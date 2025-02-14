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台中住宿推薦｜紅點文旅 RedDot Hotel 全新裝修 圓點大紅色搶眼的時髦設計旅宿

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2025-02-14 14:00:00 文字：SISI人妻
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SISI人妻

SISI人妻

紅點文旅封面-01.jpg

10年前跟家人來住過台中紅點文旅 RedDot Hotel ，最有印象就是一樓大廳的銀色溜滑梯
前陣子發現它居然在2024年重新裝修，保留溜滑梯設計，主視覺以紅色元素為主，打造出現代風格的時髦旅宿！
紅點文旅鄰近台中火車站、草悟道、勤美誠品綠園道及柳川水岸景觀步道等景點，地理位置超讚！

 


檢視較大的地圖

 

飯店外觀

紅色的外牆設計，經過也會忍不住看幾眼

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停車資訊

紅點文旅唯一的小缺點就是地下室沒有停車塲
配合的停車場在距離飯店走路5分鐘左右的室外停車場

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飯店內部

1樓：大廳（37℃ Hotel Lobby）
 在這邊check in、預約早餐、單車租借等

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▼還有販售紅點文旅的周邊商品

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通往地下室的樓梯

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▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）及共享客廳（RedDot Cospace）

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▼餐廳門口有飲水機及販賣機

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▼共享客廳（RedDot Cospace）

 

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▼地下1樓：引光餐廳（4000k Light Meal）

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▼2樓：有丘（83m Very Chill）
這個空間適合閱讀、放空、平躺或翻滾的空間，旅客可以在此以輕鬆的姿態享受綠意與新鮮空氣

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▼溜滑梯入口在二樓

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▼先在一樓登記及借溜滑布

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▼電梯也都是點點，超可愛！

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房間內部

紅點文旅房卡用可愛的卡套裝著

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▼台中散步地圖～可騎腳踏車或是步行到各景點

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▼這次入住「旦暮四人房 LL」，室內約9坪

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▼使用露營椅取代沙發

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▼42吋網路液晶電視

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▼NESPRESSO咖啡機、KENWOOD 煮水壺、RedDot x TOYO 午茶小紅盒、日月潭朝霧茶莊精選紅玉紅茶包、MUJI無印良品 炻器馬克杯、MINI靜音急凍冰箱

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▼房間內擺放一日茶道的擴香，味道是淡淡的香味

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▼拋棄式拖鞋

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▼NCS智慧保險箱

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▼「旦暮四人房 LL」是長方形的房型

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▼床頭有充電孔及床頭燈

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▼乾濕分離淋浴設備

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早餐選擇

葷食有四種套菜可選，素食固定一種

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兩天夜的住宿體驗滿好的(除了停車場太遠之外台中住宿推薦｜紅點文旅 RedDot Hotel 全新裝修 )
服務人員親切、房間內裝潢、一日茶道的洗漱用品香味很喜歡、早餐好吃
整體滿意度高～推薦給來台中旅遊的旅人們台中住宿推薦｜紅點文旅 RedDot Hotel 全新裝修

 
此文章為自身實際體驗後感受分享，僅作圖文參考，訂房前請依個人需求及自身狀況謹慎消費
無定期更新官方資訊義務，有商品問題請詳閱官方網站或洽客服。
所有資訊皆取自於紅點文旅官網

 

🔴 飯店名稱：紅點文旅 RedDot Hotel
🔴 地址： 400台中市中區民族路206號
🔴 粉絲專頁：https://www.facebook.com/reddot.hotel.tw/?locale=zh_TW
🔴 Instagram：https://www.instagram.com/reddot_hotel/
🔴 官網：https://www.reddot-hotel.com/zh-tw
🔴 訂房連結：https://www.reddot-hotel.com/zh-tw
🔴 電話：04 2229 9333

 

文章標籤
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紅點文旅 RedDot HOTEL(臺中市旅館081號)

phone04-2229-1191
place台中市中區民族路206號
4.49 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.50
服務
4.52
交通便利
4.36
CP值
4.52
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