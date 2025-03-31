台北奢華酒店加一！頂著2024年全球50大酒店榜首光芒的嘉佩樂集團，精心打造的「台北嘉佩樂酒店」將於2025年4月1日開幕，酒店坐落台北市最美的林蔭大道敦化北路上，共擁有86間典雅客房和客房，其中每晚30萬起的嘉佩樂套房，無疑將台北的奢華飯店體驗提升至全新高度。



▲台北奢華酒店加一！飯店控期待的台北嘉佩樂酒店開幕在即/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲台北嘉佩樂酒店的公共空間融合法國藝術家 Elsa Jeandedieu 創作/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

台北嘉佩樂酒店匠心打造當代藝術雅居

「台北嘉佩樂酒店」酒店建築外觀由日本地產開發商「森大廈」擔任規劃設計總顧問，空間內部則由知名香港設計師傅厚民（ André Fu ) 操刀，以「現代雅居」為設計核心，將奢華體驗與台北城的文化風貌巧妙結合。而在猶如時尚沙龍的大廳酒吧「鵲羽軒」、14 樓至 17 樓的公共空間牆面皆可見法國藝術家 Elsa Jeandedieu 創作、特別揉入台灣自然人文與台灣藍鵲的壁畫；此外，「台北嘉佩樂酒店」致力為每名貴賓提供無與倫比的服務，同時帶來沈浸式文化體驗，凡入住貴賓皆可在等同於行政酒廊的「嘉佩樂客廳」享用輕食與飲品。



▲作為行政酒廊的「嘉佩樂客廳」，每名台北嘉佩樂酒店房客皆能入內享受/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲台北嘉佩樂酒店充滿綠意的露天泳池可直擊台北101/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



台北嘉佩樂酒店3大房型開箱 嘉佩樂套房30萬起

69坪大的嘉佩樂套房為「台北嘉佩樂酒店」最高檔的房型、屬於總統套房等級，全館僅2間，每晚30萬起；嘉佩樂套房包含客廳、用餐區、臥室、視聽室、私人SPA空間等，房間還能直擊露天泳池與台北101大樓，不論是想盡情度假抑或情侶浪漫約會都很適合。



▲台北嘉佩樂酒店頂級套房「嘉佩樂套房」，每晚30萬起/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲嘉佩樂套房的浴室享有露天泳池景緻/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

台北嘉佩樂酒店5大餐廳亮點

台北嘉佩樂酒店共有5家風格迥異的餐飲空間，大廳酒吧「鵲羽軒」為溫馨時尚的沙龍，同時亦是享用早餐之處；「焰28」讓人彷彿置身古典歐洲歌劇院，深酒紅色調空間搭配Preciosa水晶吊燈的柔和光輝，並嚴選28天乾式熟成肉品，透過經典火烤工藝來呈現西式佳餚，讓台北約會餐廳也多了新選擇；日本料理餐廳「Mizue」主打日式無菜單料理，在充滿侘寂之美的空間中，展開一場舌尖上的鮮味旅程。



▲台北嘉佩樂酒店西式餐廳「焰28」猶如古典歐洲歌劇院/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲台北嘉佩樂酒店日本料理餐廳「Mizue」主打日式無菜單料理/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

中餐廳「榕居」主廚以現代手法演繹傳統粵菜精髓，空間揉入傳統紅瓦屋頂與古典東方元素，並且以一幅 8 米寬的牡丹花手工鑲嵌圖案作為主牆面，在優雅的氛圍之下品嚐精緻點心及砂鍋特色菜；經典法式甜點工藝與台北季節食材則於「Atelier Plume點心坊」邂逅，自然光與林蔭大道的綠意自大片玻璃窗落入，如同在歐洲咖啡館享用下午茶，格外愜意。

▲台北嘉佩樂酒店中餐廳「榕居」空間揉入紅瓦屋頂與古典東方元素/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝



▲「Atelier Plume點心坊」讓人如同在歐洲咖啡館享用下午茶/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

台北嘉佩樂酒店資訊

地址：105台北市松山區敦化北路139號

電話： 02 7709 6868

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▲台北嘉佩樂酒店的尊榮客房，溫暖細緻的現代雅居/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲台北嘉佩樂酒店的璀璨景觀套房擁有私人露天、戲水池、按摩池/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

▲台北嘉佩樂酒店的璀璨景觀套房具大浴缸及雙洗手台衛浴/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲台北嘉佩樂酒店的璀璨景觀套房可遠眺台北101/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲嘉佩樂套房的客廳十分氣派/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲台北小巨蛋是嘉佩樂套房景致的一部分/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲台北嘉佩樂酒店中餐廳「榕居」包廂空間/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲台北嘉佩樂酒店外頭的百年榕樹/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝▲台北嘉佩樂酒店服務人員制服別有兩顆星，大的象徵客人，小的代表自己，具有時刻提供最好的服務給賓客之意/ WalkerLand窩客島 楊婷雅 拍攝

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