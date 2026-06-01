2026日月潭雲品夏令營報名！野奢攀樹、WayPoint鐵人訓練讓孩子極限放電。

暑假往往是菁英家長的育兒焦慮期。資深編輯李維唐表示，新世代高端父母更願意投資兼具自然探索與高規格安全配備的深度體驗，雲品溫泉酒店今年推出的野奢營隊正好完美切中這個剛性需求。

每到暑假腳步接近，身為父母內心總有些拉扯，一邊擔心孩子整天黏著3C螢幕，一邊又渴望自己在忙碌的工作之餘能有真正的喘息空間，這可以說是當代菁英家庭最真實的痛點 。一向最懂生活品味的日月潭雲品溫泉酒店，在2026年夏天為大家帶來了貼心的解方，正式推出深受高端家庭期待的Kids Power夏令營 。今年雲品特別打破傳統關在冷氣房的室內營隊框架，直接把生活場景拉進大自然裡，打造一場充滿質感的野奢冒險 。透過四天三夜全包式的精緻規劃，讓5至12歲的孩子們勇敢走出舒適圈，親身體驗攀樹、抓魚、甚至專業的鐵人三項訓練 。這場每位24000元的五星級夏令營，在貼心守護孩子安全的同時，也用滿滿的野趣為孩子的生活注入飽滿的成長能量 。

▲孩子們在專業老師的帶領下深入日月潭周邊山林，親身體驗豐富的生態夜觀與荒野求生探索 。圖／雲品溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



綠色大地小野人的食農求生記

最先登場的是7月22日到7月25日的綠色大地小野人營隊，這趟旅程好玩的地方在於把食農教育和荒野求生完美結合 。雲品的團隊會帶著孩子們走進日月潭當地的私房農家與山林，親手撥開泥土認識採蜜的過程、採摘新鮮百香果，甚至走到溪畔體驗抓魚的樂趣，讓孩子在汗水與泥土中觸摸到食物最原始的模樣 。白天的行程好充實，大家會一起環湖去觀察外來種生態，聊聊在地總統魚的復育故事 。當夜幕低垂，最刺激的森林夜觀就要開始，孩子們會拿著手電筒穿梭樹林尋找獨角仙 。最棒的儀式感留在結業式那天，孩子們會變身成主廚與餐廳經理，用這幾天親手採集的在地食材，為前來參加的爸爸媽媽親手端上一桌專屬的野食餐桌，讓永續生活的概念自然融入日常記憶 。

▲綠色大地小野人營隊最終由孩子們化身為主廚，運用親手採集的百香果等在地食材端出專屬的野食餐桌 。圖／雲品溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理

鐵人工廠專業教練的體能試煉

如果家裡的孩子活力體能驚人，需要好好的深度放電，那麼8月4日到8月7日的鐵人運動放電營會是更棒的選擇 。這次雲品非常難得地邀請到國內頂尖的三鐵團隊WayPoint鐵人工廠合作，由國家級教練親自帶著孩子挑戰跑步、攀樹、游泳與單車訓練，全面啟動身體的敏捷度 。這不僅僅是一場體能上的鍛鍊，更是一次培養抗壓性與學會團隊合作的珍貴過程 。更貼心的是，高強度的運動之外也有著溫柔的生命教育，營隊特別安排孩子們前往南投集集野生動物急救站擔任一日動物守護者，同時還能體驗傳統控窯與手洗愛玉的鄉野樂趣，讓身體的極限突破與柔軟的心靈成長達到最完美的平衡 。

▲專業鐵人運動放電營攜手WayPoint鐵人工廠，由國家級教練親自帶領學員進行高規格的游泳與體能特訓 。圖／雲品溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理



頂級後勤照護與家長留白時光

讓孩子盡情挑戰自我的同時，雲品在後勤照顧上展現了極致的細膩 。孩子們全程入住頂級的五星級飯店，每一餐都有專業營養師嚴格把關，更有專屬的生活老師24小時全天候陪伴，在團體生活中溫柔引導孩子學習時間管理與情緒表達 。為了讓辛苦的爸爸媽媽也能享受高質感的暑假，飯店貼心推出了家長同樂方案，只要孩子參加營隊，家長入住雲品溫泉酒店就能享有專屬的9折優惠 。當孩子在日月潭的山林與溪畔勇敢冒險時，父母也能在絕美的湖光山色中，留給自己一段難得的奢華獨處時光 。夏令營即日起開放報名到7月15日截止，每梯次只有極限量的20個名額，誠摯邀請重視孩子自然成長與生活品味的家庭前來官網或電話洽詢 。

▲學員戴上安全頭盔挑戰刺激的攀樹與肢體敏捷訓練，在安全的環境下勇敢突破自我體能極限 。圖／雲品溫泉酒店提供；窩客島編輯李維唐整理





2026雲品Kids Power夏令營

綠色大地小野人營隊：2026/07/22(三)至2026/07/25(六)

鐵人運動放電營隊：2026/08/04(二)至2026/08/07(五)

活動內容：針對5至12歲學員規劃四天三夜全包式營隊 。綠色大地小野人主打食農教育與荒野求生，包含採蜜、抓魚與森林夜觀 。鐵人運動放電營攜手WayPoint鐵人工廠，進行跑步、攀樹、游泳、單車特訓，並走訪集集野生動物急救站 。

活動對象：5至12歲需有自主生活能力之孩童

活動名額：每梯次限量20位，8人以上開班

活動費用：新台幣24000元/位，費用包含報名贈禮、住宿、餐食、教材與師資

專屬限定優惠總整理

早鳥報名優惠：於2026/06/20前完成報名享95折優惠



同行特惠：兩人同行報名享有95折優惠

老朋友回娘家：曾參加過2019至2025年雲品辦理之營隊舊生享9折優惠

家長同樂方案：營隊期間家長入住享雲品假期9折優惠，每位學員限優惠1間房

店家地址：南投縣魚池鄉日月潭中正路23號

聯絡電話：049-285-6788

官方網站：https://www.fleurdechinehotel.com

在幫孩子規劃好精采的暑期冒險之後，不妨也來看看全台還有哪些適合大人犒賞自己的頂級度假飯店。

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