「嘉家樂肉丸」無疑是大甲美食代表！陪伴大甲人超過50年的「嘉家樂肉丸」，供應兩種款式肉圓，並以脆皮肉圓廣最為人知，網路高評價破千則，由絡繹不絕的排隊人潮可見受歡迎程度。來大甲鎮瀾宮追媽祖的同時，也別忘了來一嚐大甲知名肉圓老店。



▲大甲美食推薦嘉家樂肉圓，陪伴大甲人超過50年/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲嘉家樂肉圓油鍋滿滿的肉圓，從早上一路賣到宵夜/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



嘉家樂肉丸店家資訊

「嘉家樂肉丸」營業時間自早上10點半至凌晨1點，即便非用餐尖峰時段，來內用和外帶肉圓的客人仍不斷湧現。「嘉家樂肉丸」的肉圓分為Q的肉圓和脆皮肉圓，並提供數款湯品，包括豬血湯、苦瓜肉湯、魚丸湯等，不少老客人都是兩種肉圓各點一份，再搭配一碗豬血湯。▲嘉家樂肉圓工作人員油炸肉圓的雙手沒有停過/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲嘉家樂肉圓推薦加辣，更具有層次感/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝來到「嘉家樂肉丸」必吃脆皮肉圓，外皮炸至金黃，淋上店家的特製醬汁，口感酥脆又Q彈，不過最大亮點其實是內餡，和其他肉圓店不同的是，直接豪氣給你一大塊豬肉排，同時有滿滿的筍塊。只是要注意的是，脆皮肉圓等待時間大約6分鐘，趕時間的饕客請自行斟酌。▲嘉家樂肉圓的脆皮肉圓吃起來酥脆又Q彈/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲嘉家樂肉圓的脆皮肉圓最大亮點是內餡直接給一整塊豬肉排/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

地址：台中市大甲區蔣公路166號

電話： 04 2687 4667

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