宜蘭員山勇者桂冠王，大人版羅馬競技場，爆笑闖關好拍又好玩。

宜蘭員山新景點「勇者桂冠王」，打造大人版羅馬競技場主題闖關遊戲。挑戰角鬥生存戰、火球防禦戰等刺激關卡，還能變裝拍照，是適合三五好友一較高下的爆笑室內雨備行程。

宜蘭又多了一個超好玩的室內新景點！位於員山的「勇者桂冠王」主打羅馬冒險主題的闖關遊戲，比起一般親子景點，這裡更適合一群大人朋友來這裡「拼輸贏」。館內設計了多道結合體力與反應的趣味關卡，從靈魂拷問的刑場到激烈的角鬥生存戰，每一關都讓人笑到肚子痛。現場還提供各式羅馬風格的服裝與道具，讓大家在闖關之餘也能盡情 Cosplay 拍照留念。無論是想發洩精力、考驗友情還是單純想找個雨備景點，這裡絕對能讓你玩得盡興、拍得過癮。

門票抵消費划算，專人帶領攻略教學

勇者桂冠王的門票收費相當合理，12 歲以上全票特價 230 元，且每張門票還可折抵 100 元的館內商品消費，CP 值相當高。入館後會有被稱為「Doctor」的訓練老師帶領每一組小隊，除了示範玩法外，還會偷偷傳授過關攻略與小技巧。館內裝潢相當用心，營造出濃厚的羅馬競技場氛圍，讓人一進場就能感受到滿滿的戰鬥氣息。

靈魂拷問羅馬刑場，夫妻情侶大考驗

第一關「羅馬刑場」絕對是考驗感情的時刻。這裡設計成逼真的拷問台，適合夫妻或情侶進行「靈魂拷問」。一方穿上刑具站上台，另一方負責提問，只要答錯就會面臨「萬箭齊發」的懲罰（當然是安全的趣味效果）。看著另一半在台上瑟瑟發抖的樣子，真的是既刺激又好笑，絕對是增進（或破壞？）感情的最佳關卡。

角鬥生存推下台，火球防禦大亂鬥

接著進入重頭戲「角鬥生存戰」，這是一個分組對抗的遊戲。參賽者手持長柄武器站在平台上，目標是攻擊對手下盤將其推落，過程中只能攻擊腰部以下，考驗著大家的平衡感與腳力。另一關「旋轉擂臺火球防禦戰」更是混亂中的極致，一人站在旋轉擂台上，其他人則負責丟擲火球攻擊，這時候就是「有仇報仇、沒仇練身體」的最佳時機，場面往往失控又爆笑。

閃避挑戰跳不停，火球防禦大亂鬥

除了對抗，還有考驗體力的「閃避大挑戰」。機關上的木樁會不斷旋轉，玩家必須依照軟棒突出的高度進行跳躍或蹲下閃躲，節奏忽快忽慢，沒跳幾下就累到陣亡，根本跳不動。另一關「旋轉擂臺火球防禦戰」則是友情破壞機，一人站在旋轉擂台上防守，其他人瘋狂丟擲火球攻擊下盤。這時就是「有仇報仇」的最佳時刻，看著台上的人手忙腳亂閃躲，台下丟球的人往往笑得比誰都開心。

戰士之繩練肌力，獨木橋上躲沙包

如果你覺得前面的關卡還不夠累，「戰士之繩」絕對能滿足你的健身慾望。這關需要利用手臂與腿部的力量上下甩動戰繩，動作幅度夠大才能感應得分，完成一百下才算過關，根本就是實實在在的重訓課程。而「獨木橋試煉」則考驗平衡與閃躲能力，挑戰者獨自走上獨木橋，其他人從側面丟沙包攻擊，想要不被擊落除了下盤要穩，還得身手矯健才行。

帝國神射手比準度，八塊肌訓練超操

除了動態關卡，也有相對靜態的「帝國神射手」。拿起弓箭對準螢幕上的靶心，比拼誰的射箭功力最強，雖然看似輕鬆，但拉弓射箭久了手臂還是會感到痠痛。想練腹肌的朋友則不能錯過「競技場八塊王」，利用雙腳夾球進行上下移動的捲腹運動，保證讓你練到唉唉叫，古羅馬戰神的八塊肌就是這樣練出來的（誤）。

命運迷宮戶外挑戰，變裝拍照超有梗

唯一的戶外關卡「命運迷宮」是真人版的大富翁。從起點出發，依照轉盤轉到的顏色決定前進路線，運氣不好可能卡在裡面半小時都走不出來，非常考驗人品。闖關結束後，別忘了到拍照區變裝，現場提供羅馬武士服、盾牌、武器甚至肌肉衣等道具，讓大家化身羅馬戰士拍出帥氣又搞笑的照片。最後記得拿門票折抵券到「羅馬市集」兌換喜歡的商品，為這趟爆笑的羅馬之旅畫下完美句點。

勇者桂冠王

地址：宜蘭縣員山鄉員山路二段255號

電話：03 9230669

時間：09:00–17:00｜每週三公休

最後售票入館16:20

週二9:00-16:30（最後售票入館15:50）

延伸閱讀