哈根達斯買一送一！小熊維尼聯名買就送周邊，3天應援WBC買一送一。

2026-03-06 11:40文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:哈根達斯
哈根達斯維尼 100 週年聯名！維尼冰淇淋蛋糕與聖代，再送維尼周邊，外帶球冰限時買 1 送 1。

哈根達斯被小熊維尼佔據了！哈根達斯這次找來風靡全球的小熊維尼，一同慶祝品牌百年紀念的重要時刻。這波聯名不僅有視覺吸睛的冰淇淋蛋糕、瓦夫聖代與消暑凍飲，更為了應援 2026 世界棒球經典賽，驚喜祭出限時外帶球冰買一送一的熱血優惠。同時，準備了限量小熊維尼毛絨吊飾與聯名提袋要送給粉絲，讓大家在品嚐甜點、觀看熱血賽事的同時，也能感受到維尼與好友們帶來的療癒能量。

▲消暑必喝的冰淇淋凍飲與瓦夫聖代，特製杯套印上維尼家族玩耍的可愛模樣。
▲為中華隊加油，哈根達斯特別在經典賽期間祭出限時外帶球冰買 1 送 1 優惠。
維尼造型冰淇淋蛋糕加碼送驚喜

如果近期家中有壽星或是準備舉辦聚會，這款氣球盛宴冰淇淋蛋糕絕對能成為餐桌上的討論亮點。外觀採用獨特的 4 格立體方塊設計，一次就能吃到草莓、香草等多款經典口味，上面還能看見維尼、小豬、跳跳虎與屹耳穿梭其中的身影。現在只要購買 5 吋以上蛋糕並加入官方會員，就能把限量的維尼或小豬毛絨吊飾帶回家。專屬派對盒內還貼心附贈了立體角色紙牌，讓大家在分食冰淇淋的過程中，也能跟著維尼一起進入童話世界，感受最純粹的快樂。

▲氣球盛宴冰淇淋蛋糕搭配專屬派對盒，打開後立體設計宛如小型遊樂園，與哈根達斯一起為重要慶祝時刻增添驚喜。
維尼系列買就送限定周邊

若是想在忙碌的日常中找個藉口犒賞自己，那這款瓦夫聖代絕對是下午茶的首選。金黃酥脆的瓦夫花餅加上 3 款冰淇淋，再配上檸檬蛋糕與焦糖脆餅，每一口都吃得到豐富的層次感。杯身附有 100 週年專屬杯套並加贈可愛貼紙。另外，喜歡清爽風味的人，則不能錯過以芒果與覆盆子雪酪為基底的凍飲，酸甜滋味非常開胃。最吸引人的莫過於隨餐附贈的維尼雙面飲料提袋，讓大家平時出門都能把好心情提著走，走到哪裡都能展現個人品味與滿滿的童心。

▲買凍飲即贈送的雙面飲料提袋，透明材質搭配鮮艷的氣球與維尼圖案，超實用。
期間限定主題店裝與精緻盤餐優雅登場

為了讓粉絲能有更完整的沉浸式體驗，哈根達斯甚至在指定門市換上了超好拍的主題店裝。內用限定的盤餐更是精緻，嚴選 5 種口味冰淇淋搭配白巧克力檸檬蛋糕，盤面上巧妙融入了維尼與跳跳虎等角色的造型元素，看起來就像是一件藝術品。不管是熱愛分享美照的社群達人，還是單純想跟老朋友聚會的人，都能在充滿氛圍感的環境中，享受一場既優雅又充滿趣味的午後饗宴，讓這個百年的紀念時刻，成為大家心中最溫暖且難忘的春日回憶。

▲指定門市換上軟萌的主題店裝，桌面隨處可見維尼與夥伴們的身影，讓大家在哈根達斯門市享受午茶時更有儀式感。
▲內用限定的繽紛饗宴盤餐，五種經典口味冰淇淋與檸檬蛋糕整齊排列，還有小熊維尼與好朋友俏皮賣萌。
哈根達斯小熊維尼 100 週年新品

小熊維尼氣球盛宴，冰淇淋蛋糕
款式選擇：「維尼小豬同樂款」、「跳跳虎屹耳歡聚款」。
內含口味：芒果覆盆子、草莓、夏威夷果仁、藍莓、香草（依款式組合）。
建議售價：2280 元。
限定贈品：小熊維尼 100 週年毛絨吊飾乙只（維尼或小豬款隨機）、專屬派對蛋糕盒乙份。

維尼與好友的繽紛饗宴，內用盤餐
產品特色：嚴選 5 種口味冰淇淋、白巧克力甘納許檸檬蛋糕、蜂巢焦糖、芒果百香果醬。
內含口味：草莓、藍莓、芒果、香草、覆盆子雪酪。
建議售價：599 元。
限定贈品：小熊維尼 100 週年毛絨吊飾乙只（維尼或小豬款隨機）。

小熊維尼百年慶典，瓦夫聖代
產品特色：金黃瓦夫花餅、檸檬蛋糕、蜂巢焦糖脆餅、維尼造型巧克力片。
內含口味：草莓、芒果雪酪、覆盆子雪酪。
建議售價：335 元。
限定贈品：小熊維尼 100 週年貼紙乙張。

小熊維尼百年慶典，冰淇淋凍飲
產品特色：芒果與覆盆子雪酪冰沙基底、點綴雙色雪酪球冰。
內含口味：芒果雪酪、覆盆子雪酪。
建議售價：365 元。
限定贈品：小熊維尼 100 週年雙面飲料提袋乙只。

哈根達斯 小熊維尼 100 週年慶典優惠

活動內容：即日起至 4 月 30 日止，購買 5 吋（含）以上冰淇淋蛋糕，享第二顆現折 250 元。
加碼好禮：凡購買兩顆冰淇淋蛋糕，再贈送 3 張哈根達斯外帶單球兌換券，且優惠可累贈。

哈根達斯 中華隊 WBC 經典賽熱血應援

活動時間：3 月 5 日至 3 月 8 日。
活動內容：至門市外帶 3 球冰淇淋，享買 1 送 1 優惠。

會員專屬活動
兌換條件：加入哈根達斯官方 LINE 並綁定會員，購買小熊維尼系列蛋糕即可憑券兌換限量贈品。


WBC應援優惠吃起來！

在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