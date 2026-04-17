小美冰淇淋升級版！香草玫瑰鹽焦糖 提拉米蘇巧敲冰，升級版小美冰淇淋鐵粉必搶。

小美冰淇淋新品開賣，小美冰淇淋Plus香草玫瑰鹽焦糖與巧敲冰提拉米蘇於7-ELEVEN登場，編輯張人尹表示兩款新品讓童年經典「小美冰淇淋」更豐富、更奢華。

▲小美冰淇淋推出升級版Plus系列與巧敲冰新品，延續經典杯冰印象並加入新風味變化，在7-ELEVEN就能輕鬆嚐鮮。



▲小美冰淇淋本次同步推出兩款新品，從香草基底延伸到義式甜點風味，帶來不同層次的冰品選擇。

小美冰淇淋升級版！陪伴不少粉絲長大的經典「小美冰淇淋」這次帶來全新進化版本，把熟悉的香草基底延伸出更細膩的風味變化，同時也讓人氣巧敲冰系列再添新成員。小美冰淇淋這次推出「小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖」與「小美巧敲冰–提拉米蘇」，一款主打升級版經典口味，一款則將義式甜點轉化為冰品層次，讓粉絲在7-11就能嚐鮮。

香草玫瑰鹽焦糖口味層次升級登場

▲小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖以香草冰淇淋為基底，融合玫瑰鹽焦糖醬，呈現鹹甜交錯的細緻風味層次。

巧敲冰提拉米蘇打造三層甜點口感

▲小美巧敲冰–提拉米蘇以巧酥頂層搭配咖啡醬與起司冰淇淋，重現提拉米蘇三層式甜點風味。

小美冰淇淋 新品販售資訊

這次升級版新品「小美冰淇淋Plus–香草玫瑰鹽焦糖」，已於7-ELEVEN開賣，單杯30元。這款新品以香草冰淇淋為基底，加入玫瑰鹽焦糖醬，讓整體口感多了鹹甜平衡的變化。其中，玫瑰鹽帶出焦糖香氣，同時讓香草甜味更顯柔和，三種風味交錯呈現，讓粉絲在熟悉中感受到升級後的細緻口感，也讓單一口味的杯冰多了層次感與變化。另一款「小美巧敲冰–提拉米蘇」，將於5/6於7-ELEVEN上市，單杯59元。延續巧敲冰系列特色，上層為酥脆巧酥，品嚐時用湯匙敲開，中層咖啡醬就會流出，搭配底層起司冰淇淋，模擬提拉米蘇的三層風味變化。從巧克力甜香到咖啡微苦，再到起司的綿密口感，層層堆疊出甜點風味。

銷售通路：7-ELEVEN

小美冰淇淋Plus - 香草玫瑰鹽焦糖

定價：30元/杯 ； 現正販售中

小美巧敲冰–提拉米蘇

定價：59元/杯 ；5/6上市



