瑰麗酒店首次進軍日本，在沖繩宮古島打造了一座與自然完美融合的度假勝地。這座全新的宮古島瑰麗酒店正式揭幕，將世界級奢華住宿體驗帶入這座以純淨海洋與豐富文化著稱的「祈願之島」。這不僅是品牌拓展亞洲市場的重要一步，也為追求極致度假的旅客開啟一場前所未有的沉浸式旅程。



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▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理



宮古島坐落於日本南部海域，以「宮古藍」海水與原始景觀聞名。瑰麗酒店選址於這片未經大規模開發的半島上，環抱靜謐海灣與原生森林，將當地文化與自然之美融入酒店設計之中。酒店內的55間客房與三座尊貴宅邸巧妙分布於半島不同區域，每一棟建築均以沖繩方言命名，展現該地的地理特色，如俯瞰懸崖的 Daya 別墅、隱匿於靜謐山林的 Mui 別墅，以及座落在白沙灘上的 Uru 別墅等。無論選擇哪種住宿，每位旅客都能沉浸於宮古島獨特的自然環境之中，享受與世隔絕的靜謐時光。



▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理

瑰麗酒店向來強調「A Sense of Place」，即深入在地文化並打造獨特體驗。宮古島瑰麗酒店特別推出多元文化與養生體驗，如結合當地傳統智慧的 Asaya 水療，透過沖繩世代流傳的療法，如草本熱敷與海鹽藥草護理，幫助旅客放鬆身心，達到深度療癒。對於熱愛運動與文化探索的旅客，酒店更特別安排由當地大師親授的空手道課程，讓賓客在發源地體驗這門日本傳統武術，感受身心合一的平衡。▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理美食體驗亦是宮古島瑰麗酒店的一大亮點。四間特色餐廳匯聚世界頂級料理，包括融合意式與日式技藝的 NAGI、專注海鮮料理的 MAAS、提供經典日式燒烤的 CHOMA，以及能夠欣賞海景、品味調酒的 YUKUU 海畔酒吧。此外，酒店也精心設計「長壽料理」，運用宮古島富含維生素與礦物質的在地食材，為賓客提供營養均衡且極具當地特色的美饌。▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理除了滿足成人旅客對奢華度假的想像，宮古島瑰麗酒店也貼心考量家庭旅客的需求，特別推出「Rose Buds」與「瑰麗探索者俱樂部」，針對不同年齡層的兒童設計寓教於樂的活動。孩子們可以參與傳統工藝體驗，如手作香囊、折紙藝術、海玻璃工藝等，還能參加受日本人氣節目《Old Enough!》啟發的任務活動，在輕鬆遊戲中學習獨立與自信。酒店的建築與室內設計由荷蘭知名設計事務所 Piet Boon 操刀，以簡約、平衡與和諧為核心概念，選用天然材質，搭配柔和色調，完美融入宮古島的自然景致。Piet Boon 創始人表示：「我們深受日本文化啟發，尤其是簡約與和諧的設計理念，這使我們能夠在奢華與寧靜之間找到最佳平衡，讓自然與建築相輔相成。」▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理在這座瑰麗秘境中，旅客可以深入探索宮古島的壯麗自然，近距離接觸碩大的海龜、潛入繽紛珊瑚礁之間，甚至參與傳統手工藝工作坊，體驗深具文化意義的陶藝與樹葉編織等工藝。無論是尋找極致奢華的度假體驗，或是希望在寧靜之地進行身心療癒，宮古島瑰麗酒店皆能提供獨一無二的旅遊體驗，成為日本奢華度假的新指標。▲宮古島瑰麗酒店開幕！隱世天堂結合極致日式美學與奢華享受，頂級旅行必收。 / 宮古島瑰麗酒店提供、WalkerLand窩客島整理

宮古島瑰麗酒店重點特色大公開

絕佳地理位置：位於日本沖繩宮古島，坐落於未開發的原始半島，環抱「宮古藍」碧海與壯麗海岸線。

獨特住宿體驗：共55間客房與3座尊貴宅邸，每間別墅皆以沖繩方言命名，融入在地文化與自然景觀。

頂級美食饗宴

NAGI：融合意式與日式烹飪技藝的全日餐廳

MAAS：專注當地漁獲的高級海鮮餐廳

CHOMA（即將開幕）：匯聚壽司、天婦羅、鐵板燒與燒鳥的和食餐廳

YUKUU：海畔酒吧，提供精選調酒與輕食

Asaya水療中心：提供沖繩傳統養生護理，如草本熱敷、海鹽藥草護理、瑜伽課程，讓身心達到平衡。

文化沉浸體驗：空手道課程、陶藝與手工藝工作坊、傳統樹葉編織等活動，讓旅客深入感受宮古島的文化魅力。

家庭友善設施

Rose Buds計劃：為0至3歲幼兒提供專屬照護用品

瑰麗探索者俱樂部：針對4至12歲兒童，提供寓教於樂的文化與手作活動

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