史努比現身華山！NB春日遊樂園免費闖關拿禮物，蛋堡 持修領軍嗨唱。

週末快衝華山！NB春日遊樂園限時登場，巨型史努比氣偶超好拍，還有瘦子等大咖開唱、抽日韓機票。編輯 鄭雅之表示：有免費遊戲、免費小禮物還有演唱會，週末要去！

還在煩惱這週末要帶另一半或家人去哪裡玩，那就到華山「NB 春日遊樂園」闖關拿小禮物、拍巨大史努比！全球運動品牌 New Balance 特別打造了「NB 春日遊樂園」，現場最亮眼的絕對是那座超巨型 SNOOPY 史努比氣球，可愛的模樣讓路過的民眾都忍不住停下來合照。除了好拍的裝置藝術，這裡還集結了戶外草地音樂祭與多種趣味互動遊戲，讓大家在繁忙的都市生活中，能找到一處結合時尚穿搭與悠閒氣氛的放鬆園地。



▲走進華山NB春日遊樂園的木製大門，充滿活力的裝置藝術與悠閒氛圍，讓人瞬間進入派對模式。(攝影：鄭雅之)

▲花朵造型雪糕是活動限定好禮，繽紛配色不僅消暑更是IG上超夯的熱門美食拍法。(攝影：鄭雅之)





巨型SNOOPY陪你闖關拿好禮

走進園區真的會讓人少女心噴發，隨處可見 SNOOPY 的可愛身影穿梭在草地間。這裡簡直是史努比鐵粉的天堂，不論是巨大的氣偶裝置，還是藏在草叢裡的小驚喜，每個轉角都好拍到不行。現場更精心規劃了三個互動關卡，不管是考驗記憶力的翻牌遊戲，還是讓運動好手大顯身手的空心籃球，甚至是勾起童年回憶的繽紛彩色球池，通通都能免費體驗。這組好拍又好玩的闖關行程，現場氣氛既溫馨又熱鬧，絕對是週末遛小孩或情侶約會的最佳去處。



▲超巨大的史努比氣偶驚喜現身華山草皮，超可愛吸睛造型絕對是今年春天必拍的網美景點。(攝影：鄭雅之)





三強聯手開唱點燃春日音浪

當夜晚降臨華山，重頭戲「春日大聲唱」正式引爆音樂能量。首日由瘦子E. SO、高爾宣與 Marz23 驚喜合體，超狂陣容讓台下尖叫聲不斷。接下來還有蛋堡、熊仔、婁峻碩等 10 組大咖藝人接力演出，透過爵士、饒舌與流行樂，編織出最愜意的春日節奏。瘦子和高爾宣也在現場大方分享穿搭秘訣，穿上最新的 740 復古跑鞋配上可愛的 NB BOY 上衣，無論是去運動還是草地散步都非常有型，讓音樂與生活風格完美融合。



▲史努比粉絲必玩的客製布章燙印DIY體驗，選擇喜歡的SNOOPY布章打造專屬隨身包，趣味感滿分。(攝影：鄭雅之)





掃碼領百元金再抽東亞機票

參加派對當然不能空手而回。只要加入官方 LINE 好友就能領取 100 元購物金。完成闖關任務還能抽造型冰棒與空氣沙發等周邊。如果是資深鞋迷，穿上 NB 鞋款到現場拍照，並在官方社群留言互動，就有機會把中華航空日韓來回機票帶回家。現場完成 IG 打卡還能領取貼紙與零酒精飲品，讓大家在微醺的氣氛中，享受這場春季限定的感官饗宴。心動的朋友快趁這幾天去華山感受浪漫的氛圍，把好禮與美照通通帶回家。



▲三個關卡闖關成功至指定門市領取 NB BOY 盲盒購物袋。(攝影：鄭雅之)

▲熱血十足的空心籃球遊戲考驗投籃準度，現場互動感十足，是體驗New Balance樂遊季的最佳活動。(攝影：鄭雅之)

NB 春日遊樂園 活動資訊

活動日期： 即日起至 2026/04/19，限時 4 天

活動地點： 台北華山文創園區，草皮區





NB 春日遊樂園 優惠

入園好禮： 出示 LINE 好友畫面參與遊戲，贈送 100 元購物金，使用期限至 4/22。

完成任一關卡，可抽 造型雪糕、爆米花、空氣沙發、氣球。

挑戰完成 3 大關卡，至指定門市領取 NB BOY 盲盒購物袋 及 200 元購物金。

加碼社群禮： IG 打卡送 NB BOY 貼紙 及 可樂娜 Cero 零酒精一瓶。

穿 NB 鞋款於 FB 貼文上傳照片，抽 華航空北亞航線（日韓）來回機票，共 2 組。





NB 春日遊樂園 音樂舞台資訊

4/16：瘦子E. SO、高爾宣OSN、Marz23

4/18：熊仔、怕胖團、蛋堡

4/19：蕭秉治、持修、黃大謙、婁峻碩SHOU





NB 春日遊樂園 特色一次看

超巨型 SNOOPY 氣偶首度現身： 華山文創園區驚喜變身史努比樂園，除了超大氣偶可以近距離合照，各個角落還藏有史努比身影，絕對是週末 IG 網美最愛的打卡景點。

嘻哈天團等級豪華卡司： 連續三日音樂派對，由嘻哈男神瘦子E. SO、高爾宣 OSN、Marz23 領軍，集結蛋堡、熊仔、婁峻碩等 10 組大咖藝人熱力開唱。

三大趣味關卡免費玩： 現場規劃「球池尋寶」、「空心籃球」與「記憶翻牌」等互動遊戲，不管是大人想要紓壓挑戰，還是帶小朋友來放電都非常適合。

免消費直接送百元購物金： 只要加入官方 LINE 好友參與互動，不需購買任何商品就能獲得 100 元購物金，完成闖關還能再領 200 元與超萌購物袋盲盒。

超狂大獎抽日韓來回機票： 只要穿上 NB 鞋款在現場美美拍照並參與社群活動，就有機會直接帶走中華航空東北亞航線來回機票，送你去日韓旅遊。

春季限定潮流周邊： 完成任務就能抽豐富的限定周邊，包含夏天最需要的造型雪糕、爆米花，甚至是躺在草地上最 Chill 的空氣沙發。

男神同款 740 復古跑鞋亮相： 瘦子與高爾宣現場示範春季最夯穿搭，教你如何利用 NB BOY 系列插畫 T-shirt 搭配復古 740 鞋款，穿出不刻意的率性風格。





雙北景點週末出遊去！

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NB 春日遊樂園 更多照片

▲來華山NB春日遊樂園體驗彩色球池尋寶遊戲，還能近距離欣賞NB BOY插畫系列上衣，快來感受休閒美學。(攝影：鄭雅之)

▲NB 春日遊樂園快閃華山，是週末不可錯過的台北潮流打卡點。(攝影：鄭雅之)

▲多款NB BOY系列上衣與主打球鞋，繽紛插畫設計為春日穿搭增添更多生活風格與靈感。(攝影：鄭雅之)

▲春季主打復古鞋款NB 204L是IU同款，輕盈腳感與復古輪廓完美演繹潮流穿搭風格。(攝影：鄭雅之)

▲完成任務即可領取精美的樂遊氣球，可愛的插畫與繽紛色彩讓人在春日樂園留下美好回憶。(攝影：鄭雅之)

▲趣味十足的記憶翻牌挑戰，牆面佈滿可愛的NB BOY與經典鞋款圖樣，快來測試你的反應力。(攝影：鄭雅之)