ぷち旅行～四處趴趴走

[旅館、住宿／台中站前]



獲台中在地好評，住客公認超值的葉綠宿七間旅館各有主題，

地理位置超讚，距台中車站至近的茶覺旅，以一心二葉般的初心，提供優質的服務。

特別是木質調的溫馨房間布置讓人一夜好眠，乾濕分離的浴室區亦是舒適大器，

莫怪獲得超高的旅客評鑒分數。

下回來台中，就訂這兒，一同來覺察旅途中的美好吧！



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今兒個要來分享餐廳？不不，這是旅館裡的交誼廳啦！以木質為主的柔和色系，看起來就好舒服。





身為台灣第二大都會區，南來北往都很是便利的台中，

說到其旅宿的選擇，可以說是五花八門。

有高級的星級飯店、舒適平價的商務旅館，甚至簡單的所謂日租型套房，不只在價位上有所差異；

更是不能不提早年屢屢創造話題的奢華汽車旅館，

還有這幾年隨著舊市區活化，所出現許多由老房子改造而成的文創行旅，

在類型和定位上也有著明顯的差異化。



今天要來分享的，就是台中市區一家性價比很不錯，

特別是在地理區位上，就位於台中車站前，

簡直可說是無敵的──葉綠宿．茶覺旅 Tea Way Hotel。





受到兩天親切的照顧，離去前希沙良說在大廳拍張照日後好介紹，

結果櫃台人員居然害羞都躲起來啦！留下了這張走光照，笑



為了抒發前一陣子覺得有些百無聊賴的心情，希沙良安排到中部去走了一趟。

和好朋友見見面，聚會用個餐放輕鬆之餘，

也為自己找了一些有興趣的主題活動，或是早列在小本本上的景點前往遊逛。

除了先前的一些發表之外，既然之後仍還有不少的題材可供慢慢分享，

當然不可能只是去個半天一天，有關於住宿的問題，就一定要解決。



這一回，個性上喜愛嘗鮮，在不同地方體驗住宿的希沙良，

當然還是麻煩了一下台中的在地好朋友，在其推薦下，

入住了這間其實開業不過兩年左右的葉綠宿台中站前新分店──茶覺旅。





葉綠宿旅館集團位於台中站前的茶覺旅，以台中待客必備的「茶」作為主題。



以台中為大本營的葉綠宿旅館集團，有多間都會及休閒等不同風格定位的住宿點，

分布在台中市區，以至於嘉義、南投。

平實合理的住宿價格、優質的環境與地點，讓在地台中、以及曾經入住過的朋友們留下深刻的印象。



特別是那搭著台人最愛的諧音哏、很是好記的名稱，可並不是隨便亂取，

從首間位於台中逢甲的葉綠宿 Green Hotel開始，就主打綠色環保，

不僅榮獲經濟部商業司亮點企業、Tripadvisor評選全台前十大超值旅店，

更是台中市低碳旅館第一名，獲環境部（原環保署）認證的環保旅店。



※本篇有開箱影片，請見IG──【台中住宿開箱】葉綠宿．茶覺旅：

https://www.instagram.com/p/DCnqg5azAQi/

※有興趣者亦可至《希沙良的部屋》粉絲團影片區、

《希沙良的部屋》YouTube頻道CHECK其他影片檔，可以的話還請隨手訂閱一下喔！





館内有停車場可供利用。



這回因為入住當天是在採訪工作結束，並於晚上跟朋友聚會後，

再由友人開車載著到達旅館門口，所以即便在確認聯繫的時候已有告知，

但與16：00即可辦理入住相較，實際上Check in已是大約晚間十點，確實是比較晚些。

櫃台服務人員在辦理手續的同時，也親切地提供了旅遊美食地圖，

並詳盡地一一說明了館內可以利用的設施，以及次日早餐等相關注意事宜。



在稍微花了點時間的情況下，令人在大門口外車內等候的朋友們小擔心了一下。

其實，那時候是貼心的接待人員注意到了這事，正在跟我們確認是否有停車的需求啦！

