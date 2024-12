玩屏東住民宿也能拍美照!玩屏東不只夏天到墾丁,享受陽光看海、玩水上活動,冬天也有屏東四重溪溫泉季,可以泡溫泉、拍光影藝術裝置,而屏東當地也有許多好拍的網美系住宿,這次窩客島幫你整理7間屏東民宿,摩洛哥風宮廷古城、純白色民宿、南洋風泳池住宿全都一次給你,讓你從早玩到晚上睡覺,都能盡情享受、玩透屏東。



▲屏東住宿必住民宿7選,墾丁海景房、宮廷古堡風民宿全要拍 / WalkerLand窩客島整理



屏東有許多民宿充滿南島度假氛圍,最特別的便是「墾丁亞曼達會館」整棟以北非摩洛哥叢林花園打造,各處都充滿宮廷古城氛圍,還提供中東服飾可以拍打卡照;另外來屏東必拍的墾丁夢幻島彩虹屋,其中水藍色的「Inn巷文創旅店」有露天戲水池、漂浮早餐等,異國度假氛圍滿滿;想住屏東海景房看海景,則有建在海邊的「日日旅海」、擁有絕美溫泉池的「日光·嶼南」,以及可以帶寵物入住的「草分木民宿」,都能從房間看到屏東無敵海景。



▲屏東民宿推薦7選,網美系住房還能看屏東海景/ WalkerLand窩客島整理



摩洛哥宮廷風古堡屏東民宿:墾丁亞曼達會館

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 墾丁亞曼達會館 說:

亞曼達每個角落都好適合拍照唷~每個角落都充滿細節~這是我目前住過最接近摩洛哥風格的住宿!每個拱門每個天花板都充滿濃濃的異國風!入住亞曼達真的有出國的放鬆感耶!很難想像自己身在台灣!



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



墾丁亞曼達會館

地址:屏東縣恆春鎮南灣路330號

電話:08-888-3399

完整介紹由部落客「旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣」於窩客島分享:【屏東.恆春】墾丁網美住宿。亞曼達會館翡翠古城四人房。可租借中東衣服。泳池公共空間超好拍



▲▼摩洛哥宮廷風古堡屏東民宿:墾丁亞曼達會館/旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣提供、WalkerLand窩客島整理





屏東必拍墾丁夢幻島彩虹屋:Inn巷文創旅店

部落客 靜怡&大顆呆 造訪 Inn巷文創旅店 說:

每次來墾丁旅遊我都會選擇不同的民宿入住,感受不同的美好,這次入住墾丁夢幻島度假別墅【Inn巷文創旅店】,有飄浮早餐、免費停車場、電動車充電樁等,環境舒適、民宿主人親切,很美好的住宿感受!



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



Inn巷文創旅店

地址:屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄20號

電話:0915-151-715

完整介紹由部落客「靜怡&大顆呆」於窩客島分享:墾丁夢幻島 度假別墅「Inn巷文創旅店」,漂浮早餐、電動車充電樁,秒飛國外度假!



▲▼屏東必拍墾丁夢幻島彩虹屋:Inn巷文創旅店 /靜怡&大顆呆提供、WalkerLand窩客島整理





純白色系屏東民宿看屏東海景:日日旅海 Ocean Day by Day Hotel

部落客 YUNO的吃喝玩樂日記 造訪 日日旅海 Ocean Day by Day Hotel 說:

空間內融入不少懷舊物件的裝飾,櫃檯的燈飾還是手術台的燈罩,往內走一旁有些雜誌和書籍可以閱讀,還有幾盆綠意盎然的植栽,坐在沙發上,望著整片玻璃落地窗,零距離看著草皮外正在曬著日光浴的旅人們及一望無際的海天一線美景。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



日日旅海 Ocean Day by Day Hotel

地址:屏東縣滿州鄉興海路33號

電話:0933-216-019

完整介紹由部落客「YUNO的吃喝玩樂日記」於窩客島分享:南國草原上的純白忘憂建築 無敵海景&仙境美景 屏東墾丁滿洲超夯人氣民宿|日日旅海 Ocean Day by Day Hotel



