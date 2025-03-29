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鎮瀾宮隱藏版美食！王元吉炸粿 在地人推薦的大甲小吃，蚵仔粿、茄子餡肉粿必吃。

大甲美食 王元吉炸粿 大甲小吃 大甲媽祖
2025-03-29 08:11:00 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

大甲鎮瀾宮美食加一！「王元吉炸粿」是在地人推薦的大甲銅板小吃，店面位於鎮瀾宮附近，但由於沒有招牌，稍不留意、容易錯過。「王元吉炸粿」各種口味的炸粿均為銅板價，且營業時間從早上8點半至下午5點，不管是想來大甲吃早餐，亦或參拜完大甲媽祖想找個銅板小吃解饞配下午茶，傳統炸粿都是好選擇。

▲大甲鎮瀾宮美食推薦王元吉炸粿，傳統炸粿從早餐就開賣/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲大甲鎮瀾宮美食推薦王元吉炸粿，每樣炸粿都銅板價/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



「王元吉炸粿」位於文武路的民宅之中，離大甲鎮瀾宮步行僅約5分鐘，提供菜頭粿、肉粿、蚵仔粿以及茄子餡肉粿等，除了蚵仔煎以外，通通一枚五十圓銅板有找！只是現在「王元吉炸粿」沒有提供內用，只能在周邊找個陰涼處或帶回家享用。

▲王元吉炸粿的蚵仔粿是必點招牌/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「王元吉炸粿」人人必點的是蚵仔粿，雖然份量不算大，但炸至金黃酥脆的餅皮包滿了新鮮蚵仔；此外，茄子餡肉更是「王元吉炸粿」一大特色，茄子口味在其他炸粿專賣店較難遇見，厚實又大片的茄子，上面包裹著豬肉餡，口感柔軟多汁，絲毫沒有茄子常見的苦味和口感，推薦搭配特製鹹甜麵醬一同享用。

▲王元吉炸粿的茄子餡肉和蚵仔粿一樣受歡迎/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝


王元吉炸粿店家資訊

地址：台中市大甲區文武路37號
電話：04 2688 2369

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王元吉炸粿

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place台中市大甲區文武路37號
3.60 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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