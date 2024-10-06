上次來苗栗縣泰安鄉，是造訪雪霸國家公園境內的【烏嘎彥竹林】。今天則來到泰安鄉山區清安村的【洗水坑豆腐街】，也就是【清安豆腐老街】，算是把一日遊應該囊括的路線給拚齊了。

↓清安路路邊可免費停車，走一段木棧道即可抵達老街。

↓由於洗水溪和汶水溪匯流，所以稱為洗水坑。眼前可見洗水溪流淌。實際上「洗水坑」的地名源自於客家語中的「清水」，音譯「冼水」，意指乾淨的水源，卻因地政事務上的筆誤，使得「冼水」變成了如今的「洗水」。

↓石橋滿是原住民圖騰，洗水坑由來為泰雅族與客家人混居之處。

今天非假日又逢陰雨，老街沉浸在寧靜的氛圍中，網路上那些知名店家攤販，泰半沒有營業。

↓丁字型的老街，範圍實在不大，30公尺，一眼可望到盡頭。路口地面好大一個指南針圖形。

↓豆干的話是上圖的「洗水坑豆干」比較有名，但這家「曾記豆干鋪」的老闆娘拉客超積極，一直喊著來給她請客，盛情難卻，結果我不吃豆干的人都買了兩包XD

↓石板地面，老街的標配。

和新北深坑老街一樣，因在地水質甜甘，以傳統古法純手工做出的豆腐格外清香細緻滑嫩，所以多數店家就專賣手工豆腐，故稱之為豆腐街。

↓不會錯過路口這家代表性的【清安豆腐店】，假日用餐時間那是一位難求。我只是好奇，為什麼它有個小招牌，別名「哎呀豆腐店」？

↓清安豆腐店另一邊門前的【秋菊麻糬】，原味、紫米、小米、艾草，四種口味的客家麻糬一盒50元。

↓泰安郵局，也充滿原住民風格。

↓四色臭豆腐的招牌最顯眼，可惜這家【清安豆腐28老店】今天也沒開門。

↓芋粿巧、芋籤包……，專賣手工芋頭食品的【糕粿粄之家】。

↓既來到清安豆腐街，不吃豆腐說不過去，還好這家許多媒體都來報導過的【黑皮臭豆腐】還有開。

↓廚房像攤販般，用餐區卻極為寬敞，最後方還是景觀座位區。

↓就在洗水溪旁。

↓麻辣臭豆腐($70)、肉燥飯($40)和竹筍湯($70)，黑皮主要的品項。

↓有點像臭臭鍋，但看起來就不怎麼辣。

↓一定要來分綜合臭豆腐($70)，白豆腐3、黑豆腐2，搭配台式泡菜。

↓四四方方的炸豆腐，中間挖洞填入蒜蓉醬汁。

↓據說黑皮臭豆腐的歷史可追溯至清同治年間，有一製作臭豆腐的姜姓世家，無意間將一罈久醃而發臭發黑的豆干用茶油炸了食用，沒料到意外有種特殊美味，從此油炸黑皮臭豆腐大受歡迎而流傳至今。這裡的黑皮臭豆腐依古方研製，以數十種中藥材，經一年以上自然發酵而成，黑色表面係中藥與豆腐結合自然氧化作用，並非染色或經葷滷水浸泡。

外皮酥脆，內裡超軟綿，聞著倒不臭，在口中卻……很難形容，幾近於臭，喜歡的可能趨之若鶩，我怎麼品都是怪味。醬汁差強人意，幸好泡菜可中和味覺。

↓白皮臭豆腐的豆味反倒正常一點。

↓豆瓣辣椒實在不辣，但跟臭豆腐還算搭。

OK，來至豆腐街的儀式完成。

↓不囉嗦，粉圓控看到就是會來一杯，檸檬口味，原本沒抱期待，不料大為驚艷，酸甜適中、粉圓超Q彈，煮得不要太完美，一個小男生賣的，原來這才是清安老街被豆腐耽誤的美食啊！

↓雨中的山芙蓉。

↓飼料很多啊，怎麼翻白眼？

不到五分鐘可以逛完的山腳邊溪水畔豆腐街，濃濃的客家在地風情，特色小吃，假日的盛況可想而知。今日有幸，讓我們見識了老街較為閒適的另一面。

↓煙雨飄渺間，跟清安豆腐老街告別，往下一個行程前進。

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