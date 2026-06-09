星巴克買一送一來了！足球小熊杯、雲朵泡泡美式開賣，再送應援貼紙。

星巴克買一送一！今夏最萌的星巴克足球應援季要在6月11日熱鬧登場了，這次不僅推出超級吸睛的足球小熊玻璃杯，還有口感像雲朵般綿密的泡泡美式咖啡，更祭出買一送一好友分享與限量貼紙活動，邀請全台咖啡迷一起加入這場夏日狂歡，用滿滿的活力陪伴大家度過每個精彩的觀賽時刻。
星巴克必買周邊足球小熊杯爆萌登場換上超可愛球衣的熊熊公仔這次直接躍上玻璃冷水杯了，透明杯身設計質感滿分，倒進不同顏色的飲料，就好像小熊真的在球場上奔跑一樣有趣，這款兼具實用與拍照美感的單品絕對會掀起社群曬杯熱潮，身為鐵粉的你趕緊手刀收藏，讓最萌神隊友天天陪你喝咖啡。
夏日必喝推薦雲朵泡泡美式咖啡新口感炎熱夏天最需要清涼消暑的飲品，這款全新系列利用空氣壓注技術，將醇厚咖啡融入輕盈氣泡中，創造出像雲朵般滑順的泡沫，另外還有加入果香的蜜柚風味，直接輕啜就能感受到咖啡與果香交織的完美平衡，是午後提神或觀賽時的最佳選擇。
限時免費送明星巴克限量應援貼紙必搶除了好喝的飲料與杯子，星巴克還特別推出限量的足球主題貼紙，這款貼紙結合了可愛熊熊與字母設計，可以讓大家自由拼貼出專屬的名字或是創意口號，打造出獨一無二的咖啡杯風格，只要在指定期間內購買2杯大杯以上的飲品就能輕鬆帶回家。
星巴克神隊友好友分享買1送1限時搶
為了幫大家的夏日注入滿滿活力，星巴克特別在6月11日當天推出限時的好友分享日活動，只要在指定的時間內到全台門市購買2杯大杯以上且冰熱口味皆一致的飲料，其中1杯就由星巴克免費招待，快約身邊的神隊友一起開喝，享受這份最划算的夏日咖啡小確幸。
星巴克 足球應援季新品
- 足球小熊玻璃TOGO冷水杯 1080元
- 特選雲朵泡泡美式咖啡 特大杯145元、大杯130元、中杯115元
- 特選蜜柚雲朵泡泡美式咖啡 特大杯170元、大杯155元、中杯140元
星巴克買一送一優惠
活動時間為2026年6月11日11點至20點，活動期間購買2杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中1杯由星巴克招待，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
星巴克送限量世足貼紙活動
活動時間自2026年6月12日起，凡至全台門市購買2杯大杯以上全飲品，即可獲得限量足球主題貼紙1份，數量有限送完為止。
飲料控要喝新品！
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