茶覺旅館內設有地下停車場（車梯限高1.8公尺/限重1800公斤），

入口處就在靠成功路的大廳前（成功路為往火車站方向的單行道），

如有停車需求請於門口臨停，由現場人員指引，鄰近亦有配合的停車場可供利用。





旅館小而巧的大廳裡頭，有著大而舒適的沙發。



不開車的話，因為就位在結合鐵路新車站與公車轉運站，

鄰近客運站（※）的台中車站前，大眾運輸也是十分方便。

若是要來往高鐵台中站，則可利用鐵路到達與之連通的台鐵新烏日站。

目前雖然已通車的捷運綠線並未經過，不過未來這裡可是計畫中兩線捷運的交匯處，

台中交通最大轉運樞紐的地位依舊不可動搖。



※在台中大車站計畫內，結合國道客運、捷運藍線，並與火車站連通的大臺中轉運中心，

目前正在建國南京路口興建中，舊台中轉運站已於2023年底停止服務。

國光客運暫於北側干城（台中市中區雙十路一段27-2號），

統聯、台中客運則於台中車站(大智北路)公車站後方臨時站服務。







搭乘需房卡感應管制的電梯上樓，經過走廊來到房間。

在配置上，是開門之後左右兩邊一側為浴室門，

相對邊則是靠牆衣櫃，再往前才是臥室區的構造。

臥室區的整體大小適宜，配備上也很齊全，有書桌、保險箱、靜音冰箱、快煮壺，

也有超大的50吋螢幕電視、數位電視系統跟Wi-Fi。



在配色的呈現上以木質調為主，配上低飽和度的莫蘭迪色系，

燈光設計也大多都屬於暖調，晚上看起來特別柔和舒適。

後來想到，從裝潢布置的色調開始，房間裡頭的種種設計，

不正是這間旅館的主題──茶，所呈現的獨特美學調性體現麼！

融合「自然、慢活、覺知、茶美學」的特點，讓住宿的客人居於其中能夠悠閒而自在。









房間靠窗一角的沙發組。如若能在白天陽光射入時在此看看書，喝杯茶，更是愜意。



臥室最外側靠窗一頭，配有立燈和沙發茶几組。

背倚著看起來超寬大，且長度將近地面的雙重窗簾，

外層厚實可遮光，裡頭則是半透光的白窗紗，住客可依實際需求調整。

白天的時間裡，在此看看書，喝杯茶，感覺更是愜意。



房間內的Mini Bar，

就提供有符合旅館主題的遊山茶訪濃香高山烏龍茶，

以及西雅圖極品濾掛咖啡等，可配合電動快煮壺享用。







獨占整棟大樓的葉綠宿．茶覺旅，擁有近百間客房，

光是雙人房就分有標準、精緻、豪華雙人、行政雙人套房等不同選擇，

另外也有精緻雙床房、三人房、四人房、行政家庭套房等不同房型。

最基本的標準雙人房就從6-7坪起跳，

這間算是豪華雙人房，空間根據官網上說明約有9坪，兩個人使用真的綽綽有餘。











特別是在打開浴室門之後，更是不由得哇了一聲！

浴室區整體空間清潔且寬敞，壁磚石材搭配運用大方沉穩，

還有著內嵌式的浴缸、Panasonic免治馬桶等設備，

盥洗區更有方便的大型明鏡跟放大鏡可用，連小地方都看得出用心。

真正意識到茶覺旅，也是葉綠宿集團各個旅宿，

之所以能夠於在地台中人與住客心目中強烈留下超值的印象，這兒顯然是一個重點。





備用的衛生紙居然有特別包覆起來，對很注意浴廁衛生的希沙良而言，使用起來更是安心。

希沙良個人出來旅行因為喜歡多體驗，常會走上不少路，

所以在挑選住宿點的時候，多會優先選擇有浴缸的房間，

在結束一天行程之後能夠泡個澡，真的超放鬆。

特別是像這種以本人的身高還可以伸展雙腳的長度，更是大大加分。



當然，很多朋友不見得有泡澡的習慣，乾濕分離設計下，

這兒也有寬敞如同歐美設計般的淋浴間，出水量夠，沖起澡來特別暢快。

想到以往曾在那種如電話亭（呃…現在的年輕人會不會不曉得這東西呀？噗）大小的淋浴隔間裡頭，

