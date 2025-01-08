宜蘭好多景點真的玩不完，這次全家再次出發來去宜蘭渡假

找到宜蘭新景點，就是推薦 宜蘭歪歪球，親子景點推薦

推薦全新的互動式球類博物館，一票暢玩12項球類運動設施，每一項都好有創意

適合多人一起玩樂互動，最新創意的 歪歪球

很像是綜藝玩很大的互動挑戰，讓孩子真的玩翻天

不僅親子、家庭客、年輕族群都很適合

還可以挑戰全台最大的真人彈珠台、高達12項球類運動設施

厲害的每一項球類運動設施都是新奇的挑戰與玩法

全台首創創意球類運動互動玩樂，宜蘭室內景點推薦、有冷氣吹又舒服唷!

宜蘭歪歪球就於劉鐙徽宜蘭餅發明館旁邊，可以順路規劃行程

歪歪球 Wild Wild Ball、宜蘭室內景點

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

電話號碼： 03 990 8808

營業時間：

週一~週四 09:00~16：50、週五 09：00~16：30

(週三公休；遇寒暑假正常營業）

粉絲團：Facebook

歪歪球就在 劉鐙徽宜蘭餅發明館 旁邊，可以規劃一起逛起來~~~

旁邊還有番割田甕缸雞，讓我們玩樂後直接吃中餐~吃完直接順路逛 宜蘭餅發明館

歪歪球早上九點就營業了

很多人一退房就會規劃第一個景點，全員動起來

宜蘭歪歪球 停車很方便，有專屬的停車場

門票不分平假日是200元

可以購買聯票比較划算，歪歪球－金特務 聯票：360元、白日夢聯票 230元(營業時間是到4:50)

門票：一般票200元／愛心票100元（65歲以上、持身心障礙手冊及一名陪同者可購買愛心票）

2歲以下（免票入館，請出示証件或健保卡）

門票可折商品100元（不可合併折抵）

歪歪球最新潮玩法，真的是顛覆想像、全家都可以動起來

這裡也是宜蘭新景點，最近很多爸媽都會特別規劃來玩

可以規劃2小時來這裡放電，真的讓孩子玩到不想離開

來宜蘭歪歪球 可以很放鬆玩樂，不用高超技巧、不用很會球類運動

充滿創意、逗趣、好笑好玩的趣味玩法，等你來挑戰

完全顛覆玩法、有趣創意也好玩挑戰

宜蘭新室內玩法，規劃起來

入場要給工作人員確認門票，記得不要弄丟唷!

背面還有折抵券可以做使用，可折抵100元~

總共會有A、B、C三區，高達12種球類運動

A區會有專人帶領，B、C二區就可以挑選喜歡的無限玩樂，人潮多的時候要稍微排隊等候

一進入就可以看到很多運動球員的介紹，來看看認識幾個

建議可以早上10點來，玩樂後剛好去吃午餐

假日要稍微耐心等待~來玩的人潮非常多

還可以拍照做紀念唷!!!兒子看到很帥氣的足球員

這裡的服務人員都還蠻親切的，沿途都會關心大家或者詢問大家是否要拍照

不僅可以玩樂，還可以拍到很多團體照片唷!

假日人潮比較多，稍微耐心等後

可以稍微逛一下，牆面上都會有各式球類運動的介紹

A區只能玩一次

夢露也瘋狂、歪臉彈珠台 、魔術吸瓜王 、 野蠻遊戲

B、C區可以無限玩樂

一竿不進洞 、籃球不是籃球 、 大谷祥平也搖頭 、真正的國球底家啦 、彈力無邊 、老闆我要加蛋 、 直球對決 、 乒乓狙擊手

園區內還有兩台銅板收費的機台可以讓孩子體驗

A區就可以跟著關主的腳步，會帶領玩樂體驗

A區 夢露也瘋狂，這好好玩~~~

一整個很瘋狂又飛舞!穿裙子的女孩要注意啊!!真的會變成瑪麗蓮夢露

整個會開啟15秒的體驗，整個小白球會開始飛舞~~

挑戰看看可以抓到幾顆!!

實在太夢幻了，而且持續飛揚，第一次體驗真的有愛上ㄟ

但是出來大家都會變成瘋婆子，頭髮要稍微整裝一下唷~

A區 歪臉彈珠台

這關很多人超愛玩，也是全台灣最大的人頭彈珠台

很適合多人、全家一起同樂，真人彈珠台

關主會引導大家玩樂方式，都可以到洞內像地鼠一樣，不要被球打到唷!

可以分配好位置，就可以開始進行囉!

