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手搖杯文藝復興！可不可熟成茶行仲夏莓果開喝，無咖啡因 紫蘇檸檬搶攻飲料話題。

可不可仲夏莓果飲料手搖杯
2026-06-05 19:50文字：編輯 張人尹 攝影：編輯 張人尹
編輯 張人尹

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可不可熟成茶行推出仲夏莓果系列新品，包含馥莓冰茶、紫蘇馥莓熟成與紫蘇馥莓冰茶，並祭出第二杯六折優惠。編輯張人尹表示，無咖啡因飲品與莓果風味有望成為今夏熱門話題。

手搖杯也能文藝復興！迎接2026年夏天，可不可熟成茶行推出全新「仲夏莓果系列」，並以經典名畫「戴珍珠耳環的少女」作為靈感延伸，打造充滿藝術感的夏季主題視覺。這次系列以「無咖啡因」及「紫蘇檸檬」作為兩大特色，共推出「馥莓冰茶」、「紫蘇馥莓熟成」及「紫蘇馥莓冰茶」三款飲品，預計自6/9起於全台門市上市，搶攻飲料控夏季飲品新歡。

▲可不可熟成茶行推出仲夏莓果系列，以翻玩經典名畫概念打造夏季主題，帶來3款以莓果為主角的新飲品。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行推出仲夏莓果系列，以翻玩經典名畫概念打造夏季主題，帶來3款以莓果為主角的新飲品。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行仲夏莓果系列將於2026/6/9上市，以無咖啡因與紫蘇檸檬元素作為本次新品亮點。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行仲夏莓果系列將於2026/6/9上市，以無咖啡因與紫蘇檸檬元素作為本次新品亮點。（攝影：張人尹）

無咖啡因馥莓冰茶成夏日新選擇

此次可不可新品主打「馥莓冰茶」，強調無咖啡因設計，不含茶葉成分，適合想避開咖啡因又想喝冰飲的粉絲選擇。飲品以多種莓果果萃調製而成，呈現澄澈紫紅色澤，入口先感受到莓果帶來的微酸果香，接著由果實自然甜韻慢慢延伸，讓整體風味保有清爽感與層次感，成為仲夏期間相當應景的消暑飲品。
▲可不可熟成茶行「馥莓冰茶」以多種莓果果萃打造，主打無咖啡因特色，適合夏季享受清爽果香。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行「馥莓冰茶」以多種莓果果萃打造，主打無咖啡因特色，適合夏季享受清爽果香。（攝影：張人尹）


紫蘇馥莓熟成同步登場再推優惠

喜歡茶香的粉絲則可選擇「紫蘇馥莓熟成」，以莓果茶搭配熟成紅茶調和，再加入紫蘇與檸檬點綴香氣，讓茶湯在果香之外保有清爽尾韻。若偏好無咖啡因飲品，也可選擇「紫蘇馥莓冰茶」版本。配合新品上市，可不可熟成茶行同步在6/9至6/22期間祭出限時優惠，凡於門市現場或電話自取購買仲夏莓果系列大杯飲品，即可享第二杯六折，每筆訂單最高優惠2杯，吸引飲料控嚐鮮新品。
▲可不可熟成茶行推出紫蘇馥莓熟成，以莓果茶結合熟成紅茶、紫蘇與檸檬打造層次風味。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行推出紫蘇馥莓熟成，以莓果茶結合熟成紅茶、紫蘇與檸檬打造層次風味。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行自2026/6/9至2026/6/22推出仲夏莓果系列第二杯六折優惠，限定門市與電話自取適用。（攝影：張人尹）
▲可不可熟成茶行自2026/6/9至2026/6/22推出仲夏莓果系列第二杯六折優惠，限定門市與電話自取適用。（攝影：張人尹）


可不可仲夏莓果系列 新品資訊

上市日期：2026/06/09

品項及價格：

馥莓冰茶

  • 北部 (M) $35   (L) $40
  • 中南部  (M) $40   (L) $45 
  • 商場 (L) $55

紫蘇馥莓熟成(另有無咖啡因版本：紫蘇馥莓冰茶）

  • 北部／中南部  (M) $65   (L) $75 
  • 商場 (L) $85


可不可限時優惠活動

活動期間：6/09(二) - 6/22(一)

活動內容： 任選「仲夏莓果系列(L)」享第二杯六折。

注意事項：

優惠僅限門市現場與電話自取，不適用於線上點餐、外送平台及電話外送。

每筆訂單限折扣2杯。

恕不與買五送一、會員禮物券或其他優惠活動併用。

活動品項僅限大杯，恕無法再享加價加料服務。


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