一個不小心被牆上的二合一的水龍頭出水口給刮傷後背的經驗，

這兒可是不管怎麼轉身都不怕，要轉圈跳舞都OK啦！

（不知為何，突然想到《鬼家人》裡的許光漢，大笑）











盥洗用品方面有提供毛巾、浴巾，以及牙刷組（其他如刮鬍刀、梳子、浴帽、棉棒等一次性備品請洽櫃台）。

搭配的洗浴用品是上山採藥的艾草系列，香味舒爽宜人。

陪同住宿的友人疑問道：這個品牌是不是不少旅館會採用？

這個我是沒有那麼多比較啦，不過就希沙良所知，上山採藥本身就是來自台中的廠商，

使用在地的優質品牌當然是最好的囉！



洗完澡有需要吹整頭髮的話，吹風機是放置在衣櫃子裡頭（鏡子處也貼有相關說明），

拿出來一看，竟然是跟希沙良家裡頭一樣的日本TESCOM負離子吹風機，

不只不傷髮質，而且風量大，吹起來快，頭髮長的女孩兒一定超愛。







準備要入睡前還發現，在空調出口上居然還裝有空調導流板，

不但可以伸縮，而且還是那種有小洞設計的新一代產品，

不會完全遮擋，出風只能全部吹到定向，而能夠讓空調分布更為均勻。



床鋪是雙床併合大小的那種超大尺寸，這樣的做法這幾年很流行，

不單可以好好伸展，對於一同修得同床共枕的身邊人影響也能減少，睡起來更舒服。

床邊兩側和書桌等處，也都有插座可供充電，想要滑一下手機再睡，也可以安心。





書桌上方的插座是萬國插座，國外前來的旅客也很方便。



在電梯內還有看到友善枕頭服務，

提供有獨立筒和乳膠枕等數款不同的枕頭形式，均數量有限。

如有意更換或嘗試，還請盡早向櫃台索取，或使用房內電話撥內線「99」確認。



（↓↓↓請繼續看下去↓↓↓）





昨兒個夜裡因為是朋友開車直接載到旅館門口，只知就在火車站旁，

早上盥洗的時候，打開淋浴間的遮簾讓光線射入，才發現一整個超近的！

若不是因馬路對面大樓剛巧遮擋住中段，那個新火車站的巨大天蓬根本就近在眼前嘛！









上／打開浴室的隔簾，台中新車站的天蓬和通往平台的大階梯清楚可見；

下／過旅館前的馬路口後，眼前就是台中車站的計程車招呼站和公車轉運站啦！



從旅館前方過馬路直行成功路，沒50公尺，就是台中車站的站前計程車排班區，

登上天蓬下方的2樓平台，即可利用台鐵運輸南來北往或前往高鐵站。

平台的下層，還設有公車轉運站，

除直行建國路的部分公車就在茶覺旅前方的臺中車站(成功路口)公車站停靠外，

前往市區台灣大道沿線、北屯、潭子、豐原等地的公車均可在此找到。



當然，要到位於車站裡的鐵鹿大街商店街購物，

或是舊車站古蹟的臺中驛鐵道文化園區參觀，

甚至穿越其中，到後站的大魯閣新時代購物中心，

以及帝國製糖廠、Mitsui Shopping Park LaLaport 台中一帶遊逛，也都便捷無比。

若是想安排舊市區的點在古蹟、美食之旅，則可參考旅館提供的旅遊資訊。















早餐在地下1樓餐廳享用，是大家最愛的中西自助式早餐，

供應時間為早上7：00~10：00，包括生菜沙拉、清粥小菜、熱炒、麵包，

還有水果及冷熱飲品等，都是依需求自由取用即可。



希沙良早餐通常吃得不多，僅簡單取用了蒸蛋、焗通心麵等一些喜愛的食材，

再配上清配用的咖啡，就新鮮水果倒是吃了不少。











早餐以外的時間，這處空間也作為交誼廳使用（~22：00），

有簡單提供有咖啡熱茶，以及小餅乾之類的點心，

如有小朋友要取用的話，還請家長協助，並注意其安全。

交誼廳的座位多，現場亦提供有餐具和微波爐，逛街買土產如需加熱，就可以來運用啦！

也很適合朋友旅行多人一起聊天喝下午茶、吃消夜。









