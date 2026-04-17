小美冰淇淋升級版！香草玫瑰鹽焦糖 提拉米蘇巧敲冰，升級版小美冰淇淋鐵粉必搶。

小美冰淇淋新品開賣，小美冰淇淋Plus香草玫瑰鹽焦糖與巧敲冰提拉米蘇於7-ELEVEN登場，編輯張人尹表示兩款新品讓童年經典「小美冰淇淋」更豐富、更奢華。小美冰淇淋升級版！陪伴不少粉絲長大的經典「小美冰淇淋」這次帶來全新進化版本，把熟悉的香草基底延伸出更細膩的風味變化，同時也讓人氣巧敲冰系列再添新成員。小美冰淇淋這次推出「小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖」與「小美巧敲冰–提拉米蘇」，一款主打升級版經典口味，一款則將義式甜點轉化為冰品層次，讓粉絲在7-11就能嚐鮮。
香草玫瑰鹽焦糖口味層次升級登場這次升級版新品「小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖」，已於7-ELEVEN開賣，單杯30元。這款新品以香草冰淇淋為基底，加入玫瑰鹽焦糖醬，讓整體口感多了鹹甜平衡的變化。其中，玫瑰鹽帶出焦糖香氣，同時讓香草甜味更顯柔和，三種風味交錯呈現，讓粉絲在熟悉中感受到升級後的細緻口感，也讓單一口味的杯冰多了層次感與變化。
巧敲冰提拉米蘇打造三層甜點口感另一款「小美巧敲冰–提拉米蘇」，將於5/6於7-ELEVEN上市，單杯59元。延續巧敲冰系列特色，上層為酥脆巧酥，品嚐時用湯匙敲開，中層咖啡醬就會流出，搭配底層起司冰淇淋，模擬提拉米蘇的三層風味變化。從巧克力甜香到咖啡微苦，再到起司的綿密口感，層層堆疊出甜點風味。
小美冰淇淋 新品販售資訊
銷售通路：7-ELEVEN
小美冰淇淋Plus - 香草玫瑰鹽焦糖
定價：30元/杯 ； 現正販售中
小美巧敲冰–提拉米蘇
定價：59元/杯 ；5/6上市