最大的人體彈珠台，打不倒打不倒唷~~~

還可以觀察注意球的位置點，都能做躲藏不要被球打到

彈珠落下的位置，還有處罰、搞笑文字

最後別忘了 歪臉彈珠台 大合照

A區 魔術吸瓜王

每一關都很不容易，真正體會到綜藝玩很大的不容易!!

電視看人家闖關都覺得很簡單，怎麼可能不會過關阿

來歪歪球體驗過，真的不容易~~有趣又好玩

利用強力吹風讓西瓜球漂浮，不僅要漂浮還要行走穿洞闖關

A區 野蠻遊戲

這關也是很多歡笑聲，大小朋友都玩瘋了

小孩子都很喜歡丟球，終於有機會可以欺負爸媽了?!

被攻擊的可以有盾牌，可以阻擋球不被擊中

不要讓敵人得分阿

真的是全身動起來，左右上下都要顧慮

一下子就全身流汗了

也別忘了帥氣拍一下照片

彈力無邊

地板上的圈圈叉叉，看誰可以搶先連成一條線才算闖關成功

這次籃球不是用手拍，而是靠彈力的方式落在想要進入的洞洞內

一場下來不分上下

老闆我要加蛋

快點來幫早餐店老闆，吐司上面一直沒辦法加蛋

客人等很久囉~~~幫幫忙!

把彈力球用彈跳的方式，彈入吐司上面

可以用丟的、用彈的，需要技巧

真的很佩服能想出這些逗趣好玩創意遊戲的朋友

真的挑戰好幾次，技巧就是彈兩下地板最後彈力可以直接附著在吐司片上

等你來挑戰~~~沒你想像中那麼容易

直球對決

需要良好的穩定度，球才可以一次勇往直前到最後

一開始會有點挫折，大概抓到訣竅就可以輕鬆 直球對決，一次穿越道最後

乒乓狙擊手

還可以挑選喜歡的道具，不僅有球拍、有洞的球拍，甚至連媽媽的鍋鏟都派上了

選好闖關道具了，來去挑戰

每一次只有36秒時間，擊倒12個靶

乒乓球彈力很大，真的會容易太大力就飛很高

可以協助孩子一起闖關~~~

真的沒想到宜蘭新景點歪歪球這麼受歡迎，好多人都來挑戰玩樂

真正的國球底家啦

這關讓孩子超有成就感拉，會感受國手就要產生了?!

幾乎可以百發百中ㄟ，好有意思~

動作超滿分?!

這也是很少看到的巧固球運動，還能稍微跟孩子介紹一下

大谷祥平也搖頭

不管誰都會想搖頭阿，把棒球結合西洋劍

看似直直衝刺就可以把球給擊落，NO~NO~NO，怎麼可能那麼容易被擊落

看看我兒子，已經滿頭大汗，小胖子要多動多流汗，帶來歪歪球玩樂準沒錯

不可以太急，腳步還要踏穩，手要打直，才可以拿捏到技巧

最後還是要帥氣的拍照

籃球不是籃球

這看起來不是很簡單，隨便丟都可以輕鬆入袋?!

錯了!這不是籃球，是很輕的彈力球

很輕很彈很不容易控制力道

至少投了快15球才進去一球，手都痠了~

帶我兒子來玩超划算，每一關都全力以赴的挑戰

一竿不進洞

剛剛在旁邊看，大人小孩都好賣力

原來高爾夫不容易，還要擊中靶更是需要精準度

是不是很有趣，宜蘭最近很夯的新景點、室內玩樂

下雨天不擔心沒地方去，首選 歪歪球

彈珠射門對戰 (投幣收費)

人潮太多也不擔心，館內還有兩個付費機台可以玩樂

一起對戰吧

天降彩虹 (投幣收費)

這台天降彩虹也是付費機台，看了連我都很想進去玩

彩色球都會從天而降，好夢幻

把身旁的彩色球都入洞口內，看一分鐘可以投入多少球球

別忘了來跟金牌拍照

挑戰成功，完賽，恭喜第一名

別忘了門票後面還有100元折價券可以使用

讓努力闖關的孩子，給予鼓勵

櫃台旁邊還有看到 Google 評論5星，還有小禮物領唷!

宜蘭真的很容易下雨，這次來宜蘭度假真的下雨了

還好有先規劃室內景點，讓旅遊不擔心下雨天沒地方去

宜蘭新景點歪歪頭，一家大小都可以一起挑戰，真的蠻有趣的

絕對全身動起來，絕對會流汗

推薦給大家宜蘭室內景點

歪歪球 Wild Wild Ball、宜蘭室內景點

位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號

電話號碼： 03 990 8808

營業時間：

週一~週四 09:00~16：50、週五 09：00~16：30

(週三公休；遇寒暑假正常營業）

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