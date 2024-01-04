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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大安區沾美西餐廳 超過一甲子的老字號西餐廳 烤牛排、羊排、大蝦、焗烤生蠔 無限供應爽吃3.5小時！

台北市大安區沾美西餐廳 超過一甲子的老字號西餐廳 烤牛排、羊排、大蝦、焗烤生蠔 無限供應爽吃3.5小時！

2024-01-04 12:01:35 兔貝比 人氣：99
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窩客好文

兔貝比

發表篇數：316篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：沾美西餐廳
phone02-2711-7750
place台北市大安區仁愛路四段77號B1
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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沾美西餐廳是台北第一家吃到飽餐廳，吃到飽界的鼻祖，也是很多老一輩年輕時期最愛的約會場所～

沾美西餐廳創立於1949年，隱身在台北住宅的地下室，地理位置相當低調卻是相當有人氣！

除了晚餐的牛排有名，中午的自助餐同樣也很厲害，也許外觀比不上飯店的精緻，但每道菜都有一定的水準，

目前訂位一律採用傳統電話預約方式，沒有粉絲頁訂位或是線上訂位的服務，

沾美西餐廳吃到飽是中午時段才有供應，晚餐則是只有單點排餐及套餐，

而且中午平日吃到飽用餐從11:30至15:00可以爽吃3.5小時，不拚翻桌不趕人，非常超值，

難怪平日時段天天客滿，沒訂位可是吃不到的唷～

這回老公生日就和他來感受一下老派西餐廳的魅力吧 :lol:

 

訂位專線 (02)2711-775 、（02)2711-3793

 

沾美西餐廳｜交通位置 

 

沾美西餐廳位於台北圓環亞洲仁愛大廈的地下一樓，從忠孝敦化捷運6號出口走過來約5分鐘～

 

 

沾美西餐廳雖然位在地下室，但不會有奇怪的氣味，不像有些餐廳位在地下室，會有種濕氣很重而且空氣不流通的感覺！

 

 

沾美西餐廳｜用餐環境

 

沾美西餐廳的餐廳環境、裝潢還保有30多年前高檔西餐廳的老式豪華風格～

一進到店內就能感受到濃濃的懷舊氛圍，燈光偏昏暗，

就是走燈光美氣氛佳那種，想要體驗爸媽年代老派約會的浪漫，來這裡準沒錯～笑））

平日中午時段，真的是爆滿狀態，很扯吧！

有客人沒預約直接跑來，服務人員只能說很抱歉囉～

 

 

店內充滿溫馨的氛圍，服務員很多都是親切的阿姨、大叔，非常的客氣有人情味！

不過被長輩服務真的很彆扭，覺得渾身不自在，因為如果搭乘捷運都是會起身讓座的呀 :lol:

 

 

有一間多人大包廂，很適合大家庭聚餐或商務人士聚會使用～

 

 

而餐廳的最後方是半開式包廂，也蠻適合包場的～

 

 

沾美西餐廳｜吃到飽價格/用餐時間

 

大部份的吃到飽餐廳輪番調漲，沾美也抵不過物價波動，跟著調整價格，不過喜歡的老客人還是很支持的！

 

沾美西餐廳中午吃到飽價格是每人1100元＋10%

平日中午歐式自助餐用餐時間：11：30～15：00

假日中午歐式自助餐分為兩場次：

«第一時段» 11:00~12:50，«第二時段» 13:10~15:00

晚餐則是單點西式套餐唷！

訂位專線 (02)2711-775 、（02)2711-3793

 

 

沾美西餐廳｜自助吧區

 

沾美西餐廳能夠開業這麼久，這裡的牛排品質當然沒話說，不過更經典的是那台味十足的自助吧和復古的點心吧！

自助吧區在一進門的左側，動線只有一直線，人多時稍嫌擁擠，

不過因為用餐時間有3.5小時，食材也會一直補，所以可以吃得從容，不需一窩蜂搶食！

 

 

除了餐廳有年代，連來消費的客人也是長輩居多，肯定都是鐵粉來著！

 

 

最前方是冷盤、涼拌菜

 

 

生魚片部份比較少，只有四款～

 

 

＞＞詳細介紹

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