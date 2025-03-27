大甲鎮瀾宮美食推薦！提及大甲銅板小吃，「大甲芋香包」肯定榜上有名，不管是來大甲一日遊或是來追大甲媽祖，一定會順便品嚐鎮瀾宮附近美食。其中，位於鎮瀾宮對面的「大甲芋香包」每天一開攤，排隊搶購大奶香芋球的芋頭控便瞬間蜂擁而上。



▲大甲鎮瀾宮美食推薦大甲芋香包，一顆5元起/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲大甲芋香包無時無刻都充滿了等著ㄧ嘗芋泥球的人潮/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「大甲芋香包」位於大甲美食一級戰區、蔣公路上，距離大甲鎮瀾宮步行僅需一分鐘，加上奶香芋泥球一顆只要5元、比拳頭還巨大的大奶香芋泥球一顆也只要35元，另外還有大超濃起司芋泥球、大蛋黃肉鬆芋泥球等，口味多元、顆顆銅板價，因此購買「大甲芋香包」的芋泥球早已成為眾人來追大甲追媽祖的同時，必安排的美食行程，也不乏一出手就是20顆大奶香芋泥球起跳的芋頭狂熱者。▲大甲芋香包工作人員油炸芋泥球的雙手不曾間斷/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲大甲芋香包必點大奶香芋泥球，芋頭香氣濃郁/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝「大甲芋香包」品項豐富，大奶香芋泥球是人人必點的經典口味，外皮金黃酥脆、內餡扎實，芋頭香氣濃郁，全台許多芋頭控都為之瘋狂！而小顆的奶香芋泥球每份50元、總共有10顆，平均一顆小奶香芋泥球只要5元；此外，大超濃起司芋泥球和大蛋黃肉鬆芋泥球等口味也各有擁護者，「大甲芋香包」絕對是芋頭控不容錯過的大甲鎮瀾宮銅板美食。▲起司控來大甲芋香包必點大超濃起司芋泥球/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲大甲芋香包的大蛋黃肉鬆芋泥球也是不少芋頭控的心頭好/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

大甲芋香包店家資訊

營業時間：週二～週五13:30～17:00、週六～週日12:30～18:00

地址：台中市大甲區蔣公路121號

追媽祖不能錯過的大甲鎮瀾宮必吃美食