貓奴不容錯過的恆春冰店！MIU MIU 日式刨冰 創意刨冰吸睛登場，墾丁寵物友善餐廳、消暑好去處。

2026新開幕恆春日式刨冰店「MIU MIU 日式刨冰」，草莓、抹茶與木瓜刨冰各具特色，結合寵物友善與2隻親人店貓，成為墾丁旅遊熱門消暑去處。

貓奴必衝恆春冰店推薦！「MIU MIU 日式刨冰」以精緻擺盤與細膩口感廣受好評。主打日式風格刨冰，從外觀設計到風味呈現皆具巧思，其中以草莓口味「莓那麼簡單」、抹茶系列「有一座抹茶山」，以及風味清新的木瓜品項最具代表性，成為近期眾多旅人來墾丁旅行時的消暑去處。

▲「MIU MIU 日式刨冰」以木質調為主搭配帶有美式花紋的裝飾細節，營造出輕鬆具質感的用餐環境。（美食好芃友提供）

▲恆春冰店「MIU MIU 日式刨冰」以精緻擺盤與細膩口感廣受好評。（美食好芃友提供）

恆春療癒系墾冰店「MIU MIU 日式刨冰」

2026新開幕的恆春冰店「MIU MIU 日式刨冰」除了冰品本身表現亮眼，空間設計同樣具有特色，帶有日式雅致氛圍，設有大面落地窗，可直接欣賞戶外庭院景致，提升用餐時的舒適感。室內以木質調為主，搭配帶有美式花紋的裝飾細節，營造出輕鬆具質感的用餐環境。此外，「MIU MIU 日式刨冰」亦為寵物友善餐廳，還有親人兩隻店貓不定時與旅人互動，擄獲無數貓奴的心。



▲「MIU MIU 日式刨冰」為恆春寵物友善餐廳，並有親人店貓。（美食好芃友提供）

草莓系人氣刨冰「莓那麼簡單」

「莓那麼簡單」是高人氣的草莓口味刨冰，整體以新鮮草莓與草莓醬為主軸。刨冰質地細緻，入口後迅速融化，帶出自然的果香與酸甜風味。外層鋪上大量新鮮草莓，增添水果的鮮度與層次感。搭配的起司奶蓋帶有輕微鹹味、中和甜度；草莓凍乾則提供些許脆感，使口感更為豐富。



▲「莓那麼簡單」以新鮮草莓與草莓醬為主軸，鋪上大量新鮮草莓，刨冰質地細緻，帶出自然的果香與酸甜風味。（美食好芃友提供）

抹茶層層堆疊，紅豆珍珠交織層次感「有一座抹茶山」

「有一座抹茶山」製作工序較為繁複，依序以自製抹茶醬淋覆、撒上抹茶粉，再加入蜜紅豆、起司奶蓋等配料層層堆疊，最後再以抹茶粉收尾。抹茶醬香氣明顯，帶有微苦與回甘特性，搭配蜜紅豆的甜潤口感，以及黑糖珍珠的Q彈咀嚼感，使整體風味更具變化性。



▲「有一座抹茶山」以自製抹茶醬淋覆、撒上抹茶粉，再加入蜜紅豆、起司奶蓋等配料層層堆疊。（美食好芃友提供）

木瓜系清爽刨冰新詮釋「你這個小傻瓜」

「你這個小傻瓜」名稱令人會心一笑，以屏東木瓜製成醬料為基底，呈現自然果香與柔和甜味，風味與傳統木瓜牛奶的濃厚感不同。搭配香蕉切片增添滑順口感，再結合起司奶蓋與少量煉乳，使甜度更為柔和平衡，入口以果香為主，尾韻則偏清爽；整體而言，「MIU MIU 日式刨冰」環境舒適，有兩隻親人店貓，無疑是造訪墾丁必衝的消暑好選擇。



▲「你這個小傻瓜」以屏東木瓜製成醬料為基底，呈現自然果香與柔和甜味。（美食好芃友提供）

「MIU MIU 日式刨冰」店家資訊

營業時間：12:00 ～ 19:30（不定期公休）

地址：屏東縣恆春鎮恒公路1048巷5號

備註：僅收現金 / 禁止攜帶外食 / 限內用，不提供外帶。





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