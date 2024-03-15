位於苗栗通霄的飛牛牧場，總面積達120公頃，看得到的面積大約是50公頃，雖然佔地很大，但遊玩起來並不會太累，一路上走走停停，也都有遮陽處，算是夏天裡不太爆汗的行程！



印象中沒來過飛牛牧場，但歷史悠久的飛牛牧場，從民國64年就有了，一直到民國84年才正式對外開放，環境上也一直很用心照顧，有機生態上也越來越注重，目前園區內餐廳吃得到的蔬食，也就是牧場裡有機農場種植出來的喔！

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飛牛牧場 位置資訊

飛牛牧場 營業時間

AM07：00-PM19：00

飛牛牧場 票價資訊

全票$280元(國中以上)

學童票$220元(小一至小六)

幼童票$160元(3歲以上至幼稚園)

敬老票$160元(65歲以上)

優惠票$140元(身心障礙本人憑證+陪同1人享半價)

三歲以下免費

憑門票可免費兌換乳製品乙杯



我們有預約入園才前往，入園前直接抱上車號，直接購票入場！

飛牛牧場 停車收費

小客車：$50元

大客車：$100元

買好票後會拿到園區導覽與換乳製品的票卷，可以在商店免費換！

其實不管去哪？我都沒有認真看過導覽，就是想走哪就走哪！除非有特別想去的點。

廣場上有餐廳、服務中心、乳製品兌換處。

飛牛牧場 紅穀倉餐廳

一入園都還沒玩，就馬上到餐廳報到了！吃吃喝喝就對了。

提供精選排餐、義大利麵套餐及兒童組合餐，也有豐富營養的下午茶點心

本來想吃的犇牛牛火鍋餐廳沒開，有點可惜！

松阪豬起司牛乳伴伴鍋$380元

優格咖哩烤雞腿排$350元，吃得部分我真的覺得還好，沒有到很滿意的程度，有點寂寞。

飛牛牧場 草原活動區

吃完飯後我們往草原活動區走，這裡有一大片的草地，看了心情真的很好！

飛牛牧場 水域生態區

邊走就看見水域生態區，這有好多鵝、鴨。

飛牛牧場 乳牛生態區

乳牛都好聰明，都躲在樹蔭下休息！

可以很近的距離接觸的牛群，而且不會有動物味道，空曠場地空氣好啊！

牛有哪四個胃呢？教學來了。每個胃都有不同功能，好酷啊！

飛牛牧場 綿羊生態區

這區有黑肚綿羊，肚子黑黑的就是了，最特別的就是牠是屬於牛科的反芻動物，具有四個胃，跟牛一樣耶！

有賣飼料可以餵食綿羊，來場互動！

玻璃屋內有販賣一些物品，也是偶像劇「薰衣草」的拍攝點，有年代的偶像劇了，秒懂我說的請舉手，我知道你的年紀了，哈哈哈

飛牛牧場 鴨鴨大遊行

地點：乳牛媽媽的家

場次：10：00 , 13：45 / 假日加開場次：16：00

可愛的鴨鴨，會跟著鈴聲噹噹噹而出現！

現場人員搖著鈴鐺指引鴨群們，現場隨機問答，答對的可以得到桶子內的飼料，與鴨鴨親密互動！(我答對了兩題，但是沒有給我飼料阿！我被遺忘了)

還可以摸摸鴨子喔！工作人員還提醒我們可以撫摸鴨屁股，那邊的毛最柔軟，一旁有洗手池可以清洗，不用擔心！

結束後，相當有秩序的朝回家的路前進，鴨鴨們好乖阿！

一旁有鴨寶寶區。

可以餵小羊ㄋㄟㄋㄟ，旁邊有販賣奶瓶。

每隻小羊都很用力的在喝奶！力道挺大的。

飛牛牧場 兔寶寶的家

兔子不多，但小孩也很開心了！

逛得差不多出場前，記得拿兌換卷去換乳製品喔！



乳製品有好多商品可以購買，喜歡可以買來當伴手禮帶回家喔！

右圖的牛乳就是免費兌換的，香濃好喝！現場就喝光了。

店家/景點資訊

店家名稱：飛牛牧場

所在地址：臺灣苗栗縣通霄鎮南和里166號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-19:00

店家電話：037-782999

評價：★★★★★ Google即時導航

交通資訊

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