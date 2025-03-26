住過一次就會愛上的長榮酒店，這一次為了讓台中旅宿有更多的不一樣的選擇、更多可以簡單輕鬆發現台中之美的旅飯店，特別推出全新輕奢品牌「采．寓 halo house」。采．寓不只是地理位置極具優勢，最重要的就是在室內整體設計風格，會讓人忍不住想細細品味這樣的價格、真的可以住的這麼有質感、真的太超值了。



▲長榮采寓halo house正式開幕！BVLGARI備品 輕奢設計旅宿 開幕加贈夾腳拖 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝



▲最重要的就是在室內整體設計風格，會讓人忍不住想細細品味這樣的價格、真的可以住的這麼有質感、真的太超值了 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝

采．寓 halo house選址於台中七期最核心精華地段，坐擁秋紅谷正對面，步行即可抵達國家歌劇院、大遠百及Tiger City，交通便利，生活機能完善，儼然成為都會旅人的理想住宿選擇。全館共規劃一百三十間客房，以六角玻璃帷幕構築外觀輪廓，整體建築語彙圍繞圓弧線條發展，從大廳延伸至客房，從鏡面到天花板皆蘊含細膩流線設計語感，向國家歌劇院的建築精神致敬，更融合款待、藝術、休閒、美聲四大主軸，為台中住宿市場再添一幢兼具設計與文化質感的全新地標。▲采．寓 halo house選址於台中七期最核心精華地段，坐擁秋紅谷正對面，步行即可抵達國家歌劇院、大遠百及Tiger City，交通便利 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝同時，「采．寓 halo house」內裝延續品牌輕奢品味，以溫潤療癒的美拉德色系鋪陳整體空間氛圍，包括暖黃、淺棕、焦糖、紅磚及米杏等色調交織，呈現自然舒適又兼具風格的居住體驗。全館選用美國席夢思名床，洗沐備品亦依據樓層高低分別配置頂級品牌，其中包括義大利BVLGARI寶格麗與臺灣在地保養品牌一日茶道TEAORY，樓層九至十四更升級為豪華樓層，貼心配備Dyson吹風機，在細節中展現對住客的高規格呵護。▲洗沐備品亦依據樓層高低分別配置頂級品牌，其中包括義大利BVLGARI寶格麗與臺灣在地保養品牌一日茶道TEAORY / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝走進一樓大廳，彷彿踏入一座融合現代與自然曲線美學的藝術空間，空氣中飄散著專屬香氣「初戀」，此香氛由台灣天然香氛品牌璞草園特製調配，選用檸檬馬鞭草、迷迭香、柳杉葉及玫瑰天竺葵調和而成，清爽自然，營造如初戀般甜美印象。館內多處公共區域亦藏有設計巧思，包含以當代藝術與復古優雅聞名的德國KARE家飾藝品，而轉角處所擺放的一幅巨幅畫作Montgolfier，以鋼筆插畫方式描繪巴黎街景，象徵著一七八三年孟戈菲兄弟首度升空的熱氣球壯舉，也寓意「采．寓」品牌在台中華麗啟航。▲走進一樓大廳，彷彿踏入一座融合現代與自然曲線美學的藝術空間，空氣中飄散著專屬香氣「初戀」 / 采．寓 halo house提供 WalkerLand窩客島整理坐擁絕佳高樓視野的十五樓則設置為公共交誼空間，開放給所有房客自由使用，空間內除了配置健身房、自助洗衣房與多功能室外，更打造名為Les Amis的共享空間，讓住客之間能輕鬆交流並自然成為朋友。此處亦融入KARE藝術作品點綴風格，並設有日韓進口零食與飲料機，打造開放、自在、具國際感的交流環境，成為旅途中最溫柔的休憩角落。▲坐擁絕佳高樓視野的十五樓則設置為公共交誼空間，開放給所有房客自由使用，空間內除了配置健身房、自助洗衣房與多功能室 / 采．寓 halo house提供 WalkerLand窩客島整理此外，最讓人意外的就是「采．寓」為了提供更多元的服務，在飯店一樓特別與知名精品咖啡品牌卡啡那CAFFAINA聯名合作，每日提供多達九種口味的早午餐選擇，從法式牛肉可頌、燻鮭蛋沙拉貝果到嫩煎鴨胸鹹派應有盡有，搭配每間客房皆備有的卡啡那手沖咖啡包，讓旅人能夠從早餐起即享受豐盛儀式感。並且凡入住旅客還可選用價值一百三十五元以下的咖啡或茶品，將視覺、嗅覺與味覺體驗完整升級。▲最讓人意外的就是「采．寓」為了提供更多元的服務，在飯店一樓特別與知名精品咖啡品牌卡啡那CAFFAINA聯名合作 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝▲每日提供多達九種口味的早午餐選擇 / WalkerLand窩客島編輯 李維唐 拍攝為歡慶開幕，「采．寓 halo house」祭出多項專屬優惠活動，即日起至六月三十日止，凡入住豪華樓層即可獲得品牌專屬色夾腳拖鞋與環保購物提袋各乙份，同時搭配人氣諧音活動，不僅名字中含有與「采」或「寓」同音字即可獲贈榮獲國際金牌獎的長榮巧克力，若姓名中有任兩字皆與「采寓」同音則可享免費房型升等，若姓名完全相同音同字者，更可加碼獲得台中長榮桂冠酒店冠品鐵板燒套餐兩客，總價值高達五千元有找，驚喜不斷，吸引眾多旅客熱烈參與。▲為歡慶開幕，「采．寓 halo house」祭出多項專屬優惠活動 / 采．寓 halo house提供 WalkerLand窩客島整理

采．寓 halo house 開幕活動總整理

活動期間：即日起至2025年6月30日止

入住豪華樓層贈好禮：

1、品牌專屬「空氣藍」＋「陽光黃」夾腳拖鞋各一雙

2、「采．寓」環保購物提袋乙個



采．寓 halo house 姓名諧音活動超有梗

1、名字中任一字與「采」或「寓」同音，贈國際金牌獎長榮巧克力乙份

2、名字中有兩字與「采寓」同音，免費房型升等乙次

3、名字與「采寓」兩字同音又同字，加碼贈送「長榮桂冠酒店冠品鐵板燒套餐」2客（價值5,016元）



采．寓 halo house

地址：台中市西屯區市政北七路189號

服務專線：04-2258-9688

官網：www.halo-house.com.tw







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