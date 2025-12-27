大湖草莓季冬日開跑！從純白草莓園、雲莊城堡到老街美食，苗栗山城順遊提案。

草莓季開跑，該是時候去苗栗走走了！這份順旅提案從純白果園到雲海景觀餐廳，絕對是冬日最暖心的旅行安排！

說起冬季旅遊最讓人期待的盛事，莫過於苗栗草莓季！打破傳統果園泥濘難行的刻板印象，近年擁有極高人氣的「純白系高架農場」絕對是不二選擇，輕鬆享受優雅又好拍的採摘樂趣！結束草莓行程，不妨順道造訪充滿客家風味的豆腐老街，以及大人小孩都瘋狂的夢幻巧克力城堡。趁著週末假期，快來安排一趟酸甜交織的山城療癒之旅！



▲今年冬季，記得來苗栗大湖體驗一場優雅又清新的採草莓活動！品嚐草莓外，不妨一併順遊周遭景點，來趟獨一無二的山城之旅！（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐）

▲來到苗栗，除了品嚐老街的在地小吃，景觀餐廳的料理也絕對不能錯過！無論是選用新鮮食材烹調的義式料理，還是暖心又暖胃的薑黃火鍋，每一口都能感受滿滿的在地風味與用心。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行、Ann‧榜哥‧生活事務所）

造訪紅色琉璃瓦草莓園，體驗高架採果

來到大湖採草莓，不必再擔心弄髒鞋子！「紅色琉璃瓦」打破傳統印象，全區鋪設平坦防水布，搭配純白色系的高架種植區，不必辛苦彎腰，也能優雅採摘飽滿鮮紅的草莓。園區氛圍清新愜意，不僅適合親子同遊，這裡更是寵物友善空間！採完果實後，還可以回到舒適的休息區享用戰利品，絕對是草莓控必收藏的夢幻名單。





紅色琉璃瓦

地址：苗栗縣大湖鄉96之6號

電話：0972-055-042

更多介紹可見「CHANTAL.L 旅攝日嚐」文章：【大湖鄉/景點、咖啡店】環境大又漂亮，心中第一的草莓莊園-紅色琉璃瓦草莓園 ＆ SUHU Café 舒服生活



▲顛覆傳統印象的「紅色琉璃瓦」，以純白系打造出清新愜意的休憩空間，不妨帶上毛小孩一起享受這份療癒時光！（部落客：CHANTAL.L 旅攝日嚐）

漫步清安豆腐老街，大啖黑皮臭豆腐

提著豐盛的草莓戰利品，中午前往俗稱「洗水坑」的「清安豆腐老街」填飽肚子！來到這裡，絕不能錯過「三色臭豆腐」，一次集結原味、地瓜與紅麴風味，酥脆外皮透著淡淡香氣，是不容小覷的在地招牌！若想嚐鮮，必點中藥滷製的「黑皮臭豆腐」，黝黑外皮搭配蒜蓉醬汁，獨特的中藥清香是別處吃不到的絕妙滋味；最後來上一份「客家豆干包」，吸飽滷汁的豆干夾入滿滿泡菜與香菜，清爽滋味絕對讓人意猶未盡！





清安豆腐街28老店

地址：苗栗縣泰安鄉1鄰28號

電話：0911941699

更多介紹可見「Sweet Tina」文章：洗水坑豆腐街(清安豆腐老街) - 客家豆干包 28老店三色臭豆腐





黑皮臭豆腐

地址：苗栗縣泰安鄉清安路45號

電話：03-7941796

更多介紹可見「雲大少爺」文章：苗栗泰安：山邊溪畔的特色老街【洗水坑清安豆腐老街】





滷媽媽客家豆干包／現滷豬血糕

地址：苗栗縣泰安鄉清安道路19號

電話：0931-500716

更多介紹可見「Sweet Tina」文章：洗水坑豆腐街(清安豆腐老街) - 客家豆干包 28老店三色臭豆腐



▲來到「清安豆腐老街」絕對要來場豆腐饗宴！無論是色彩繽紛的三色臭豆腐、獨特藥膳風味的黑皮臭豆腐，還是夾滿香菜與泡菜的客家豆干包，每一樣都是苗栗限定的道地美味。（部落客：Sweet Tina、雲大少爺）

探訪巧克力雲莊，手作夢幻甜點

午後時光，最適合走進宛如歐式城堡的「巧克力雲莊」。漫步在被群山環繞的園區，空氣中飄散著淡淡的可可香氣，療癒又夢幻的氛圍，彷彿置身童話世界！這裡不僅能品嚐各式精緻巧克力，還能親自體驗手作DIY的樂趣，或在3D劇院中深入製作可可的奧秘。園區內更設有視野遼闊的景觀餐廳與住宿服務，可以無憂無慮地待上一整天，無論是一個人的悠閒獨旅，還是全家大小的出遊都能盡興而歸！





巧克力雲莊

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪49-2號

電話：037-996914

更多介紹可見「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」文章：巧克力雲莊｜住宿、餐飲與故事，牽手走進幸福的旅程 @ 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



▲隱身山林的「巧克力雲莊」是一座夢幻的歐式紅磚城堡！店內琳瑯滿目的精緻巧克力與伴手禮，是大人小孩都難以抵抗的迷人誘惑。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

▲在巧克力雲莊也能享受豐盛的美食饗宴！鹹食表現毫不馬虎外，份量驚人的招牌巧克力冰，更是大小朋友都為之瘋狂的夢幻甜點。（部落客：魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

登高薑麻園賞雲海，獨享蒸氣足浴

旅程的最後，不妨前往位於薑麻園的「鍾鼎山林」。這裡不僅擁有遼闊的山嵐視野，更是品嚐在地風味的首選！招牌必點的「薑黃火鍋」，金黃色湯頭清甜順口，搭配新鮮野菜與肉片，暖胃又健康！飽餐一頓後，一定要體驗獨特的「老薑蒸氣足浴」，雙腳浸潤在溫熱的蒸氣之中，一邊看著眼前的雲霧繚繞，讓身心靈積累的疲憊通通消除，絕對是冬日旅行最為幸福的回憶。





鍾鼎山林

地址：苗栗縣大湖鄉栗林村薑麻園13號

電話：03-7951622

更多介紹可見「Ann‧榜哥‧生活事務所」文章：苗栗大湖鍾鼎山林，雲海景觀餐廳品薑黃鍋，老薑蒸足浴舒壓推薦。

▲「鍾鼎山林」以遼闊舒心的山嵐美景著稱，記得體驗獨特的老薑蒸氣足浴，絕對是冬日最奢侈的幸福時刻。（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

▲來到鍾鼎山林，一定不能錯過他們的招牌薑黃鍋！搭配色澤金黃、香氣迷人的薑黃飯，以及滿滿一盤時令野菜及海鮮，是冬日裡簡單純粹的美味享受！（部落客：Ann‧榜哥‧生活事務所）

