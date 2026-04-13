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百香雙響炮買一送一！CoCo買一送一週三快閃開喝，2杯99元西西里 生椰楊枝甘露喝爆。

CoCo買一送一百香雙響炮楊枝甘露
2026-04-13 10:11文字：編輯 張人尹 圖片提供:CoCo
編輯 張人尹

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CoCo都可優惠登場，百香雙響炮買一送一與2杯99活動同步開跑，編輯張人尹表示此次新增飲品「生椰楊枝甘露、西西里檸檬美式」以及夏季限定「西谷米奶茶」夏天應景必喝。
CoCo買一送一喝起來！天氣變熱、飲料控每天都想喝飲料降溫消暑，這次CoCo都可同步推出週三好友日、並且把「2杯99元」活動品項在增加，讓粉絲不論想喝果茶還是咖啡都能找到適合選項。這次買一送一主推超人氣「百香雙響炮」經典必喝超划算，2杯99原則新增「生椰楊枝甘露、西西里檸檬美式」，夏天喝起來最應景。
▲CoCo都可推出百香雙響炮與2杯99活動，主打多款飲品優惠組合，讓粉絲在不同時段都能輕鬆入手清爽系飲品選擇。
▲CoCo都可推出百香雙響炮與2杯99活動，主打多款飲品優惠組合，讓粉絲在不同時段都能輕鬆入手清爽系飲品選擇。


百香雙響炮週三限定買一送一開跑

CoCo都可在2026/4/15推出週三好友日活動，主打「百香雙響炮L」買一送一，透過官方LINE領券即可享第二杯0元優惠，換算下來2杯70元，每人最多可領2張券。百香雙響炮以熟成百香果結合珍珠與椰果，再搭配茉香綠茶，酸甜之中帶有咀嚼口感，糖度與冰量皆可調整，經典人氣品項買一送一不能錯過。
▲CoCo都可百香雙響炮於2026/4/15推出買一送一優惠，透過LINE領券即可享2杯70元，吸引粉絲鎖定週三好友日入手。
▲CoCo都可百香雙響炮於2026/4/15推出買一送一優惠，透過LINE領券即可享2杯70元，吸引粉絲鎖定週三好友日入手。

2杯99元精選飲品升級新增人氣選項

從2026/4/16起，CoCo都可「2杯99元」活動同步更新品項，新增消暑必喝「生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式」，應景夏季飲品讓粉絲們天天喝都優惠。活動品項還包含「葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、擂擂穀麥奶茶」以及夏季限定「西谷米奶茶」等多款飲品。其中，活動可透過門市臨櫃或LINE點購參與，楊枝甘露則為臨櫃限定供應。
▲CoCo都可2杯99活動自2026/4/16起更新品項，新增生椰楊枝甘露與檸檬美式，讓粉絲有更多選擇。
▲CoCo都可2杯99活動自2026/4/16起更新品項，新增生椰楊枝甘露與檸檬美式，讓粉絲有更多選擇。


CoCo週三好友日優惠買一送一

活動日期：2026/4/15  00：00後即可在線上平台領券預訂

活動內容：打開CoCo都可官方Line帳號線上領券即享「百香雙響炮(L)」第二杯0元

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購


CoCo都可2杯99活動

活動品項：楊枝甘露(M)、西西里手搗檸檬美式(L)、葡萄柚果粒茶(L)、28茉輕乳茶(L)、28茉粉角輕乳茶(L)、擂擂穀麥奶茶(L)、茉香凍奶綠(L) 、西谷米奶茶 (L)，品項不定期更新請依門市供應為準
活動日期：2026/4/16起適用-不定期更新活動 
活動平台：臨櫃或透過CoCo官方LINE線上點購(楊枝甘露為臨櫃限定)

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