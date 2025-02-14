10年前跟家人來住過台中紅點文旅 RedDot Hotel ，最有印象就是一樓大廳的銀色溜滑梯

前陣子發現它居然在2024年重新裝修，保留溜滑梯設計，主視覺以紅色元素為主，打造出現代風格的時髦旅宿！

紅點文旅鄰近台中火車站、草悟道、勤美誠品綠園道及柳川水岸景觀步道等景點，地理位置超讚！



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飯店外觀

紅色的外牆設計，經過也會忍不住看幾眼

停車資訊

紅點文旅唯一的小缺點就是地下室沒有停車塲

配合的停車場在距離飯店走路5分鐘左右的室外停車場

飯店內部

1樓：大廳（37℃ Hotel Lobby）

在這邊check in、預約早餐、單車租借等

▼還有販售紅點文旅的周邊商品

▼通往地下室的樓梯

▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）及共享客廳（RedDot Cospace）

▼餐廳門口有飲水機及販賣機

▼共享客廳（RedDot Cospace）

▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）

▼2樓：有丘（83m Very Chill）

這個空間適合閱讀、放空、平躺或翻滾的空間，旅客可以在此以輕鬆的姿態享受綠意與新鮮空氣

▼溜滑梯入口在二樓

▼先在一樓登記及借溜滑布

▼電梯也都是點點，超可愛！

房間內部

紅點文旅房卡用可愛的卡套裝著

▼台中散步地圖～可騎腳踏車或是步行到各景點

▼這次入住「旦暮四人房 LL」，室內約9坪

▼使用露營椅取代沙發

▼42吋網路液晶電視

▼NESPRESSO咖啡機、KENWOOD 煮水壺、RedDot x TOYO 午茶小紅盒、日月潭朝霧茶莊精選紅玉紅茶包、MUJI無印良品 炻器馬克杯、MINI靜音急凍冰箱

▼房間內擺放一日茶道的擴香，味道是淡淡的香味

▼拋棄式拖鞋

▼NCS智慧保險箱

▼「旦暮四人房 LL」是長方形的房型

▼床頭有充電孔及床頭燈

▼乾濕分離淋浴設備

早餐選擇

葷食有四種套菜可選，素食固定一種

兩天夜的住宿體驗滿好的(除了停車場太遠之外 )

服務人員親切、房間內裝潢、一日茶道的洗漱用品香味很喜歡、早餐好吃

整體滿意度高～推薦給來台中旅遊的旅人們

此文章為自身實際體驗後感受分享，僅作圖文參考，訂房前請依個人需求及自身狀況謹慎消費

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所有資訊皆取自於 紅點文旅 官網