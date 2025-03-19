「林口亞昕福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)」是萬豪集團位於林口的豪華飯店，鄰近機場捷運A9鄰口站，往前走就是林口三井Outlet，是一間適合親子家庭或商務旅客入住的飯店。外觀的靈感是來自林口舊名「樹林口」，建築線條呈現藤蔓交錯的意象，是一種展現自然與都市的融合，而飯店內部則是以簡約風格搭配落地窗，讓白天採光明亮寬敞，加上大理石以及暖色系的結合，營造出舒適的氛圍，也成為許多人喜愛的飯店之一。

住宿資訊

林口亞昕福朋喜來登酒店



名稱 : 林口亞昕福朋喜來登酒店

英文 : Four Points by Sheraton Linkou

集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)

電話 : (02)7727-6988

地址 : 新北市林口區文化三路一段1號 (Google地圖)

粉絲專頁 : 林口亞昕福朋喜來登酒店Four Points by Sheraton Linkou

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停車資訊 : 房客免費停車

最早可辦理入住時間 : 15:00

最晚可辦理退房時間 : 12:00

從機場捷運林口A9站出來往文化三段一段方向走，飯店的位置就在捷運站出口的對面非常近

大廳環境

一樓大廳採用高挑的設計，像建築外觀一樣充滿藤條和枝幹的設計，滿滿的現代與自然的結合讓旅客有一種放鬆與尊榮感

櫃台後方是公用區，不管是在這裡等候報到或是休息都很適合

「宜客樂」是飯店的餐廳，早餐也是在這裡享用

當時入住時間是2024年12月31號，一樓會酒吧會舉辦「跨年派對」，不過是需要費用的食物是無限量供應吃到飽

搭乘電梯的旁邊有展示櫃，裡面有許多早期的物品，在新型風格的飯店中別有風味

房間介紹

房卡上面的圖案是啤酒和零食，讓人看了就想要好好放鬆暢飲

走廊的設計走簡約風格，燈光的亮度給人一種清幽的感覺

這次入住的是「豪華客房」，一走進來房間十分寬敞前面的空間非常大

門口進來左邊是衣櫃，裡面提供的一架數量非常多，基本上要掛滿兩個人的衣服沒有問題

門口右邊有熱水壺和礦泉水，下面的抽屜拉開裡面有零食和茶包可以享用

最下面是小冰箱裡面有兩瓶飲料也是免費飲用，除了飲料外其他的空間都是空的可以自由使用

往旁邊是辦公桌，上面的大檯燈非常有氛圍

雙人沙發有方形和圓柱體的抱枕，躺在上面滿舒服的適合小睡片刻或是滑手機

床是King Size的加大雙人床，床墊的柔軟度適中睡起來非常舒服，基本上是一覺到天亮

不過窗外拉開的風景就比較可惜，是直接面對隔壁的大樓，加上林口站附近許多新建案都是高樓林立

床的兩側都有提供萬國插頭，方便各國旅客使用

桌上有提供「酒精濕巾」可以讓房客擦拭消毒

床的正對面是55吋的大電視，不過離沙發有段距離所以直接躺在床上看會比較適合

浴室介紹

床的對面是浴室，馬桶和淋浴區分成左右兩邊，這樣就不用擔心有人在洗澡時無法上廁所

那時候住的時候剛好是最後一天會提供一次性用品，2025年開始就不會提供，記得入住前要自行準備相關的洗漱用品

採用的洗沐品牌是第一次使用到，不過效果還滿不錯的

大小毛巾和吹風機在洗手台的下方，整個空間都維持得十分乾淨

面對浴室的左邊是馬桶，這裡所有房間的馬桶都是採用免治馬桶，讓房客可以享受不一樣品質的待遇

右邊是淋浴區和浴缸，淋浴區的空間滿大的不需要站在浴缸裡面才能洗澡

浴缸有分成水龍頭出水和花灑兩種，可以依照個人需求來使用

淋浴區的花灑水量和水溫都十分穩定，吃完飯回來洗個舒服的澡就能準備睡覺

早餐介紹

早餐環境搭配的是大片落地窗，天氣好時陽光灑進來瞬間精神就來了

座位不同區有用隔板稍微隔起來，一開始以為只有這區的位子可以座，因為以客房數量這區空間相對有限

每桌都會有號碼夾，用來點現煮的餐點，下面會說明如何來使用

隔壁的酒吧區也有開放當早餐的用餐區，讓整體能使用的空間變比較多

從門口進來是冷藏區，上層式火腿、起司，下層是優格和牛奶

旁邊有果汁類飲料可以喝，是許多小朋友喜歡的飲品

水果提供的種類滿多的，連蘋果都是直接完整一顆，不過都有清洗乾淨可以直接吃

轉角處有一棟薑餅屋，滿像是聖誕節的裝飾畢竟也是將近一周前而已

牛奶或優格想要加麥片的話，在薑餅屋的旁邊有提供不同口味的選擇

前面提到桌上的夾子就是直接在現點區使用，只要把自己桌號的夾子夾在想要的餐點牌上，製作完成後就會有服務人員端到位子上

點餐區旁邊一整排是熱食區，不管是中式還西式都有提供

餐點補的速度還滿快的，如果有快要被夾完的空盤服務人員就會馬上端一盤新的出來替換

甜點有提供「比利時鬆餅」搭配楓糖漿，是非常搶手的一道甜點

中島區的部分有味噌湯和其他餐點，夾完前面的熱食轉身剛好可以繼續夾

喜歡堅果的人有提供綜合堅果讓大家享用，這個算是我第一次看到有飯店這樣提供

冷盤的部分也是放在中島區，其實夾道這裡一盤就已經要滿了

早餐習慣吃稀飯和清粥小菜的話在中島區的其中一邊

包子提供的種類也滿多的，每一籠打開都是驚喜，而且每一顆都非常飽滿真的想要全部都吃一輪

麵包的種類也不少，結果反而烤吐司使用的人相對少一點，因為麵包的選擇太多了

最特別的是還有提供兩種口味的「瑪德蓮」，前面夾完其他餐點幾乎就快被搜刮一空，是等到服務人員補上新的一盒才有機會夾到

靠近座位區的那排是飲料區，隔壁是咖啡機兩台提供的選擇不太一樣，早餐時段會需要排隊因為機器數量有限

第一輪主要以沙拉和幾樣熱食為主，另外有點一份「起司歐姆蛋」

歐姆蛋一夾開中間的起司因為熱氣不斷流出，吃起來起司味非常香濃帶點雞蛋香

「瑪德蓮」吃起來綿密紮實，如果吃個兩三個真的會滿有飽足感的

熱食的部分像是煎餃油瀝的滿乾淨，整體吃起來不會有太多的油膩感

第二輪夾了火腿片、包子和鬆餅，再搭配水果來補充纖維質

後來嘴饞又點了一碗「擔仔麵」，不過湯汁和醬汁比較少吃起來口味相對清淡，負擔也比較不會那麼大

結語

這是第一次跨年的時候到飯店入住，價格相對也會高一點不過氛圍跟一般時後入住也不相同，因為一進入大廳就能看到跨年的裝飾和擺設，整體的風格結合都市與自然，客房的設計則是簡約風，住起來十分舒適不管是親子出遊還是商務出差都適合，加上旁邊就是知名的三井Outlet，報到後還可以走過去逛街享用晚餐，退房後對面就是捷運站回程十分方便，是一間結合交通便利與生活機能的飯店。