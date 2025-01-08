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全台首創最大室內球類互動放電趣味創意的歪歪球，宜蘭最新景點玩到歪頭笑翻腰的歪歪球 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

2025-01-08 18:45:00 文字：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活
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跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

全台首創最大室內球類互動放電趣味創意的歪歪球，宜蘭最新景點玩到歪頭笑翻腰的歪歪球 - 跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

宜蘭好多景點真的玩不完，這次全家再次出發來去宜蘭渡假
找到宜蘭新景點，就是推薦 宜蘭歪歪球，親子景點推薦
推薦全新的互動式球類博物館，一票暢玩12項球類運動設施，每一項都好有創意
適合多人一起玩樂互動，最新創意的 歪歪球
很像是綜藝玩很大的互動挑戰，讓孩子真的玩翻天
不僅親子、家庭客、年輕族群都很適合
還可以挑戰全台最大的真人彈珠台、高達12項球類運動設施
厲害的每一項球類運動設施都是新奇的挑戰與玩法
全台首創創意球類運動互動玩樂，宜蘭室內景點推薦、有冷氣吹又舒服唷!

宜蘭歪歪球就於劉鐙徽宜蘭餅發明館旁邊，可以順路規劃行程

歪歪球 Wild Wild Ball、宜蘭室內景點
位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號
電話號碼： 03 990 8808
營業時間：
週一~週四 09:00~16：50、週五 09：00~16：30
(週三公休；遇寒暑假正常營業）
粉絲團：Facebook

 

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歪歪球就在 劉鐙徽宜蘭餅發明館 旁邊，可以規劃一起逛起來~~~
旁邊還有番割田甕缸雞，讓我們玩樂後直接吃中餐~吃完直接順路逛 宜蘭餅發明館

歪歪球早上九點就營業了
很多人一退房就會規劃第一個景點，全員動起來

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宜蘭歪歪球 停車很方便，有專屬的停車場

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門票不分平假日是200元
可以購買聯票比較划算，歪歪球－金特務 聯票：360元、白日夢聯票 230元(營業時間是到4:50)

門票：一般票200元／愛心票100元（65歲以上、持身心障礙手冊及一名陪同者可購買愛心票）
2歲以下（免票入館，請出示証件或健保卡）
門票可折商品100元（不可合併折抵）

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歪歪球最新潮玩法，真的是顛覆想像、全家都可以動起來
這裡也是宜蘭新景點，最近很多爸媽都會特別規劃來玩

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可以規劃2小時來這裡放電，真的讓孩子玩到不想離開
宜蘭歪歪球 可以很放鬆玩樂，不用高超技巧、不用很會球類運動
充滿創意、逗趣、好笑好玩的趣味玩法，等你來挑戰

完全顛覆玩法、有趣創意也好玩挑戰
宜蘭新室內玩法，規劃起來

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入場要給工作人員確認門票，記得不要弄丟唷!
背面還有折抵券可以做使用，可折抵100元~

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總共會有A、B、C三區，高達12種球類運動
A區會有專人帶領，B、C二區就可以挑選喜歡的無限玩樂，人潮多的時候要稍微排隊等候
一進入就可以看到很多運動球員的介紹，來看看認識幾個

建議可以早上10點來，玩樂後剛好去吃午餐
假日要稍微耐心等待~來玩的人潮非常多

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還可以拍照做紀念唷!!!兒子看到很帥氣的足球員

這裡的服務人員都還蠻親切的，沿途都會關心大家或者詢問大家是否要拍照
不僅可以玩樂，還可以拍到很多團體照片唷!

假日人潮比較多，稍微耐心等後

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可以稍微逛一下，牆面上都會有各式球類運動的介紹

A區只能玩一次
夢露也瘋狂、歪臉彈珠台 、魔術吸瓜王 、 野蠻遊戲

B、C區可以無限玩樂
一竿不進洞 、籃球不是籃球 、 大谷祥平也搖頭 、真正的國球底家啦 、彈力無邊 、老闆我要加蛋 、 直球對決 、 乒乓狙擊手

園區內還有兩台銅板收費的機台可以讓孩子體驗

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A區就可以跟著關主的腳步，會帶領玩樂體驗

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A區 夢露也瘋狂，這好好玩~~~
一整個很瘋狂又飛舞!穿裙子的女孩要注意啊!!真的會變成瑪麗蓮夢露

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整個會開啟15秒的體驗，整個小白球會開始飛舞~~
挑戰看看可以抓到幾顆!!

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實在太夢幻了，而且持續飛揚，第一次體驗真的有愛上ㄟ
但是出來大家都會變成瘋婆子，頭髮要稍微整裝一下唷~

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A區 歪臉彈珠台
這關很多人超愛玩，也是全台灣最大的人頭彈珠台
很適合多人、全家一起同樂，真人彈珠台

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關主會引導大家玩樂方式，都可以到洞內像地鼠一樣，不要被球打到唷!

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可以分配好位置，就可以開始進行囉!

