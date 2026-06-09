星巴克買一送一來了！足球小熊杯、雲朵泡泡美式開賣，再送應援貼紙。

星巴克買一送一！今夏最萌的星巴克足球應援季要在6月11日熱鬧登場了，這次不僅推出超級吸睛的足球小熊玻璃杯，還有口感像雲朵般綿密的泡泡美式咖啡，更祭出買一送一好友分享與限量貼紙活動，邀請全台咖啡迷一起加入這場夏日狂歡，用滿滿的活力陪伴大家度過每個精彩的觀賽時刻。



▲容量591毫升的足球小熊冷水杯，立體熊熊搭配足球帽超吸睛，隨著飲料變色非常適合拍照打卡。





星巴克必買周邊足球小熊杯爆萌登場

換上超可愛球衣的熊熊公仔這次直接躍上玻璃冷水杯了，透明杯身設計質感滿分，倒進不同顏色的飲料，就好像小熊真的在球場上奔跑一樣有趣，這款兼具實用與拍照美感的單品絕對會掀起社群曬杯熱潮，身為鐵粉的你趕緊手刀收藏，讓最萌神隊友天天陪你喝咖啡。

▲6月11日開賣的足球小熊玻璃杯，售價1080元，倒進咖啡就像小熊在球場奔跑，是今夏必搶周邊。





夏日必喝推薦雲朵泡泡美式咖啡新口感

炎熱夏天最需要清涼消暑的飲品，這款全新系列利用空氣壓注技術，將醇厚咖啡融入輕盈氣泡中，創造出像雲朵般滑順的泡沫，另外還有加入果香的蜜柚風味，直接輕啜就能感受到咖啡與果香交織的完美平衡，是午後提神或觀賽時的最佳選擇。

▲今夏人氣新品雲朵泡泡美式咖啡，利用空氣壓注技術，創造出像雲朵般綿密滑順的泡沫，口感層次豐富。





限時免費送明星巴克限量應援貼紙必搶

▲消費滿額免費送的限量應援貼紙，結合足球小熊與英文組合，能拼貼專屬口號，打造獨一無二的應援杯。





星巴克神隊友好友分享買1送1限時搶

除了好喝的飲料與杯子，星巴克還特別推出限量的足球主題貼紙，這款貼紙結合了可愛熊熊與字母設計，可以讓大家自由拼貼出專屬的名字或是創意口號，打造出獨一無二的咖啡杯風格，只要在指定期間內購買2杯大杯以上的飲品就能輕鬆帶回家。

為了幫大家的夏日注入滿滿活力，星巴克特別在6月11日當天推出限時的好友分享日活動，只要在指定的時間內到全台門市購買2杯大杯以上且冰熱口味皆一致的飲料，其中1杯就由星巴克免費招待，快約身邊的神隊友一起開喝，享受這份最划算的夏日咖啡小確幸。



▲星巴克買一送一只有一天限定。(攝影：鄭雅之)

星巴克 足球應援季新品

足球小熊玻璃TOGO冷水杯 1080元

特選雲朵泡泡美式咖啡 特大杯145元、大杯130元、中杯115元

特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡 特大杯170元、大杯155元、中杯140元





星巴克買一送一優惠

活動時間為2026年6月11日11點至20點，活動期間購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。





星巴克送限量世足貼紙活動

活動時間自2026年6月12日起，凡至全台門市購買2杯大杯以上全飲品，即可獲得限量足球主題貼紙1份，數量有限送完為止。

飲料控要喝新品！

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