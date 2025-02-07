中華航空旗下全資子公司「華航大飯店」自2009年開業以來，以便利的地理位置、舒適的客房及多元餐飲，深受國內外旅客喜愛。2025年1月1日，這間飯店正式更名為「桃園國際機場凱悅酒店」，成為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店。這次品牌升級不僅帶來嶄新的形象，更標誌著整體設施與服務的全面提升，為來往旅客打造更精緻的住宿體驗。



▲桃園國際機場凱悅酒店成為台灣首間凱悅Hyatt Regency品牌酒店 / 桃園國際機場凱悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理



「桃園國際機場凱悅酒店」坐落於桃園機場園區內，鄰近「A14a機場旅館站」，距離桃園國際機場僅數分鐘車程。旅客可搭乘機場捷運，每15分鐘便可直達第一、第二航廈或台北市中心，交通極為便利。作為全台唯一擁有機場景觀的飯店，這裡一直是飛行愛好者和國際旅客的理想住宿選擇。



隨著品牌轉型，酒店自2024年10月起展開分階段的軟硬體升級計畫，目前大廳、大堂酒廊與烘焙坊已完成改裝，並於1月1日迎接首批入住旅客。酒店總經理梁詩博（Ivan Leung）表示，酒店將延續華航大飯店的優良傳統，同時融入更多台灣在地文化與自然美景元素，希望讓每位旅客從踏入飯店的那一刻起，就能感受到台灣獨特的魅力。他期待新舊旅客能喜愛酒店全面升級後的嶄新設計與多元服務。



本次改裝由李肇勳國際室內設計公司操刀，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心概念，結合台灣山海景觀與豐富人文特色，展現獨特的設計美學。大廳以「俯瞰寶島」為靈感，保留飛機機翼裝置作為視覺焦點，呈現自高空俯瞰台灣壯麗地貌的景象，並融合華航機身配色，為旅客營造沉浸式的飛行氛圍。大堂酒廊（The Lounge）則取材自阿里山小火車穿梭森林的意象，以溫暖的芥黃、苔綠、磚紅等色調點綴空間，營造靜謐卻富有層次感的環境，適合商務洽談或旅客小酌放鬆。烘焙坊的設計則參考中華航空Sky Lounge的現代時尚風格，不僅提供各式精緻烘焙點心，還設有「Grab & GO」區域，讓時間緊湊的旅客能快速選購美味輕食。未來，咖啡廳Market Café也將展開裝修，融入外國旅客喜愛的台灣美食元素，提供現點現做的餐點與自助餐服務。



▲本次改裝由李肇勳國際室內設計公司操刀，以「遇見台灣、愛上台灣」為核心概念 / 桃園國際機場凱悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理





桃園國際機場凱悅酒店 盛大開幕優惠

客房部分亦將進行分階段改裝，全館擁有476間客房及套房，房型面積從28平方米至57平方米不等，整體風格簡約時尚。特別是西側房型可飽覽機場航廈景觀，讓旅客無論白天或夜晚都能欣賞飛機起降的壯觀畫面，為航空迷的夢幻首選。設計師巧妙融入台灣原住民的編織藝術，以鮮明色彩與線條點綴空間，使整體氛圍更具現代感與地域特色。開放式衣櫥設計更貼合機場飯店旅客的住宿需求，提供更便捷的收納空間。此外，九樓行政樓層設有14間「行政套房」，57平方米的寬敞格局結合東方時尚美學與簡約線條，提供高隱私性的獨立客廳與客廁，專為商務人士打造。飯店亦規劃「家庭房」以滿足親子旅遊需求。入住行政樓層的貴賓還可專屬使用嘉賓軒休息室，享受免費早餐、全日飲品、晚間雞尾酒與點心等服務。除住宿外，酒店亦提供完善的會議與宴會空間。全館擁有679平方米的宴會場地，其中大宴會廳占地448平方米，配置先進的視聽設備與LED螢幕，並設有靈活變化的多功能廳，可滿足各類商務會議、活動及夢幻婚禮的需求。酒店專業的活動策劃與宴會團隊將全程協助，確保每場活動順利進行。為回饋凱悅天地會員，酒店推出期間限定專屬優惠，即日起至2025年3月31日，透過凱悅官方渠道預訂並入住，每晚可額外獲得500點獎勵積分，且無須額外註冊，還可與其他優惠活動並行。欲了解更多新開幕酒店的會員禮遇，旅客可前往凱悅官方網站查詢最新資訊。▲桃園國際機場凱悅酒店為回饋凱悅天地會員，酒店推出期間限定專屬優惠 / 桃園國際機場凱悅酒店提供、WalkerLand窩客島整理

凱悅天地會員專屬積分禮遇：即日起至2025年3月31日，凱悅天地會員透過官方預訂並入住，每個認可房晚可額外獲得500點獎勵積分。

官網：worldofhyatt.com/newhotelbonus