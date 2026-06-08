5款CoCo買一送一！CoCo好友日 foodpanda買一送一，四季珍椰青買一送一喝整月。

CoCo都可優惠再加碼，週三好友日手作仙草凍乳買一送一，foodpanda同步祭出四款人氣飲品買一送一。編輯張人尹表示，飲料控整個6月天天都買一送一！

天氣越來越熱，飲料控天天都要來杯手搖飲消暑！CoCo都可這波優惠特別主打無咖啡因的「手作仙草凍乳」，在6/10週三好友日當天，可享買一送一優惠。此外，CoCo也在外送平台foodpanda推出超狂優惠，整個4月可享4款指定飲品買一送一，茉香凍奶綠、芒果綠茶、四季珍椰青、粉角生椰拿鐵通通買一杯送一杯，飲料控喝爆。

▲CoCo都可主打無咖啡因手作仙草凍乳，以滑嫩仙草凍搭配牛乳，成為適合夏季享用的清爽飲品。

▲CoCo都可攜手foodpanda推出四款指定飲品買一送一優惠，活動一路至6月底。（攝影：張人尹）

週三好友日手作仙草凍乳買一送一開喝

▲CoCo都可2026/6/10週三好友日推出手作仙草凍乳第二杯0元優惠，2杯只要70元。

foodpanda四款人氣飲品六月買一送一

▲CoCo都可於foodpanda祭出茉香凍奶綠與粉角生椰拿鐵等熱門品項買一送一活動。（攝影：張人尹）

CoCo都可 6/10週三好友日優惠

CoCo都可每週固定推出好友日優惠回饋粉絲，6/10當天只要透過官方LINE線上領券，即可享有「手作仙草凍乳」大杯第二杯0元優惠，換算下來2杯只要70元，平均單杯35元。每人可領取2張優惠券，相當於最多可購買4杯飲品。主打無咖啡因的「手作仙草凍乳」，以手工製作仙草凍搭配牛乳，打造滑順又帶有咕溜口感的消暑飲品。無論是學生、上班族或家中長輩、小朋友，都能輕鬆享受這款無咖啡因飲料。除了門市好友日優惠之外，CoCo都可也攜手foodpanda推出整個六月限定買一送一活動。即日起至2026/6/30期間，粉絲透過foodpanda平台下單，即可享有「茉香凍奶綠、芒果綠茶、四季珍椰青、粉角生椰拿鐵」四款指定飲品大杯買一送一優惠。對於不想出門排隊、想直接在家或辦公室享受手搖飲的人來說更加方便，讓六月外送下午茶也能喝得更划算。

活動日期：2026/6/10 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動平台：透過官方LINE線上點購

活動內容：手作仙草凍乳(L)第二杯0元，2杯70元









CoCo都可foodpanda六月買一送一

活動日期：2026/6月適用

活動平台：foodpanda平台

活動內容：CoCo都可四品項買一送一：茉香凍奶綠(L)、芒果綠茶(L)、四季珍椰青(L) 、粉角生椰拿鐵(L)