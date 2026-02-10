翰林珍奶買一送一！首間翰林茶館海景店開在這，珍奶買一送一再送刮刮樂。

珍奶買一送一快衝！翰林茶館進駐高雄亞灣區，坐擁海景第一排美景，春節更祭出「整桌免單」刮刮樂與超萌茄芷小廢包。

高雄珍奶控來喝翰林買一送一！今年春節最受矚目的美食話題，莫過於國宴級珍奶龍頭翰林茶館強勢進駐高雄亞灣區，在珊瑚廣場打造海景第一排的指標店型。為了歡慶新開幕與新春佳節，品牌不僅祭出超誘人的外帶買一送一與內用贈飲活動，全台門市更同步舉辦百分之百中獎的刮刮樂，最大獎竟然是整桌免單。現場還有讓文青瘋狂的復古茄芷袋周邊可以加價購，讓大家在欣賞絕美港灣美景的同時，還能享有吃喝玩樂一站式滿足的超值驚喜。這波最強檔期活動豐富，絕對是連假期間親友聚餐的首選計畫。

▲翰林茶館全新進駐高雄亞灣珊瑚廣場，結合閩南文化與現代美學的櫃台設計，打造南台灣最質感的飲茶空間。

▲歡慶翰林茶館新店開幕，祭出限定珍奶買一送一。







翰林茶館首間海景店

這次的翰林茶館高雄新店不僅有無敵海景，設計更融入傳統閩南街屋與現代窗花元素。白色的時尚屋簷搭配鍍鈦玫瑰金圓盤，營造出如同回家喝茶般的溫潤氛圍。在開幕期間，店家更祭出超誘人的好康回饋，即日起至2月12日，高雄FOCUS店限定外帶熊貓珍奶買一送一，內用消費還能獲贈綠茶或紅茶。在這麼有質感的空間裡，啜飲一口濃郁茶香，欣賞亞灣區的繁華美景，簡直是春節期間最極致的享受。想要搶便宜喝珍奶兼拍美照的朋友們，記得把握這幾天的開幕限定優惠，邀請親友一起來浪漫約會。

▲坐在翰林茶館內就能遠眺絕美港灣，海景第一排的震撼視角，搭配一杯珍奶超 Chill。





刮刮樂百分之百中獎 拼整桌免單

過年期間想要大發利市嗎，翰林茶館這次誠意滿滿，即日起至3月31日止，全台門市同步推出百分之百中獎率的刮刮卡活動，只要消費滿額就能拿。除了現刮現折的現金優惠，最吸引人的莫過於整桌免單這個終極大獎。如果幸運集滿事事講究這四個字，還能再拿500元禮券直接折抵消費。這種張張有獎的福利真的太划算，讓結帳瞬間變成大家最期待的狂歡時刻。不僅讓紅包錢省下來，更為整年的運勢開個超級好彩頭。

▲過年就是要拚手氣，翰林茶館祭出百分之百中獎的刮刮卡，最大獎整桌免單。





復古茄芷袋變身最萌時尚配件

除了吃飯抽獎之外，翰林茶館還跟上最新的台式復古潮流，推出一系列讓文青瘋狂的周邊商品。特別是把台灣經典的茄芷袋重新設計，結合超吸睛的熊貓珍珠奶茶圖樣，變身成精緻的小廢包與隨行袋。只要加價99元就能輕鬆入手這款時尚單品，拍照不僅超級出片，帶著它回購飲品還能享有2026整年的折扣優惠。對於喜歡蒐集可愛小物的人來說，簡直是必收的神仙禮物。點選指定套餐甚至還能免費獲得，拿在手上絕對是街道上最受矚目的時尚焦點，回頭率百分百，輕鬆打造出最具質感的台味生活。

▲翰林茶館推出超萌珍奶版茄芷小廢包，點指定套餐就能免費帶回家，絕對是今年最吸睛的穿搭單品。









翰林茶館 高雄FOCUS店開幕優惠

活動時間：即日起至 2026/02/12

外帶驚喜： 熊貓珍奶買 1 送 1

內用好禮： 消費即贈綠茶或紅茶乙杯。



翰林茶館100%中獎刮刮卡

活動時間：即日起至 2026/03/31

獲得方式：於全台茶館門市單筆滿 300 元、茶棧/鍋物滿 200 元即贈乙張。

活動大獎： 最大獎為「整桌免單」，集齊「事、事、講、究」送 500 元禮券。



翰林茶館 台式復古茄芷袋系列優惠

加價購買： 任一消費加 99 元購「熊貓珍奶版茄芷小廢包」。

免費贈送： 2 月底前點指定套餐搭任一飲品，隨機送限量茄芷包乙個。

年度福利： 持「原創珍奶版隨行茄芷袋」回購飲品，2026 全年享折抵 10 元。





飲料控也要跟上的新春話題！

