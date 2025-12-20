苗栗大湖鍾鼎山林，雲海景觀餐廳品薑黃鍋，老薑蒸足浴舒壓推薦。

苗栗大湖薑麻園人氣景點「鍾鼎山林」，坐擁絕美雲海山景。主打自種薑黃養生火鍋與全酒燒酒雞，還能體驗特色的「老薑蒸足浴」，邊泡腳邊賞景，是秋冬放鬆身心的最佳去處。

趁著假日來到苗栗大湖的薑麻園走走，這裡不僅有熱鬧的小市集與步道，更隱藏著一間人氣極高的景觀餐廳「鍾鼎山林」。這裡以得天獨厚的地理位置聞名，遊客可以在雲霧繚繞的山巒美景中，品嚐道地的客家美食與特色火鍋。飽餐一頓後，還能體驗獨特的「老薑蒸足浴」，用溫熱的蒸氣消除疲勞。無論是情侶約會或家庭出遊，這裡都是能同時滿足味蕾與身心靈放鬆的絕佳選擇。

位於大湖薑麻園，好停車路線選擇多

鍾鼎山林位於苗栗大湖的薑麻園休閒農業區。開車前往有兩條路線：可從三義市區經縣道 130 前來，山路較為蜿蜒；或從大湖市區經台三線轉縣道 130，路況相對平穩好開。園區周邊設有免費停車場與停車格，若遇假日人潮眾多停滿時，附近也有私人付費停車場可供選擇，交通相當便利，建議避開尖峰用餐時段以節省等候時間。

復古室內戶外雅座，四季賞景最愜意

餐廳環境分為多個區域，大多數為開放式空間，讓遊客能直接擁抱大自然。唯一的室內用餐區佈置了許多復古懷舊的古董小物，氛圍溫馨。當然，最受歡迎的還是戶外雅座，邊用餐邊欣賞眼前秀麗的山景與雲海，運氣好時還能看見隨著季節變換的楓紅美景。在這裡用餐沒有過多的時間限制，讓人能悠閒地享受山林間的慢活步調。

全酒燒酒雞鍋甘甜，不加一滴水超香

來到這裡必點「燒酒雞鍋」，特色在於湯頭完全「不加一滴水」，純粹以全酒搭配雞肉、蛤蜊與枸杞燉煮。隨著加熱揮發，湯頭越喝越香醇順口，帶有自然的甘甜味。鍋物搭配的菜盤也相當講究，選用當季新鮮蔬菜，完全看不到加工火鍋料的蹤影，讓人吃得健康又滿足，是微涼山區暖胃的首選。

自種薑黃養生火鍋，淡淡咖哩風氣味佳

另一道招牌料理是「養生薑黃火鍋」，店家強調使用親手種植的薑黃熬製湯底。金黃色的湯頭帶有淡淡的咖哩香氣，口感溫潤順口，不會有辛辣感。搭配鮮嫩的牛肉片與豐富的季節時蔬，將食材放入鍋中涮煮，能吸附滿滿的薑黃香氣，既養生又美味，非常適合喜愛清爽口味的饕客。

老薑蒸足浴好放鬆，邊蒸腳邊看山景

除了美食，這裡的「老薑蒸足浴」更是不能錯過的重頭戲。不同於一般熱水泡腳，這裡是利用約 50 度的老薑熱蒸氣進行薰蒸，溫度可自行調整。開放式雅座每人收費 299 元（40分鐘），也有雙人獨立包廂可選。坐在半戶外的空間，讓溫熱的蒸氣包覆雙腳，眼前盡是遼闊的山嵐美景，身心靈瞬間獲得釋放，是極致的舒壓享受。

贈送薑茶點心組，薑汁爆米花超涮嘴

體驗蒸足浴不僅能放鬆，店家還貼心附贈專屬的飲品與點心。內容物當然離不開當地的特產「薑」，包含暖心的熱薑汁奶茶、香氣十足的薑汁爆米花以及薑母糖。一邊享受足部蒸氣浴，一邊品嚐這些特色小點，甜辣交織的口感讓人印象深刻。來到薑麻園，就是要徹底沉浸在薑的溫暖世界裡。

周邊景點豐富多樣，採草莓逛老街皆宜

結束鍾鼎山林的行程後，周邊還有許多景點值得一遊。可以順道前往附近的菊園客家庄或雲霧灣灣走走；或是延伸行程至大湖體驗採草莓的樂趣。若時間充裕，還能安排到三義勝興車站感受鐵道風情，或至卓蘭市區品嚐在地小吃、造訪花露農場賞花，輕鬆規劃充實的苗栗一日遊。