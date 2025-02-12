台北人約會來吃牛排！台北情人節約會大餐不只飯店餐廳，隱藏在台北各區的西餐廳老字號也是約會首選，不僅餐點掛保證，室內復古裝潢也充滿約會氛圍，窩客島這次特別整理老台北人約會必吃的7間「台北西餐廳老字號」，包括營業90年的台北第一間西餐廳，還有提供牛排吃到飽的老牌西餐廳，不管是想吃情人節約會、紀念日約會大餐，經典西餐廳老店都收進口袋裡，來趟老派約會。



▲老台北人必吃7間台北西餐廳老字號，台北牛排吃到飽情人節約會開吃 / WalkerLand窩客島整理



台北西餐廳老字號一定要去過「波麗路西餐廳」，作為台北第一間西餐廳已經有90年的歷史，店內充滿復古氛圍，餐點必點經典牛排搭通心麵，搭配麵包、甜點等整套吃；而老台北人約會必吃牛排也有「雅室牛排」、國父紀念館站附近的「星辰牛排」都是台北老字號，此外，午餐時段有吃到飽的「沾美西餐廳」，餐點從現切牛排、豬腳、生魚片、甜點通通吃到飽，超多選擇讓你約會大餐不只吃氣氛，也能吃到撐。



▲台北西餐廳人氣7選，情人節約會老字號牛排名單 / WalkerLand窩客島整理



台北西餐廳老字號牛排吃到飽：沾美西餐廳

部落客兔貝比 造訪 沾美西餐廳 說：

隱身在台北住宅的地下室，地理位置相當低調卻是相當有人氣！除了晚餐的牛排有名，中午的自助餐同樣也很厲害，也許外觀比不上飯店的精緻，但每道菜都有一定的水準。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



沾美西餐廳

地址：台北市大安區仁愛路四段77號B1

電話：02-2711-7750

完整介紹由部落客「兔貝比」於窩客島分享：台北市大安區沾美西餐廳 超過一甲子的老字號西餐廳 烤牛排、羊排、大蝦、焗烤生蠔 無限供應爽吃3.5小時！



▲▼台北西餐廳老字號牛排吃到飽：沾美西餐廳，先吃午餐吃到飽 /兔貝比 提供、WalkerLand窩客島整理





國父紀念館站旁台北西餐廳老字號：星辰牛排

部落客 Catalina旅遊小筆記 造訪 星辰牛排 說：

舒肥牛排無需選擇牛排熟度，上桌時就是5-7分熟，外層有炭火燒後的焦化，中間的牛肉非常軟嫩，真的完全不柴不老，牛肉太好吃了！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



星辰牛排

地址：台北市大安區光復南路180巷16號

電話：02-2721-7512

完整介紹由部落客「Catalina旅遊小筆記」於窩客島分享：[東區美食] 台北30年老字號「星辰牛排」｜國父紀念館必吃約會餐廳（壽星6折優惠）



▲▼國父紀念館站旁台北西餐廳老字號：星辰牛排 /Catalina旅遊小筆記 提供、WalkerLand窩客島整理





南京復興站台北西餐廳老字號：紅廚 義大利餐廳

部落客 蛋寶趴趴go 造訪 紅廚 義大利餐廳 說：

五分熟的羊排柔嫩到不要不要，而且香氣讓人受不了啦！咬下去肉汁飽滿在口中化開，還帶點焦香和羊油脂不會有羊羶味，直接被圈粉了！



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



紅廚 義大利餐廳

地址：台北市松山區慶城街22號

電話：02-2713-8362

完整介紹由部落客「蛋寶趴趴go」於窩客島分享：[台北美食] 紅廚Pasta West East義大利餐廳 浪漫庭園風義式料理西餐廳 情人節約會包廂聚會 #松山區南京復興慶城街美食 @蛋寶趴趴go



▲▼南京復興站台北西餐廳老字號：紅廚 義大利餐廳 /蛋寶趴趴go 提供、WalkerLand窩客島整理





台北第一間西餐廳約會必吃：波麗路西餐廳

部落客 neru.foodie 造訪 波麗路西餐廳 說：

從1934年日據時代成立的波麗路店內氛圍相當有復古風情✨來這邊可以有傳統西餐廳的用餐體驗～



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



波麗路西餐廳

地址：台北市大同區民生西路314號

電話：02-2555-0521

完整介紹由部落客「neru.foodie」於窩客島分享：波麗路西餐廳｜大稻埕西餐廳推薦 @neru.foodie / 丸の良食​​​​​​​



▲▼台北第一間西餐廳約會必吃：波麗路西餐廳，90年老店老台北人都約這 /neru.foodie 提供、WalkerLand窩客島整理





台北約會必吃老字號牛排：雅室牛排

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 雅室牛排 說：

因為外皮包著派皮，所以這個5分熟吃起來口感會更加軟嫩，牛肉的油脂鮮甜濃郁，裡面搭配的松露蘑菇香氣更提升了牛肉的甜味，原來這就是威靈頓牛排，真的是蠻不錯吃的，難怪會被許多台北老饕說這次很強的威靈頓牛排。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



雅室牛排

地址：台北市大安區仁愛路四段105巷1號

電話：02-2775-3011

完整介紹由部落客「D&W黑白雙搭」於窩客島分享：台北情侶約會必推-雅室牛排 新威靈頓龍蝦牛排套餐，老字號牛排店超適合約會慶生的餐廳



▲▼台北約會必吃老字號牛排：雅室牛排 /D&W黑白雙搭 提供、WalkerLand窩客島整理





台北西餐廳老字號台味牛排必吃：亞里士西餐廳

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 亞里士西餐廳 說：

對於我這種比較偏愛台味的人來說!亞里士牛排真的很對我們全家人的胃!1970年就開業的亞里士牛排相信這個品牌已經走過五十年的歷史!想必一定有他迷人的魅力所在!



亞里士西餐廳

地址：台北市中山區長安東路一段27號

電話：02-2561-5730

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享：【台北.中山區】亞里士牛排老牌西餐廳外國人的最愛。有提供商業午餐。台味的牛排



▲▼台北西餐廳老字號台味牛排必吃：亞里士西餐廳 /旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 提供、WalkerLand窩客島整理





台北西餐廳老字號牛排天母人必吃：莎諾西餐

部落客 Libra Ho 造訪 莎諾西餐 說：

這間在地美食絕對值得來吃,雖然多年沒來,但每次用餐感覺都非常好,不會有老店味道跑掉的問題,非常推薦大家生日來這慶生。



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



莎諾西餐

地址：台北市北投區天母西路105號

電話：02-2876-5399

完整介紹由部落客「Libra Ho」於窩客島分享：20220506 多年後再訪莎諾



▲▼台北西餐廳老字號牛排天母人必吃：莎諾西餐 /Libra Ho 提供、WalkerLand窩客島整理

