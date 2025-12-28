療癒系親子旅遊！盤點7大海生館，Xpark水母牆、屏東海生館海底隧道超吸睛。

不用看天氣，隨時都能出發！本篇精選全台 7 大必訪海生館，一起潛入蔚藍世界，享受最療癒的親子假期！

近年來，全台各地的水族館展現出別於以往的特色魅力，從結合 5G 科技的都會型展館、坐擁壯觀海底隧道的生態世界，到能盡情看秀、玩設施的海洋主題樂園，每一處都是親子出遊的絕佳選擇。這篇精選全台 7 大必訪海生館，即便是陰雨綿綿的冬季，也能帶著孩子潛入蔚藍世界，享受最療癒的週末假期！

▲下雨天也能盡興遊玩的水族館，是凝聚親子情感的最佳場域，無論是引領風潮的新興水族館，還是承載回憶的老字號海洋樂園，都是歡度週末的旅遊首選！（部落客：V妞的旅行、是艾思，不是火拳。）

▲宛如巨型岩石的台中海洋館，以及引領日系都會美學的桃園 Xpark，兩座風格迥異的海洋展館，各自展現了水族館的全新風貌，絕對是近年旅遊清單上必收藏的打卡地標！（部落客：是艾思，不是火拳。）

結合沉浸式科技的都會型水族館：桃園Xpark、基隆潮境智能海洋館

想感受海底世界的夢幻光影，這兩座結合科技美學的水族館絕對是首選！2020年開幕的「桃園 Xpark」，延續著日系都會的細膩美學，隨著燈光變幻色彩的「癒見水母」牆，以萬花筒般的迷幻視覺，成為近年社群上的人氣打卡點！而展館內可以看見企鵝悠遊穿梭的咖啡廳，更是最令人驚喜的療癒角落；「基隆潮境智能海洋館」則將海洋生態與5G科技完美結合，除了透過 VR 體驗深海探險，7米高的巨型觀賞缸，更與窗外的山海景色相映，這裡不僅是北台灣最美的科技地標，更是讓孩子們玩得不亦樂乎的科幻天堂。





桃園Xpark

地址：桃園市中壢區春德路105號

電話：03-2875000

更多介紹可見「V妞的旅行」文章：【 Xpark】桃園水族館Xpark參觀、美食餐廳、交通攻略！





基隆潮境智能海洋館

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

電話：02-24696000

更多介紹可見「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」文章：遠眺絕美海景，多媒體互動科技，沉浸式海底體驗，北北基首座大型水族館：潮境智能海洋館 @魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行



▲「Xpark」 的水母展示區隨著燈光變換，迷人光影讓人屏息。「基隆潮境智能海洋館」結合 5G 科技 的沉浸式投影，海底世界化為絢麗的藝術展演。（部落客：V妞的旅行、魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行）

坐擁海底隧道的生態教育館：屏東海生館、澎湖水族館、台中海洋館

若特別嚮往深海的靜謐世界，這三座擁有豐富館藏的生態館，將帶你回歸最純粹的感動！坐擁全台最長海底隧道的「屏東海生館」，抬頭便能仰望魟魚悠游的姿態，是海洋生物迷必訪的經典去處！而熱門的「夜宿體驗」，更能在蔚藍世界裡享受寧靜又魔幻的夜晚，相當適合親子共遊體驗；「澎湖水族館」則以溫馨的餵食秀圈粉無數，看著潛水員與海洋生物的可愛互動，整場表演既吸睛又療癒；而2025年新開幕的「台中海洋館」，不僅有沉浸式投影重現黑潮的壯闊景象，全台首創的企鵝開放式展示缸，以及規模最大的水母展區更是一大亮點，絕對是台中旅遊最不容錯過的夢幻新地標！





屏東海生館

地址：屏東縣車城鄉後灣路2號

電話：08-8825678

更多介紹可見「小米食」文章：進擊的夏日。快來屏東海生館避避暑｜搭乘魟魚航班。來當歡樂的海中小飛俠！





澎湖水族館

地址：澎湖縣白沙鄉58號

電話：06-9933006





台中海洋館

地址：臺中市清水區海洋路168號

電話：04-26570518

更多介紹可見「是艾思，不是火拳。」文章：台中海線旅行攻略｜清水農會園區＋台中海洋館＋港邊老街散策



▲屏東海生館結合投影科技，讓深海展區煥發科幻新意；右圖為備受矚目的台中海洋館，巨型觀賞窗震撼力十足，湛藍光影灑落的唯美畫面，是台中必訪的旅遊新地標！（部落客：小米食、是艾思，不是火拳。）

▲2025年開幕的台中海洋館，以獨特的幾何岩石造型，勾勒出充滿現代感的建築美學。（部落客：是艾思，不是火拳。）

歷久彌新的海洋主題樂園：花蓮遠雄海洋公園、野柳海洋世界

若偏好結合精彩表演與遊樂設施的行程，這兩座歷久彌新的老字號海洋主題樂園絕對是首選！「花蓮遠雄海洋公園」不僅能欣賞精彩可愛的海豚、海獅秀，以及美人魚實境表演，更能搭乘纜車俯瞰太平洋絕景，是東部屹立不搖的度假天堂；座落北海岸的「野柳海洋世界」，同樣承載著許多人的兒時回憶，除了驚險的高空跳水與動物互動，近年更增設室內樂園，完善的設施讓孩子們能盡情放電，絕對是北海岸經典且歷久彌新的歡樂基地。





花蓮遠雄海洋公園

地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號

電話：03-8123199





野柳海洋世界

地址：新北市萬里區港東路167-3號

電話：02-24921111

更多介紹可見「小珊珊」文章：北海岸推薦親子景點，野柳海洋世界，海豚、海獅、高空跳水表演，一趟充滿兒時回憶之旅

▲在花蓮遠雄海洋公園，可以搭乘纜車獨享太平洋的無敵海景，將東海岸的遼闊盡收眼底；而經典不敗的野柳海洋世界，熟悉的跳水高台與動物互動，承載了滿滿的童年回憶。（部落客：小珊珊）

▲來到花蓮遠雄海洋公園，看著海豚躍出水面的矯健身影，以及與飼養員的可愛互動，是東海岸之旅中最療癒的快樂時光！

不只海生館好玩！更多台灣絕美海岸與私房秘境：

