻。

勝博殿｜日式豬排開席首選，春季雙人餐更有看頭

年假後想約一場穩穩不出錯的聚餐，日式豬排永遠是安心選項。1966年創立於東京新宿的勝博殿，是日本規模最大的豬排連鎖品牌之一，在台灣以嚴選食材與職人技術打出名號。酥脆麵衣包裹里脊與腰內肉，一口咬下肉汁飽滿，開席氣氛瞬間到位。



3/11–4/30期間更推出「明太子雙味起司漢堡排」，手作漢堡排包裹雙起司，搭配主廚特調明太子醬，鹹香濃郁、層次分明。雙人套餐包含炸蝦、豬排與季節炸物，白飯與味噌湯還可續加，無論好友補聚餐或約會開席，都能吃得澎湃又有儀式感。地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：單筆消費滿1,000元，贈「蔬肉起司丸」乙份

がんこ莞固和食｜關西職人滋味，為開席添上一份儀式感

年假過後想約一場有質感的聚餐，日式和食總能把氛圍拉到剛剛好的高度。創立於1963年的關西和食集團「がんこ」，擁有超過六十年歷史，是日本關西地區代表性的和食品牌。2019年於林口開設全球海外首店，將正統關西風味與職人精神帶進台灣。



走進莞固，彷彿推開通往關西的門扉。從精緻懷石到豐盛御膳，對「旬」食材的講究與細膩擺盤，讓每一道料理都保有層次與溫度。無論是好友補聚餐、家庭相約，或想安排一場更有儀式感的開席時刻，這裡都能讓相聚慢慢沉澱，回到最純粹的美味體驗。地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：內用享9折

義郎創作壽司｜日式料理聚會首選，手作壽司與創意料理兼具

年假後想約一場有質感又不會太拘謹的聚餐，創作壽司是不少饕客的安心名的選擇。義郎主打新鮮海鮮與多樣化日式料理，從經典握壽司到創意卷物、烤物與炸物皆有變化，適合三五好友一起分享。細緻擺盤搭配溫潤空間氛圍，既能保有日料的儀式感，也不失輕鬆聊天的自在節奏。無論是好友補聚餐或下班小約，都能讓開席多一點話題與期待。



地址：高雄市左營區忠言路81號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：贈「主廚開胃小菜」乙份

洋朵義式廚坊｜創意義式料理，揪團分享剛剛好

年假過後想約一場氣氛輕鬆的聚餐，義式料理總是百搭選擇。洋朵主打創新與傳統結合的義式風味，從義大利麵、焗烤、燉飯到薄餅披薩與開胃輕食一次到位。義大利麵更細分多種醬料系列，無論偏好清炒蒜香、濃郁白醬或鄉村番茄，都能找到對味選項。餐點份量適合分享，聊天節奏自然拉長，是年後補聚餐或同事小約的好理由。開席不必太正式，點幾道喜歡的料理，一起把說好的那一局安排上桌。



地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日享9折

洋城義大利餐廳｜義式主餐齊聚，聚會開席更有選擇

想約一場不傷腦筋的聚餐，義式餐廳永遠是安全名單。洋城主打傳統與創新結合的義式料理，從義大利麵、焗烤、燉飯到薄餅披薩與開胃輕食一應俱全。義大利麵口味橫跨清炒蒜香、奶油乳酪、番茄茄汁到蘿勒與泰式紅咖哩，多元選擇讓每個人都能找到自己那一道。無論是朋友補聚餐、同事揪團開席，或家庭小聚，都能輕鬆點餐、自在聊天，把相聚的節奏慢慢拉長。

地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：平日享9折

筠芝和牛本舖｜A5和牛上桌，把開席規格直接拉滿

想讓年後的聚餐更有存在感，A5和牛絕對能把氣氛瞬間拉高。筠芝主理人曾赴大阪辻調理專門學校專攻日本料理，將職人廚藝與和牛結合，打造出專屬於肉控的開席場景。店內選用最高等級A5和牛，因直接與日方進貨，部位選擇豐富，從壽喜燒、牛排到涮涮鍋皆能品嘗油花細緻、入口即化的濃郁滋味。無論是好友慶生、約會升級，或想把補聚餐辦得更有儀式感，都能在這裡為相聚多添幾分澎湃。



