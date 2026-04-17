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大甲傳奇美食！宜吉粉蔥餅 手工現做九層塔粉蔥餅，鎮瀾宮周邊排隊人氣小吃。

宜吉粉蔥餅大甲美食台中美食
2026-04-17 14:00文字：記者 楊婷雅 攝影：記者 楊婷雅
記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

大甲小吃「宜吉粉蔥餅」以現點現做與九層塔粉蔥餅聞名，鄰近鎮瀾宮常吸引排隊人潮，為在地居民和觀光客熱愛的下午茶選擇，建議提前預約以減少等候時間。

大甲美食推薦！「宜吉粉蔥餅」是深受當地居民青睞的下午茶點心，只要出車，現場往往可見排隊人潮；「宜吉九層塔粉蔥餅」主打現場手工擀製餅皮，搭配帶有清香的粉蔥與增添風味層次的九層塔，口感與香氣兼具，也是眾多觀光客前往大甲旅遊指名品嚐的在地小吃。

▲大甲小吃「宜吉粉蔥餅」以現點現做與九層塔粉蔥餅聞名。（攝影：楊婷雅）
▲大甲傳奇小吃「宜吉粉蔥餅」昔日攤車停靠於台灣銀行前，現已有自己的店面。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉粉蔥餅」以現點現做與九層塔粉蔥餅聞名，深受眾多饕客喜愛。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉粉蔥餅」以現點現做與九層塔粉蔥餅聞名，深受眾多饕客喜愛。（攝影：楊婷雅）

大甲鎮瀾宮排隊美食「宜吉粉蔥餅」

「宜吉粉蔥餅」為大甲代表性小吃之一，昔日攤車停放在台灣銀行前，現已有自己的空間。由於鄰近大甲鎮瀾宮，許多前往參拜大甲媽祖的民眾會在參拜後，順道前來品嚐九層塔粉蔥餅；「宜吉粉蔥餅」僅販售九層塔粉蔥餅，偏愛豐富口感的饕客大多會選擇雙蛋；製作流程方面可見明確分工作業模式，從麵糰擀製、下鍋油煎，到加入九層塔等配料，各環節皆由不同人員依序完成。完成煎製後，再刷上調味醬料並對折收整。

▲「宜吉粉蔥餅」，從麵糰擀製、下鍋油煎，到加入九層塔、刷醬料等步驟，皆由不同人員依序完成。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉粉蔥餅」，從麵糰擀製、下鍋油煎，到加入九層塔、刷醬料等步驟，皆由不同人員依序完成。（攝影：楊婷雅）

回訪率爆高大甲小吃，九層塔粉蔥餅訂起來

「宜吉九層塔粉蔥餅」餅皮蓬鬆有彈性，入口時能感受到一定咬勁，粉蔥的自然甜味與九層塔香氣突出，整體風味層次相當豐富，遂為回訪率最高的大甲小吃。店員建議饕客前往購買前，可事先以電話預約，以節省現場等候時間。

▲「宜吉九層塔粉蔥餅」餅皮蓬鬆有彈性，粉蔥的自然甜味與九層塔香氣突出，令人難忘。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉九層塔粉蔥餅」餅皮蓬鬆有彈性，粉蔥的自然甜味與九層塔香氣突出，令人難忘。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉九層塔粉蔥餅」餅皮蓬鬆有彈性，粉蔥的自然甜味與九層塔香氣突出，令人難忘。（攝影：楊婷雅）
▲「宜吉九層塔粉蔥餅」餅皮蓬鬆有彈性，粉蔥的自然甜味與九層塔香氣突出，令人難忘。（攝影：楊婷雅）

「宜吉粉蔥餅」店家資訊

營業時間：週一～週五12:30～18:30、週六～週日11:30～18:30
地址：臺中市大甲區順天路299號
電話： 0912 371 776

大甲小吃不只粉蔥餅，鎮瀾宮周邊美食吃不完

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記者 蕭芷琳
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