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Threads爆紅杜拜烤年糕！85度C杜拜烤年糕 杜拜開心果蛋塔，開心果甜點必搶。

85℃85度C杜拜巧克力杜拜烤年糕
2026-06-09 15:50文字：編輯 張人尹 圖片提供:85℃
編輯 張人尹

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85℃麵包坊推出杜拜烤年糕與杜拜開心果蛋塔，結合杜拜巧克力與開心果元素打造話題甜點。編輯張人尹表示，開心果控這次要跟上。

Threads爆紅杜拜烤年糕來了！杜拜巧克力從Q餅到生甜甜圈一路延燒，85℃瞄準近期人氣居高不下的開心果巧克力元素，近期悄悄推出新品「杜拜烤年糕」與「杜拜開心果蛋塔」兩款新品，已經有許多鐵粉在Threads分享掀起話題。這次85℃宣布6/10起這兩款新品陸續在全台門市開賣，開心果控、杜拜巧克力鐵粉通通要衝。

▲85℃麵包坊推出杜拜烤年糕與杜拜開心果蛋塔兩款新品，把熱門杜拜巧克力元素變成日常就能品嚐的甜點選擇。
▲85℃麵包坊推出杜拜烤年糕與杜拜開心果蛋塔兩款新品，把熱門杜拜巧克力元素變成日常就能品嚐的甜點選擇。

栗子造型杜拜烤年糕搶先登場

85℃這次新品「杜拜烤年糕」一次集結2大爆紅甜點元素「杜拜巧克力+烤年糕」，以討喜的栗子造型吸引目光，外層經過烘烤後呈現微酥口感，內部則保留年糕特有的軟Q彈性，中間再加入杜拜巧克力絲增添層次。入口後可以同時感受到酥脆外皮與Q彈年糕交錯的口感變化，搭配濃郁開心果香氣，越咀嚼越能感受到堅果與巧克力交融的風味。單顆售價45元，6/10於嘉義以北含嘉義門市上市，台南以南含台南門市則於6/12開賣。
▲85℃麵包坊杜拜烤年糕以栗子造型亮相，外酥內Q搭配杜拜巧克力絲，主打豐富口感層次。
▲85℃麵包坊杜拜烤年糕以栗子造型亮相，外酥內Q搭配杜拜巧克力絲，主打豐富口感層次。


杜拜開心果蛋塔六月正式開賣

另一款新品「杜拜開心果蛋塔」則將於6/18全台85℃麵包坊同步上市。剛出爐的金黃蛋塔內夾入開心果內餡，表面再鋪上滿滿杜拜巧克力絲，不僅外型吸睛，也讓口感更加豐富。咬下後可以感受到蛋香與開心果巧克力層層堆疊，奶香與堅果香交織出濃郁卻不膩口的風味。單顆售價55元，同步祭出買五送一優惠，盒裝6入優惠價275元，想跟上杜拜巧克力熱潮的粉絲可趁上市後一次入手。
▲85℃麵包坊杜拜開心果蛋塔將於6/18上市，蛋塔內餡搭配開心果與杜拜巧克力絲呈現雙重風味。
▲85℃麵包坊杜拜開心果蛋塔將於6/18上市，蛋塔內餡搭配開心果與杜拜巧克力絲呈現雙重風味。


85℃杜拜巧克力開心果甜點新品資訊

杜拜烤年糕

開賣日期：
6月10日「嘉義以北(含嘉義)」麵包坊上市
6月12日「台南以南門市(含台南)」麵包坊上市。

售價：單顆售價45元

杜拜開心果蛋塔

開賣日期：6月18日全台85℃麵包坊同步上市。

售價：單顆售價55元，買五送一，盒裝6入優惠價275元

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