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最大的人體彈珠台，打不倒打不倒唷~~~

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還可以觀察注意球的位置點，都能做躲藏不要被球打到

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彈珠落下的位置，還有處罰、搞笑文字

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最後別忘了 歪臉彈珠台 大合照

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A區 魔術吸瓜王
每一關都很不容易，真正體會到綜藝玩很大的不容易!!

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電視看人家闖關都覺得很簡單，怎麼可能不會過關阿
來歪歪球體驗過，真的不容易~~有趣又好玩

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利用強力吹風讓西瓜球漂浮，不僅要漂浮還要行走穿洞闖關

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A區 野蠻遊戲
這關也是很多歡笑聲，大小朋友都玩瘋了
小孩子都很喜歡丟球，終於有機會可以欺負爸媽了?!

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被攻擊的可以有盾牌，可以阻擋球不被擊中
不要讓敵人得分阿

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真的是全身動起來，左右上下都要顧慮
一下子就全身流汗了

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也別忘了帥氣拍一下照片

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彈力無邊
地板上的圈圈叉叉，看誰可以搶先連成一條線才算闖關成功

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這次籃球不是用手拍，而是靠彈力的方式落在想要進入的洞洞內

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一場下來不分上下

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老闆我要加蛋
快點來幫早餐店老闆，吐司上面一直沒辦法加蛋
客人等很久囉~~~幫幫忙!

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把彈力球用彈跳的方式，彈入吐司上面
可以用丟的、用彈的，需要技巧

真的很佩服能想出這些逗趣好玩創意遊戲的朋友

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真的挑戰好幾次，技巧就是彈兩下地板最後彈力可以直接附著在吐司片上
等你來挑戰~~~沒你想像中那麼容易

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直球對決
需要良好的穩定度，球才可以一次勇往直前到最後

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一開始會有點挫折，大概抓到訣竅就可以輕鬆 直球對決，一次穿越道最後

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乒乓狙擊手

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還可以挑選喜歡的道具，不僅有球拍、有洞的球拍，甚至連媽媽的鍋鏟都派上了

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選好闖關道具了，來去挑戰

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每一次只有36秒時間，擊倒12個靶

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乒乓球彈力很大，真的會容易太大力就飛很高
可以協助孩子一起闖關~~~

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真的沒想到宜蘭新景點歪歪球這麼受歡迎，好多人都來挑戰玩樂

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真正的國球底家啦
這關讓孩子超有成就感拉，會感受國手就要產生了?!
幾乎可以百發百中ㄟ，好有意思~

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動作超滿分?!

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這也是很少看到的巧固球運動，還能稍微跟孩子介紹一下

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大谷祥平也搖頭
不管誰都會想搖頭阿，把棒球結合西洋劍

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看似直直衝刺就可以把球給擊落，NO~NO~NO，怎麼可能那麼容易被擊落

看看我兒子，已經滿頭大汗，小胖子要多動多流汗，帶來歪歪球玩樂準沒錯

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不可以太急，腳步還要踏穩，手要打直，才可以拿捏到技巧

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最後還是要帥氣的拍照

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籃球不是籃球
這看起來不是很簡單，隨便丟都可以輕鬆入袋?!

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錯了!這不是籃球，是很輕的彈力球
很輕很彈很不容易控制力道

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至少投了快15球才進去一球，手都痠了~
帶我兒子來玩超划算，每一關都全力以赴的挑戰

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一竿不進洞

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剛剛在旁邊看，大人小孩都好賣力

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原來高爾夫不容易，還要擊中靶更是需要精準度

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是不是很有趣，宜蘭最近很夯的新景點、室內玩樂
下雨天不擔心沒地方去，首選 歪歪球

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彈珠射門對戰 (投幣收費)
人潮太多也不擔心，館內還有兩個付費機台可以玩樂

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一起對戰吧

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天降彩虹 (投幣收費)
這台天降彩虹也是付費機台，看了連我都很想進去玩
彩色球都會從天而降，好夢幻

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把身旁的彩色球都入洞口內，看一分鐘可以投入多少球球

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別忘了來跟金牌拍照

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挑戰成功，完賽，恭喜第一名

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別忘了門票後面還有100元折價券可以使用

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讓努力闖關的孩子，給予鼓勵

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櫃台旁邊還有看到 Google 評論5星，還有小禮物領唷!

宜蘭真的很容易下雨，這次來宜蘭度假真的下雨了
還好有先規劃室內景點，讓旅遊不擔心下雨天沒地方去

宜蘭新景點歪歪頭，一家大小都可以一起挑戰，真的蠻有趣的
絕對全身動起來，絕對會流汗
推薦給大家宜蘭室內景點

歪歪球 Wild Wild Ball、宜蘭室內景點
位置：宜蘭縣蘇澳鎮海山西路275號
電話號碼： 03 990 8808
營業時間：
週一~週四 09:00~16：50、週五 09：00~16：30
(週三公休；遇寒暑假正常營業）
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