▲▼純白色系屏東民宿看屏東海景:日日旅海 Ocean Day by Day Hotel/YUNO的吃喝玩樂日記提供、WalkerLand窩客島整理





屏東純白系色墾丁海景住宿:日光·嶼南 SUNLIGHT ON THE PENINSULA

部落客 Jason's Life 造訪 日光·嶼南 SUNLIGHT ON THE PENINSULA 說:

光是猶如伸展台的泳池設計,從一踏進泳池開始就非常好拍,更別說是無邊際海景的景緻,房間內不管從床上或浴缸都是海景,民宿也設計很多海景休憩區,讓你看著海景忘掉煩惱。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



日光·嶼南 SUNLIGHT ON THE PENINSULA

地址:屏東縣恆春鎮埔頂路191號

電話:08-885-1171

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享:【屏東恆春│住宿】日光‧嶼南。話題性高,墾丁純白高質感民宿,擁有海景無邊際泳池,房間面海景觀超棒



▲▼ 屏東純白系色墾丁海景住宿:日光·嶼南 SUNLIGHT ON THE PENINSULA/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理





屏東寵物友善海景住宿帶毛小孩去:草分木民宿

部落客 海娜 造訪 草分木民宿 說:

因為是寵物友善住宿,就想著有天一定要帶著家裡的狗兒去住,感謝老公特地訂了這間提早幫我慶生,這間有許多不同房型可以選擇,我們住的這個房型位於四樓,樓層最高,景色也是最好的,這邊離鵝鑾鼻、龍磐大草原都蠻近的,可以順路過去看看。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



草分木民宿

地址:屏東縣恆春鎮南灣路242號

電話:0965-816-650

完整介紹由部落客「海娜」於窩客島分享:﹝屏東﹞ 面朝大海、坐擁船帆石絕美景色的寵物友善住宿



▲▼屏東寵物友善海景住宿帶毛小孩去:草分木民宿/海娜提供、WalkerLand窩客島整理





屏東獨棟villa南島渡假風必拍:拾嶼SheWill

部落客 Jason's Life 造訪 拾嶼SheWill 說:

一間平房隱藏在恆春老街附近,一次就接待一組客人,有超大的客廳,溫馨準備氣泡酒,聽著Marshall音響,很享受,戶外有個溫水戲水池,超適合親子家庭來住,浴室備有浴缸,看著戶外的戲水池真的很像在國外渡假。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



拾嶼SheWill

地址:屏東縣恆春鎮光明路38號

電話:0974-290-839

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享:屏東縣恆春鎮【屏東恆春|住宿】拾嶼SheWill。恆春住宿推薦,新開幕獨棟villa,近恆春老街,擁有超大客廳、溫水戲水池



▲▼屏東獨棟villa南島渡假風必拍:拾嶼SheWill/Jason's Life提供、WalkerLand窩客島整理





南洋風屏東溫泉旅宿:茴香戀戀溫泉會館

部落客 紫色微笑 造訪 茴香戀戀溫泉會館 說:

這裏還分成好幾個不同的湯,這一池泡個幾分鐘,再換到下一池,換來換去還滿有意思的,四重溪溫泉透明潔淨,屬於鹼性碳酸泉,泡起來全身會骨溜骨溜的,非常舒服。



部落客粉絲團(部落客粉絲團如無法顯示,因為受限於隱私設定)



茴香戀戀溫泉會館

地址:屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號

電話:08-882-4900

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享:茴香戀戀溫泉會館》愛情海水療溫泉SPA.半露天景觀裸湯.個人湯屋.獨棟家庭式木屋,南洋風情渡假飯店



▲▼南洋風屏東溫泉旅宿:茴香戀戀溫泉會館/紫色微笑提供、WalkerLand窩客島整理