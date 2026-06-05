手搖杯文藝復興！可不可熟成茶行仲夏莓果開喝，無咖啡因 紫蘇檸檬搶攻飲料話題。

可不可熟成茶行推出仲夏莓果系列新品，包含馥莓冰茶、紫蘇馥莓熟成與紫蘇馥莓冰茶，並祭出第二杯六折優惠。編輯張人尹表示，無咖啡因飲品與莓果風味有望成為今夏熱門話題。
手搖杯也能文藝復興！迎接2026年夏天，可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」，並以經典名畫「戴珍珠耳環的少女」作為靈感延伸，打造充滿藝術感的夏季主題視覺。這次系列以「無咖啡因」及「紫蘇檸檬」作為兩大特色，共推出「馥莓冰茶」、「紫蘇馥莓熟成」及「紫蘇馥莓冰茶」三款飲品，預計自6/9起於全台門市上市，搶攻飲料控夏季飲品新歡。
無咖啡因馥莓冰茶成夏日新選擇此次可不可新品主打「馥莓冰茶」，強調無咖啡因設計，不含茶葉成分，適合想避開咖啡因又想喝冰飲的粉絲選擇。飲品以多種莓果果萃調製而成，呈現澄澈紫紅色澤，入口先感受到莓果帶來的微酸果香，接著由果實自然甜韻慢慢延伸，讓整體風味保有清爽感與層次感，成為仲夏期間相當應景的消暑飲品。
紫蘇馥莓熟成同步登場再推優惠喜歡茶香的粉絲則可選擇「紫蘇馥莓熟成」，以莓果茶搭配熟成紅茶調和，再加入紫蘇與檸檬點綴香氣，讓茶湯在果香之外保有清爽尾韻。若偏好無咖啡因飲品，也可選擇「紫蘇馥莓冰茶」版本。配合新品上市，可不可熟成茶行同步在6/9至6/22期間祭出限時優惠，凡於門市現場或電話自取購買仲夏莓果系列大杯飲品，即可享第二杯六折，每筆訂單最高優惠2杯，吸引飲料控嚐鮮新品。
可不可仲夏莓果系列 新品資訊
上市日期：2026/06/09
品項及價格：
馥莓冰茶
- 北部 (M) $35 (L) $40
- 中南部 (M) $40 (L) $45
- 商場 (L) $55
紫蘇馥莓熟成(另有無咖啡因版本：紫蘇馥莓冰茶）
- 北部／中南部 (M) $65 (L) $75
- 商場 (L) $85
可不可限時優惠活動
活動期間：6/09(二) - 6/22(一)
活動內容： 任選「仲夏莓果系列(L)」享第二杯六折。
注意事項：
優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送。
每筆訂單限折扣2杯。
恕不與買五送一、會員禮物券或其他優惠活動併用。
活動品項僅限大杯，恕無法再享加價加料服務。