地址：臺北市士林區中山北路六段35巷42號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：享9折，加贈「和牛肉燥」兩包

牧山丘 MuHills｜迪化街上的義法餐桌，開席更有美學感

想把年後的聚餐辦得有點不一樣，不妨走進迪化街的牧山丘。這裡融合台灣在地食材、義大利香料與季節元素，將義法料理做出細膩層次與視覺美感。手工義大利麵、薄片披薩與每日特選菜單以食用花與香草點綴，讓餐桌既優雅又有溫度。簡約而帶有山丘意象的空間設計，讓人放慢節奏，好好聊天、慢慢品味。無論好友補聚餐、約會升級或慶生小聚，都能在這裡為開席添上一份生活美學。



地址：臺北市大同區迪化街一段173號訂位專線：02 2557-8938優惠期間：2026/1/1~2026/12/30滙豐銀行信用卡優惠：2人同行單點滿1,500元(含)以上，享贈蛋糕乙份(店家每日特選)

好樣秘境｜陽明山玻璃溫室裡的森林開席

想把年後的聚餐辦成一場小旅行，不妨走進陽明山群巒中的好樣秘境。榮獲日本 Good Design Award 的白色溫室建築空間，像童話般靜靜坐落山林之間，光是環境就值得專程造訪。餐點堅持自製，結合花園香草與在地食材，呈現溫暖而細膩的歐亞料理風味。這裡適合慶生、約會或好友補聚餐，把開席升級成一段慢慢聊天的午後時光。用餐之餘還能在小花園與中途貓咪互動，讓美味與關懷在山林間悄悄延續。



地址：臺北市士林區菁山路136-1號優惠期間：2026/1/1~2026/12/31滙豐銀行信用卡優惠：1.單筆消費滿2500元現折300元2.當月壽星贈送蛋糕與畫盤服務(須提前預約)

肯德基｜揪團分享局，開席也可以很輕鬆

年假過後不一定要排正式餐廳，有時候一場炸雞分享局就能把氣氛瞬間點燃。台灣肯德基以招牌咔啦脆雞聞名，獨門香料醃製、現場裹粉現炸，外酥內嫩的經典口感總讓人一口接一口。再加上原味蛋撻與多款期間限定餐點，從同事揪團到好友補聚餐都能輕鬆搞定。沒有拘謹的用餐節奏，只有邊吃邊聊的自在氛圍。開席不一定要鋪張，一盒分享餐，就能讓相聚變得剛剛好。



地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/7/31滙豐銀行信用卡優惠：肯德基官網輸入專屬代碼「26312」享每天6折卡好康優惠價222元(20塊上校雞塊分享盒+2顆原味蛋撻+2杯冰無糖綠茶(小) (原價370元)

必勝客｜比薩分享派對，開席氣氛一秒到位

年假過後想揪團開席，比薩永遠是氣氛製造機。台灣必勝客除了經典美式比薩，更融合在地元素推出話題口味，從厚實鬆軟到薄脆酥香，多種餅皮選擇滿足不同喜好。一打開披薩盒，餐桌氣氛立刻升溫，無論家庭聚餐、朋友派對或下班揪團，都能輕鬆上桌。開席不必太複雜，一份分享套餐就能把聊天、歡笑與美味全部打包。



地址：全台多間門市（依各分店公告為準）優惠期間：2026/1/1–2026/7/31滙豐銀行信用卡優惠：必勝客官網輸入專屬代碼「26312」，精彩饗宴買1送5享外帶/外送1個鬆厚大比薩(限690元(含)以上口味)；送2個鬆厚小比薩(限410元(含)以下口味)+2塊厚燒醬烤腿排或1份黃金雞軟骨(2選1)+1份薯金幣(小)或脆糖扁可頌(2選1)+1瓶1.25L可樂或2杯玉米濃湯(2選1)