百香雙響炮買一送一！CoCo買一送一週三快閃開喝，2杯99元西西里 生椰楊枝甘露喝爆。

CoCo都可優惠登場，百香雙響炮買一送一與2杯99活動同步開跑，編輯張人尹表示此次新增飲品「生椰楊枝甘露、西西里檸檬美式」以及夏季限定「西谷米奶茶」夏天應景必喝。

▲CoCo都可推出百香雙響炮與2杯99活動，主打多款飲品優惠組合，讓粉絲在不同時段都能輕鬆入手清爽系飲品選擇。

百香雙響炮週三限定買一送一開跑

▲CoCo都可百香雙響炮於2026/4/15推出買一送一優惠，透過LINE領券即可享2杯70元，吸引粉絲鎖定週三好友日入手。

2杯99元精選飲品升級新增人氣選項

▲CoCo都可2杯99活動自2026/4/16起更新品項，新增生椰楊枝甘露與檸檬美式，讓粉絲有更多選擇。

CoCo週三好友日優惠買一送一

CoCo買一送一喝起來！天氣變熱、飲料控每天都想喝飲料降溫消暑，這次CoCo都可同步推出週三好友日、並且把「2杯99元」活動品項在增加，讓粉絲不論想喝果茶還是咖啡都能找到適合選項。這次買一送一主推超人氣「百香雙響炮」經典必喝超划算，2杯99原則新增「生椰楊枝甘露、西西里檸檬美式」，夏天喝起來最應景。CoCo都可在2026/4/15推出週三好友日活動，主打「百香雙響炮L」買一送一，透過官方LINE領券即可享第二杯0元優惠，換算下來2杯70元，每人最多可領2張券。百香雙響炮以熟成百香果結合珍珠與椰果，再搭配茉香綠茶，酸甜之中帶有咀嚼口感，糖度與冰量皆可調整，經典人氣品項買一送一不能錯過。從2026/4/16起，CoCo都可「2杯99元」活動同步更新品項，新增消暑必喝「生椰楊枝甘露、西西里手搗檸檬美式」，應景夏季飲品讓粉絲們天天喝都優惠。活動品項還包含「葡萄柚果粒茶、28茉輕乳茶、擂擂穀麥奶茶」以及夏季限定「西谷米奶茶」等多款飲品。其中，活動可透過門市臨櫃或LINE點購參與，楊枝甘露則為臨櫃限定供應。活動日期：2026/4/15 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動內容：打開CoCo都可官方Line帳號線上領券即享「百香雙響炮(L)」第二杯0元

活動平台：透過CoCo官方LINE線上點購