來宜蘭玩，不妨順道挑戰一下自己的特務魂！【宜蘭金特務007】是一個結合開鎖、狙擊、防身搏擊、摩斯密碼等多種任務挑戰的超有趣景點，從頭到尾一票玩到底，門票還能折抵館內商品消費100元，超值又好玩！
不論晴天、雨天還是刮風天，這個室內景點都能讓你和家人朋友盡情放電，還能一起 Cosplay 成 007 和龐德女郎，沉浸式體驗滿滿。想安排宜蘭兩天一夜行程的話，附近住宿推薦【綠舞國際觀光飯店】與【煙波花時間．宜蘭傳藝】，玩樂與住宿一次搞定！
- 宜蘭金特務007 資訊
- 地址：宜蘭縣五結鄉親河路二段57號(冬山河親水公園正門對面)
- 營業時間：09:00–17:00
- 周三公休
- 電話：03 960 5070
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宜蘭金特務007門票價格
|票種
|價格
|適用對象與條件
|一般票
|平日 $220
假日 $250
|所有一般遊客。假日包含國定假日及連續假期。
|縣民票
|$180
|限宜蘭縣民，憑身分證件，平日入場享優惠。
|愛心票
|$125
|1. 滿65歲以上長者（請出示證件）
2. 持有身心障礙手冊者與陪同者一位，可同時享此優惠。
※ 若同時符合免票與愛心票資格，請擇一使用。
|免票
|免費
|身高 90 公分以下 之孩童。
宜蘭金特務007空間環境
台灣竟然有以007為主題的景點，這可新鮮了，為了滿足我們的好奇心，所以來一探究竟，看看這裏有什麼新鮮的玩意兒!!
一進門會有專屬服務人員帶著遊客先來了解一下什麼是特務
一進場會由服務人員帶領學員進行一系列的測試與闖關，
目前世界上公認的四大特務組織分別是：MI6(英)、CIA(美)、KGB(俄)、MOSSAD(以色列)。而宜蘭金特務007即為成為第五大特務組織，每天都有不少人來這裏參加訓練，當然會是第五大了。不過，對岸的中國的特務數量應該是全世界之最吧!! 哈哈
展示櫃裏有許多特務會使用的東西，牆面上也有007電影哦
一面聽服務人員解說，了解特務的相關歷史，對面的電視牆上也放映007的電影，畢竟大家都是從電影才了解特務的
007電影中最有趣的部份，就是特務永遠有用不完的新武器!! 相關的配備也很精采
這些都是早期特務必備的哦
近幾年非常出名的特務間諜
宜蘭金特務007必玩設施
心肺耐力區
了解特務的歷史後，重頭戲來了，一連串精采又刺激的訓練課程上場囉
這關要訓練肺活量 ( 當特務体力要好追壞人才不會喘)，一口氣吹亮燈泡才算過關！
先由教練示範一下，再來就吹看看囉，這關要闖過除了肺活量要夠以外，也要注重一下技巧，除了氣要足，吹的方向很重要。
但現場的人都是笑的岔氣!! 要過關很難啊。哈哈
解鎖區
特務要經常破門而入，所以解鎖的工夫也很重要
教練先解說一下原理及開鎖的技巧
開鎖的工具，裏面主是運用彈簧的原理來解開的，當然也要有小工具的加持啦
好了，換學員上場了!!
兩兄妹可以好好學學，將來可以去鎖店打工，聽說開鎖不便宜耶
輕兵器訓練場
特務一定要用槍!! 所以槍法很重要
姿勢100先來一張
分兩隊PK
這關很有趣，教練會先教正確取槍、握槍、開槍射擊~等姿勢
再來一定要戴上護目鏡，安全有保障!!
槍裏灌的是CO2，子彈也是軟子彈，所以射出來相對比較安全。
瞄準靶心，開保險，開始射擊，
如果是跟朋友一起去的話，還可以比賽，滿有趣的!!
密碼室
摩斯密碼表，圓形是短按。
長方形是長按，一長一短就可以完成很多不可能的任務
這關主要是猜謎遊戲，一組二人，依據按出來的摩斯密碼猜出意思!
原來摩斯密碼就是如此啊。
如果不會的話，還可以參考摩斯密碼表。
可以按照圖卡指示練習，也可以自創造屬於自己的摩斯對話玩遊戲猜謎~
搏擊區
特務要打擊壞人，身手一定要好啊
搏擊區主要是教你搏擊防身訓練，打蛇打七吋，一定要命中要害才會一招見效
牆上三個軟墊的位置分別是戳眼、肘擊、膝蓋攻擊
來來來，平常看誰不爽，就把軟墊想像就想成討厭的人，使盡吃奶力氣用力踢就對了XD
另外，這裏還有「電子木人樁」，大家一起比，看誰在最短時間內將所有的牌子擊倒!!
這也有點像打地鼠遊戲!! 好玩哦
也可以戴上拳擊手套，來個自由博擊打開拍照吧 !
狙擊區
這裏的槍可厲害了，真的類似電影中狙擊手使用的槍枝呢!
這裏使用一種特別的「發光彈」，可以看到子彈光線軌跡，擊發後很過癮。
對第一次來玩的朋友會很有成就感哦
因為高度的關係，如果是趴在地上再射擊，那就太酷了
瞧這pose ，真的很帥吧!
臨場體驗射擊加上聲響及打中鏢靶的快感，真得是很有趣呢!!
拷問室
拷問的畫面也是007電影中經常會出現的場景，可以玩一下互動玩遊戲，銬在椅子上或鐵床上都可以，
一旁的教練會幫忙問問題，答錯的就會被亂棒伺候~~
妹妹是不是偷玩我的樂高!! 快點幫忙組回來
宜蘭金特務007拍照打卡區
哇，滿滿牆面的槍枝，軍事迷的最愛
竟然也有粉紅槍!!
女性朋友們站出來，勇敢拿起槍來拍照吧!
哇，出生入死，在槍口下討生活的特務也有高額的賞金可以拿哦!
剛剛的牆面是展示品，這面則是可以拿用拍照用的。
不管是帽子跟墨鏡，手槍、散彈槍、自動步槍，也有M16哦，
扮成007或女版的007還是龐德女郎都可以，加上一旁的背板，可以拍出美美的照片
監聽器!
隔牆有耳! 特務有時會躲在壞人居住的隔壁房間!! 利用這種工具來偷聽壞人的對話，這個可是很少見的哦，一定要來玩玩看
哈哈，007的經典片頭場景，一定要來拍一下
宜蘭金特務007必買商品區
離開前還可以逛一下商品販售區，這裏展售一些軍事用品。門票可以折抵館內商品100元
目前有與畫框博物館有出聯票哦，二個地點只有5分鐘左右車程，一起買更便宜
這裏真的很有趣，非常適合全家大小或是三五好友一起來玩，不論晴天雨天都很適合，一起來滿足當當金特務007的夢想吧
▲宜蘭金特務007｜影片介紹▲
宜蘭金特務007附近景點美食
你用得到的宜蘭懶人包
店家/景點資訊
- 店家名稱：宜蘭金特務007
- 所在地址：臺灣宜蘭縣五結鄉親河路二段57號
- 營業時間：日 一 二 四 五 六 09:00-17:00
- 店家電話：03 960 5070
- 評價：★★★★★
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