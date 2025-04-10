墾丁住宿終於有新選擇啦！睽違25年的墾丁全新渡假飯店「Hotel dùa Kenting」正式營運，整棟飯店以黃金級綠建築興建、將海洋生態巧妙融入設計細節之中，處處展現理念與高品味；此外，「Hotel dùa墾丁」不僅座落墾丁大街核心地段、坐擁倚山面海的絕佳優勢，頂樓的360度環景空中泳池，勢必將成為墾丁最熱門打卡點。



▲墾丁全新渡假飯店Hotel dùa墾丁步行一分鐘即抵達墾丁大街/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲陽光自泳池天井灑落Hotel dùa墾丁大廳/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「dùa」為台語「住」的發音，象徵「Hotel dùa」品牌致力為每一位旅人打造賓至如歸的舒適體驗，而自高雄發跡的「Hotel dùa」不僅長年來都是高評價高雄飯店，更曾榮獲全球傑出飯店指標金環獎的最高肯定；這回聯上集團十年磨一「建」、打造墾丁頂級渡假飯店「Hotel dùa Kenting」的同時，亦細心傾聽自然的聲音，讓建築與環境共榮。▲Hotel dùa墾丁的大廳處處展現設計巧思與高品味/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Hotel dùa墾丁為全台唯一擁有金屬一體成型的旋轉樓梯/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

由台灣頂尖設計團隊聯手打造的「Hotel dùa墾丁」，整體建築融合ESG理念，有效利用咕咾石與鵝卵石，並採用義大利法拉利膜降低室內溫度與紫外線，將環保概念注入每一隅；陽光自泳池天井灑落大廳，隨著時間與天氣流轉、水波光影恣意律動，呈現與自然共鳴的感官體驗。除此之外，以貝殼螺旋為藍圖、全台唯一金屬一體成型的旋轉樓梯，以及全亞洲首家公共空間全面採用義大利百年頂級家具品牌「Poltrona Frau」的渡假飯店，都是旅人入住「Hotel dùa墾丁」一定要知道的亮點。

Hotel dùa墾丁5大房型、127間客房

「Hotel dùa墾丁」擁有127間客房，五大房型各具特色，包括dùa客房、豪華客房、山隅客房、行政客房與山海套房。全館皆採用英國斯林百蘭名床，並配置55吋智慧電視、Bose戶外型喇叭、Nespresso膠囊咖啡機，以及新一代PanasonicNA27吹風機等豪華設備，沐浴備品則精選法國奢華香氛品牌Pascal Morabito。不論是情侶約會、家庭出遊皆能享受極致奢華舒適的墾丁渡假體驗。

▲Hotel dùa墾丁行政客房/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲Hotel dùa墾丁標準房/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Hotel dùa墾丁 滔浪酒吧空中泳池

即便沒有入住「Hotel dùa墾丁」，夜晚也歡迎上頂樓的「滔浪酒吧空中泳池」Chill一波！這座360度環景泳池是墾丁唯一的空中酒吧和泳池，得以飽覽巴士海峽、墾丁國家公園三座指標山岳、落日景緻與滿天星空；池畔設有AIRSTREAM風格的美式餐車、450寸巨幅螢幕、環形珊瑚酒吧，「Hotel dùa墾丁」不定期舉辦池畔音樂派對與駐點DJ演出，就是要high爆你的墾丁夜生活！



▲Hotel dùa墾丁的360度環景泳池為墾丁唯一空中泳池/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲Hotel dùa墾丁的泳池夜晚亮起燈彷彿藍眼淚/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Hotel dùa墾丁全日餐廳 Sardine 沙丁嶼餐酒館

令精釀啤酒迷驚喜的是，台虎精釀啤酒不只在「滔浪酒吧空中泳池」喝得到，更獨家為「Hotel dùa墾丁」特製聯名系列。其中，特別推薦「落山海霧」，屏東港口茶（又稱海霧茶）融合接骨木花香、清爽的葡萄柚，對茶感情有獨鍾的旅人，不妨邊微醺邊沉浸墾丁的山海風情。▲在Hotel dùa墾丁的「滔浪酒吧空中泳池」邊看山海風情邊喝臺虎精釀啤酒超Chill/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲Hotel dùa墾丁的「滔浪酒吧空中泳池」房客免費入場，一般顧客入場費用可折消費/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

全日餐廳「Sardine 沙丁嶼餐酒館」由星級主廚操刀，嚴選屏東新鮮食材與時令海鮮，結合細緻的義法料理手法，打破旅人對台灣渡假飯店餐廳的刻板印象，並搭配精選葡萄酒與自然酒，為饕客獻上一場結合創意與在地風味的舌尖饗宴；澳洲和牛塔塔、威士忌燒大蒜香料蝦、白蘭地鴨肉醬寬扁麵、恆春半島時令鮮魚以及沙丁嶼Pizza等料理皆深受饕客喜愛。

▲Hotel dùa墾丁全日餐廳「Sardine沙丁嶼餐酒館」用餐空間/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲以沙丁魚製成的沙丁嶼Pizza為「Sardine沙丁嶼餐酒館」晚餐必點/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

「Hotel dùa墾丁」早餐部分，同樣於Sardine沙丁嶼餐酒館享用，辦理入住之際會登記用餐時段。早餐採單點吃到飽方式，主餐供應澳式大早餐、燻鮭魚酪梨開放式三明治、沙丁嶼什錦歐姆蛋、台式紅燒牛肉麵、漁村海鮮粥等；此外，屏東首家「乾杯燒肉」進駐「Hotel dùa墾丁」，讓在地鄉親和旅人也能在此享用燒肉盛宴。



▲Hotel dùa墾丁早餐採單點吃到飽方式，主餐包含海鮮粥和燻鮭魚酪梨開放式三明治等/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



Hotel dùa 墾丁資訊

地址：屏東縣恆春鎮墾丁路文化巷5號

電話：08-886-1333

訂房連結

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▲Hotel dùa墾丁dùa客房/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

Hotel dùa 墾丁 十大必住亮點

▲Hotel dùa墾丁家庭房/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲在Hotel dùa墾丁空中泳池飽覽天海一色景緻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲臺虎精釀會Hotel dùa墾丁打造獨家聯名系列，特別推薦「落山海霧」/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲「Sardine沙丁嶼餐酒館」人氣前菜/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲全屏東首家「乾杯燒肉」同步進駐Hotel dùa墾丁/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

1、全球前1%指標飯店進駐：榮獲Agoda金環獎與Expedia最讚旅客體驗獎

2、25年首見全新墾丁渡假飯店：地點位於墾丁大街核心，背山面海雙景合一

3、頂樓360度「滔浪酒吧空中泳池」：日出、夕陽、星空三景一次擁有

4、全屏東首家「乾杯燒肉」正式進駐：頂級燒肉＋渡假氛圍一次滿足

5、星級主廚「Sardine 沙丁嶼餐酒館」：嚴選在地海鮮食材，全天候美食饗宴

6、綠建築美學飯店：義大利法拉利膜降溫、回收咕咾石鋪設地景，從建築到餐飲全面ESG

7、亞洲首創Poltrona Frau家具飯店：義大利百年名品進駐公共空間，質感爆棚

8、全台最大金屬一體成型旋轉樓梯：以貝殼螺旋為靈感，結合燈光與建築藝術

9、五大世界級設計名師聯手操刀：建築、室內、景觀、燈光、泳池全面精品化

10、一分鐘直達墾丁大街與大灣海灘：交通方便，吃喝玩樂全都近在眼前

奢華飯店控請收下 2025新開幕旅宿不只Hotel dùa 墾丁