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珍煮丹西瓜免費喝！珍煮丹西瓜烏龍 小玉西瓜回歸開賣，大暑日小玉西瓜0元免費兌換。

珍煮丹西瓜西瓜烏龍飲料
2026-05-27 16:04文字：編輯 張人尹 圖片提供:珍煮丹
編輯 張人尹

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珍煮丹西瓜系列今年正式回歸，西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉與新品小玉西瓜冰米露同步開喝，還有珍大一壺活動登場。編輯張人尹表示，飲料控不能錯過珍煮丹西瓜免費兌換券！

珍煮丹西瓜免費喝！珍煮丹夏季西瓜系列正式回歸，今年除了讓爆紅飲料「西瓜烏龍」再次登場，也同步推出全新「小玉西瓜冰米露」，把台灣人熟悉的西瓜與米香結合，打造今年夏天最有記憶點的消暑飲品，再度掀起夏季手搖討論度。特別的是，珍煮丹這次更祭出「珍大一壺」4公升超大容量版，還有會員限定「珍煮丹西瓜兌換券」0元免費喝，讓飲料控夏天消暑增添話題。

▲珍煮丹夏季西瓜系列正式回歸，西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉與全新小玉西瓜冰米露同步開喝。
▲珍煮丹夏季西瓜系列正式回歸，西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉與全新小玉西瓜冰米露同步開喝。
▲珍煮丹以西瓜、茶香與米香打造夏日限定飲品，成為近期粉絲討論度超高的消暑話題。
▲珍煮丹以西瓜、茶香與米香打造夏日限定飲品，成為近期粉絲討論度超高的消暑話題。

小玉西瓜新品加入米香風味

去年由韓國女星張員瑛掀起「西瓜烏龍」社群打卡熱潮，今年再度成為珍煮丹夏季主打飲品，珍煮丹選用紅肉西瓜搭配烏龍茶湯，保留果香與茶香交錯的經典風味。這次同步推出新品「小玉西瓜冰米露」，主打無咖啡因特色，以小玉西瓜結合溫潤米露，喝得米香氣息。另一款「小玉西瓜茉莉」則使用茉莉綠茶搭配小玉西瓜，入口帶有淡淡玉蘭花香與清甜瓜香，打造夏日下午感十足的沁涼系手搖。
▲珍煮丹全新「小玉西瓜冰米露」主打無咖啡因，結合小玉西瓜與米露打造溫潤米香口感。
▲珍煮丹全新「小玉西瓜冰米露」主打無咖啡因，結合小玉西瓜與米露打造溫潤米香口感。


4公升珍大一壺7月開賣

除了單杯飲品之外，珍煮丹今年西瓜季也首次推出多人共享版「珍大一壺」，主打4公升超大容量設計，適合聚會分享，整體包裝更是還原整顆大西瓜外型，增添拍照打卡話題。這次「珍大一壺」共有10款飲品可選擇，包括西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、不知春、木梨茉莉、雲霧烏龍、復刻紅茶等人氣品項，預計7月於全台門市正式販售。無論是聚餐、辦公室下午茶還是暑假朋友聚會，都很適合直接提一壺分享。
▲珍煮丹首次推出4公升「珍大一壺」，以超大容量與西瓜外型成為聚會亮點。
▲珍煮丹首次推出4公升「珍大一壺」，以超大容量與西瓜外型成為聚會亮點。


西瓜保冷袋與免費喝活動登場

配合新品上市，珍煮丹這次也同步推出2大夏季優惠活動。6/1-6/5期間，只要購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露任2杯，就送限量西瓜保冷袋1個，整體外型以超擬真西瓜設計打造，數量有限送完為止。第二波則是會員限定活動，7/7小暑與7/23大暑上午11點起，只要鎖定珍煮丹官方Instagram，就有機會領取「小玉西瓜茉莉」免費兌換券，每日限量100杯，讓粉絲在盛夏期間免費喝西瓜系飲料消暑。
▲珍煮丹6/1-6/5推出西瓜系列買2杯送西瓜保冷袋活動，限量送完為止。
▲珍煮丹6/1-6/5推出西瓜系列買2杯送西瓜保冷袋活動，限量送完為止。


珍煮丹西瓜季新品資訊

西瓜烏龍
  • 一般門市 (L)$70
  • 百貨門市 (L)$75

小玉西瓜茉莉

  • 一般門市 (L)$70
  • 百貨門市 (L)$75

小玉西瓜冰米露

  • 一般門市 (L)$85
  • 百貨門市 (L)$90

珍煮丹西瓜保冷袋免費贈送

活動時間： 6/1 (一)～6/5 (五)

活動內容： 於全台珍煮丹門市購買西瓜烏龍、小玉西瓜茉莉、小玉西瓜冰米露任意 2 杯贈西瓜保冷袋一個。

注意事項：全台限量贈送，送完為止。活動僅限現場臨櫃購買，恕不接受電話預定自取或外送，且不與其他優惠併用。保冷袋以購買杯數雙數贈送，買 2 杯贈保冷袋 1 個，買 4 杯贈保冷袋 2 個，以此類推。

珍煮丹會員限定 7 月指定消暑日優惠

活動時間： 7/7 (二)、7/23 (四) 早上 11:00 起

參與方式： 準時鎖定珍煮丹官方 Instagram (@truedantw)，點擊限時動態連結領取。

活動內容： 「小玉西瓜茉莉」免費乙杯兌換券（每日限量 100 張，領完為止）。

注意事項： 兌換券使用期限為領取後 7 天內，僅限線下門市兌換。詳細規則請參考平台折價券注意事項。

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