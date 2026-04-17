新開台北壽喜燒！關西風「祇園 禪院」約會餐廳訂這，7大特色厚切和牛先吃。

壽喜燒控必衝！大安區新開店「祇園．禪院」主打日本三大銘柄牛，首創選糖客製風味，更有絕美花禮浪漫助攻。編輯 鄭雅之表示：會炒糖的關西風壽喜燒，這個我可以！

台北壽喜燒控又有新開店可以吃了！隱身在大安區樂利路靜巷的「祇園．禪院」正式插旗，這間身為名店橋山的姊妹品牌，一開幕就掀起美食圈熱烈討論。這裡不只提供極致私密的個人包廂，更把京都職人的「款待精神」搬到台北。從入門處的日式獅爺到室內的禪意設計，都讓人感覺一秒移動到日本祇園。餐廳將頂級和牛壽喜燒與台灣經典酒家菜完美揉合，打造出充滿人情味的慢食饗宴，絕對是今年必訪的台北壽喜燒新開店。

▲台北壽喜燒新開店「祇園 禪院」，選用頂級日本Ａ5和牛沾上蛋液一同入口更過癮。(攝影：鄭雅之) ▲大安區樂利路靜巷隱藏美食，祇園禪院壽喜燒外觀展現優雅京都風情與禪意氛圍。(攝影：鄭雅之)





關西風壽喜燒砂糖也能客製化挑選

在祇園．禪院最有趣的亮點就是全台首創的「選糖服務」，提供中雙糖、三溫糖與白雙糖讓饕客自己決定甜度層次。專人會在熱騰騰的鑄鐵鍋刷上和牛油，撒下琥珀色的中雙糖，隨著溫度上升散發出療癒的焦糖香。這時放入滿滿油脂的日本Ａ5和牛，讓肉片裹上一層輕薄酥脆的糖衣，沾上鮮嫩蛋液後入口，那種鹹甜交織的關西風味，簡直是舌尖上的頂級享受。

▲關西風壽喜燒還首創可以選擇砂糖。(攝影：鄭雅之)





酒家菜與和牛壽喜燒創意組合

除了主角壽喜燒之外，這裡最讓人驚喜的莫過於將「台式酒家菜」融入餐期中。主廚端出豪邁的蒜蓉板條蒸龍蝦，還有充滿古早味的破布子蒸時令魚，將日式的優雅與台式的熱情完美接軌。肉品部分更是每日限量供應米澤牛、雪姬牛與宮崎牛這三大名聞遐邇的銘柄牛。透過職人精湛的桌邊服務，每一道前菜如日本海膽烏魚子粉豆腐，到最後那碗香氣四溢的京都祇園松露滑蛋蓋飯，都讓人感受到品牌對於食材與文化的深度內化。

▲酒家菜跨界日式壽喜燒，招牌破布子蒸時令魚，展現獨特的台日融合風味。(攝影：鄭雅之)





極少見的厚切和牛壽喜燒

喜愛扎實肉感的饕客們，一定要試試這裡的隱藏版「厚切系列」。有別於傳統薄切肉片的涮煮方式，主廚選用頂級菲力與紐約客部位，改以香煎手法鎖住豐盈肉汁。厚實的肉塊在鍋中煎到表面金黃微焦，伴隨著大蔥的清香與特製醬汁細火慢收，5至7分的熟度最能體現出油脂的甘甜與肉質的彈性。這種顛覆傳統的吃法，不僅增加咀嚼時的快感，也讓和牛的層次感更上一層樓，完全滿足了對頂級肉品的所有幻想。

▲隱藏版厚切和牛壽喜燒套餐，金黃焦香鎖住肉汁，是資深老饕的最愛。(攝影：鄭雅之) ▲台北壽喜燒推薦精緻前菜，日本海膽烏魚子粉豆腐與海葡萄，點綴出極致鮮甜味。(攝影：鄭雅之)





儀式感滿分的驚喜甜點

飽餐一頓後，絕對不能錯過這裡精心設計的收尾甜點。像是手工港式芝士豆腐奶，外層金黃酥脆內層則是濃郁的巧達起司，。若是想體驗更道地的日式風情，軟Q的紅豆麻糬銅鑼燒與撒糖炙燒過的鳳凰酥，更是視覺與味覺的雙重饗宴。最棒的是，針對想在紀念日製造驚喜的客人，訂位時還能加購與「代官山花苑」合作的送花服務。不論是慶祝或是告白，禪院都幫你把花禮與驚喜準備妥當，讓這場饗宴顯得更加極致浪漫。

▲禪院手工鳳凰酥，佐以撒糖炙燒後的風乾鳳梨散發迷人果香，為饗宴畫下句點。(攝影：鄭雅之) ▲約會告白神助攻，祇園禪院與代官山花苑合作送花服務，準備專屬浪漫驚喜。(攝影：鄭雅之)





祇園．禪院 台北關西壽喜燒

營業時間：12:00–14:30, 17:30–22:30

地址： 台北市大安區樂利路靜巷（預約制全包廂）。電話： 02 2732 5578





祇園．禪院 特色

全台首創客製化糖品：打破單一甜度，提供中雙糖、三溫糖、白雙糖三種日本進口糖品供客人挑選，現場由專人慢熬出不同層次的焦糖氣息。

日本三大銘柄牛齊發：每日限量供應頂級米澤牛、雪姬牛、宮崎牛，一次能品嚐到來自日本不同產地的細膩油花與肉質風味。

台日跨界酒家菜蒸物：結合京都文化與台灣酒家菜精髓，推出蒜蓉板條蒸龍蝦、破布子蒸時令魚、蔭鼓蒸鮑魚等充滿人情味的特色料理。

全包廂專人桌邊款待：餐廳全面採私密包廂設計，並由專業職人全程提供桌邊代煮服務，從前菜、壽喜燒到最後的滑蛋蓋飯都免動手。

老饕必點隱藏版厚切：有別於傳統薄切，推出限定厚切和牛菲力與紐約客套餐，以香煎方式鎖住肉汁，提供極致扎實的飽足感。

訂位代訂花禮服務：與名店「代官山花苑」跨界合作，訂位時可加購精美花束，由餐廳直接為客人準備紀念日驚喜。

特色甜點完美收尾：包含內餡夾入濃郁巧達起司的手作芝士豆腐奶，以及搭配撒糖炙燒風乾鳳梨的「禪院手工鳳凰酥」，視覺與味覺兼具。





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祇園．禪院 更多照片

▲關西風壽喜燒靈魂吃法，將裹上糖衣的A5和牛浸入鮮美蛋液，感受入口即化的柔嫩感。(攝影：鄭雅之) ▲壽喜燒控必吃新開幕，祇園禪院日本A5和牛厚切入鍋，鎖住滿滿油脂香氣。(攝影：鄭雅之)

▲餐期完美收尾，專人料理京都祇園松露滑蛋蓋飯。(攝影：鄭雅之)

▲必嚐甜點手工港式芝士豆腐奶，外層酥脆搭配起司內餡，呈現冷熱交融的層次感。(攝影：鄭雅之)

▲台北人氣甜點日式紅豆麻糬銅鑼燒，口感軟Ｑ內餡綿密，是壽喜燒餐後最幸福的結尾。(攝影：鄭雅之)