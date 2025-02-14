10年前跟家人來住過台中紅點文旅 RedDot Hotel ，最有印象就是一樓大廳的銀色溜滑梯
前陣子發現它居然在2024年重新裝修，保留溜滑梯設計，主視覺以紅色元素為主，打造出現代風格的時髦旅宿！
紅點文旅鄰近台中火車站、草悟道、勤美誠品綠園道及柳川水岸景觀步道等景點，地理位置超讚！
飯店外觀
紅色的外牆設計，經過也會忍不住看幾眼
停車資訊
紅點文旅唯一的小缺點就是地下室沒有停車塲
配合的停車場在距離飯店走路5分鐘左右的室外停車場
飯店內部
1樓：大廳（37℃ Hotel Lobby）
在這邊check in、預約早餐、單車租借等
▼還有販售紅點文旅的周邊商品
▼通往地下室的樓梯
▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）及共享客廳（RedDot Cospace）
▼餐廳門口有飲水機及販賣機
▼共享客廳（RedDot Cospace）
▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）
▼2樓：有丘（83m Very Chill）
這個空間適合閱讀、放空、平躺或翻滾的空間，旅客可以在此以輕鬆的姿態享受綠意與新鮮空氣
▼溜滑梯入口在二樓
▼先在一樓登記及借溜滑布
▼電梯也都是點點，超可愛！
房間內部
紅點文旅房卡用可愛的卡套裝著
▼台中散步地圖～可騎腳踏車或是步行到各景點
▼這次入住「旦暮四人房 LL」，室內約9坪
▼使用露營椅取代沙發
▼42吋網路液晶電視
▼NESPRESSO咖啡機、KENWOOD 煮水壺、RedDot x TOYO 午茶小紅盒、日月潭朝霧茶莊精選紅玉紅茶包、MUJI無印良品 炻器馬克杯、MINI靜音急凍冰箱
▼房間內擺放一日茶道的擴香，味道是淡淡的香味
▼拋棄式拖鞋
▼NCS智慧保險箱
▼「旦暮四人房 LL」是長方形的房型
▼床頭有充電孔及床頭燈
▼乾濕分離淋浴設備
早餐選擇
葷食有四種套菜可選，素食固定一種
兩天夜的住宿體驗滿好的(除了停車場太遠之外)
服務人員親切、房間內裝潢、一日茶道的洗漱用品香味很喜歡、早餐好吃
整體滿意度高～推薦給來台中旅遊的旅人們
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所有資訊皆取自於紅點文旅官網
🔴 飯店名稱：紅點文旅 RedDot Hotel
🔴 地址： 400台中市中區民族路206號
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/reddot.hotel.tw/?locale=zh_TW
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🔴 官網：https://www.reddot-hotel.com/zh-tw
🔴 訂房連結：https://www.reddot-hotel.com/zh-tw
🔴 電話：04 2229 9333