看到照片裡右邊這款淡定檸檬水，笑點低的希沙良不由得大笑出聲，很難維持淡定耶！



地下室的交誼廳之外，館內其他旅客可以運用的設施，

像是洗衣房，就相對地位於最高樓層的13樓，

希沙良雖然後來決定把早上的時間利用拿去LaLaport逛街，不過還是上去參觀了一下，

和停車場相同，都需搭乘右側的電梯前往。



到達13樓後，循指示前進即可找到洗衣房。

裡頭提供的居然是LG的ThinQ智能洗衣機，這個也太厲害了吧！

洗衣房中也有提供熨斗等燙衣工具，對應商務客、背包客等可能的需求。

詳細使用方式還請參考洗衣房入口處相關說明。





13F設有自助洗衣間，高規洗、烘衣機外，還有提供洗衣粉、熨斗，配備齊全。



在洗衣房的外頭，布置有一處溫馨的休憩空間，

書架上有些書籍可以翻閱，牆上也有漫遊中區的鄰近地圖，

在等候洗衣結束前，也可以坐在沙發上殺時間，或是順便確認旅遊行程。



喔，對了。

像希沙良一樣的連續入住者，如需整理房間的話，

請於14：00前開啓／切換房門口外的整理房間／請勿打擾標示燈喔！









洗衣房外還有沙發休息區，旅遊地圖也讓旅客可利用等候時間順便確認接下來的行程。



來喝茶！這是台中的朋友們在邀請來客時的口頭禪。

獲在地好評，住客公認超值的葉綠宿七間旅館各有主題，

此次入住的茶覺旅除地理位置超讚，距台中市區交通樞紐──台中火車站至近之餘，

整體設計亦融合「自然、慢活、覺知、茶美學」的特點，期望旅客在品茶、住宿間享受悠閒步調。



特別是溫馨的房間布置讓人能夠一夜好眠，乾濕分離的浴室區也是舒適大器，

貼心優質的服務則成為旅途中的堅強後盾，

莫怪會獲得像2024 Customer Review Awards by Agoda 9.1評分等超高的旅客評鑒分數。

下回來台中，就訂這兒，一同來品茶，覺察旅途中的美好吧！







其他相片可參考KISARA的相簿

《20241016 葉綠宿．茶覺旅》



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[PHOTO by KISARA]



※文内所有介紹、産品價格、促銷等，均基於實際體驗，並以到訪及完稿當時為準。









連續入住的第二天早晨，有許多不一樣的菜色，這也是很貼近旅客心理的表現。





葉綠宿．茶覺旅 Tea Way Hotel



台中市中區建國路173號（火車站前）

04-22262777



※可刷卡。全館嚴禁吸菸，亦禁止攜帶寵物入住。

※入住時間：下午16:00。 退房時間：上午11:00。所有訂房保留至當日下午18:00（保證訂房者除外）。

※全館無加床服務，6歲以下（不含6歲）或 120公分以下兒童使用現有床鋪免費，加人需加價500元/人。



官網→葉綠宿．茶覺旅

FB→葉綠宿．茶覺旅 Tea Way Hotel

LINE→@teawayhotel







※台灣大道幹線公車（300系統）台中車站，徒歩約3分；

市公車可搭至臺中車站(成功路口)、台中車站、第一廣場等。

客運可搭至各大客運台中車站、干城站，下車後徒歩各約5分；

自行開車可停館內地下停車場或特約停車場。

每間客房享特約停車場免費停車，（停車位數量有限，無法提前預約）。



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☆搭乘大眾交通運輸工具

☆攜帶環保杯／餐具／購物袋

☆自備盥洗用具入住



※不定期亦常有其他的專案活動，相關優惠辦法及變更請以店頭及官網説明為準。如有修正也請大家協助通知希沙良更新最新優惠唷！