「林口亞昕福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)」是萬豪集團位於林口的豪華飯店,鄰近機場捷運A9鄰口站,往前走就是林口三井Outlet,是一間適合親子家庭或商務旅客入住的飯店。外觀的靈感是來自林口舊名「樹林口」,建築線條呈現藤蔓交錯的意象,是一種展現自然與都市的融合,而飯店內部則是以簡約風格搭配落地窗,讓白天採光明亮寬敞,加上大理石以及暖色系的結合,營造出舒適的氛圍,也成為許多人喜愛的飯店之一。

林口亞昕福朋喜來登酒店



名稱 : 林口亞昕福朋喜來登酒店

英文 : Four Points by Sheraton Linkou

集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)

電話 : (02)7727-6988

地址 : 新北市林口區文化三路一段1號 (Google地圖)

粉絲專頁 : 林口亞昕福朋喜來登酒店Four Points by Sheraton Linkou

訂房連結 : |

停車資訊 : 房客免費停車

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 12:00