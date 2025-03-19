為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北住宿 林口住宿 遊記 新北飯店 more
2025-03-19 20:00:00 文字：踢賴旅遊
share
踢賴旅遊

踢賴旅遊

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

「林口亞昕福朋喜來登酒店(Four Points by Sheraton Linkou)」是萬豪集團位於林口的豪華飯店，鄰近機場捷運A9鄰口站，往前走就是林口三井Outlet，是一間適合親子家庭或商務旅客入住的飯店。外觀的靈感是來自林口舊名「樹林口」，建築線條呈現藤蔓交錯的意象，是一種展現自然與都市的融合，而飯店內部則是以簡約風格搭配落地窗，讓白天採光明亮寬敞，加上大理石以及暖色系的結合，營造出舒適的氛圍，也成為許多人喜愛的飯店之一。

 

住宿資訊

林口亞昕福朋喜來登酒店

名稱 : 林口亞昕福朋喜來登酒店
英文 : Four Points by Sheraton Linkou
集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)
電話 : (02)7727-6988
地址 : 新北市林口區文化三路一段1號 (Google地圖)
粉絲專頁 : 林口亞昕福朋喜來登酒店Four Points by Sheraton Linkou
訂房連結 :  | 
停車資訊 : 房客免費停車
最早可辦理入住時間 : 15:00
最晚可辦理退房時間 : 12:00

從機場捷運林口A9站出來往文化三段一段方向走，飯店的位置就在捷運站出口的對面非常近

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

大廳環境

一樓大廳採用高挑的設計，像建築外觀一樣充滿藤條和枝幹的設計，滿滿的現代與自然的結合讓旅客有一種放鬆與尊榮感

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

櫃台後方是公用區，不管是在這裡等候報到或是休息都很適合

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

「宜客樂」是飯店的餐廳，早餐也是在這裡享用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

當時入住時間是2024年12月31號，一樓會酒吧會舉辦「跨年派對」，不過是需要費用的食物是無限量供應吃到飽

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

搭乘電梯的旁邊有展示櫃，裡面有許多早期的物品，在新型風格的飯店中別有風味

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

房間介紹

房卡上面的圖案是啤酒和零食，讓人看了就想要好好放鬆暢飲

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

走廊的設計走簡約風格，燈光的亮度給人一種清幽的感覺

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

這次入住的是「豪華客房」，一走進來房間十分寬敞前面的空間非常大

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

門口進來左邊是衣櫃，裡面提供的一架數量非常多，基本上要掛滿兩個人的衣服沒有問題

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

門口右邊有熱水壺和礦泉水，下面的抽屜拉開裡面有零食和茶包可以享用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

最下面是小冰箱裡面有兩瓶飲料也是免費飲用，除了飲料外其他的空間都是空的可以自由使用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

往旁邊是辦公桌，上面的大檯燈非常有氛圍

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

雙人沙發有方形和圓柱體的抱枕，躺在上面滿舒服的適合小睡片刻或是滑手機

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

床是King Size的加大雙人床，床墊的柔軟度適中睡起來非常舒服，基本上是一覺到天亮

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

不過窗外拉開的風景就比較可惜，是直接面對隔壁的大樓，加上林口站附近許多新建案都是高樓林立

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

床的兩側都有提供萬國插頭，方便各國旅客使用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

桌上有提供「酒精濕巾」可以讓房客擦拭消毒

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

床的正對面是55吋的大電視，不過離沙發有段距離所以直接躺在床上看會比較適合

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

浴室介紹

床的對面是浴室，馬桶和淋浴區分成左右兩邊，這樣就不用擔心有人在洗澡時無法上廁所

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

那時候住的時候剛好是最後一天會提供一次性用品，2025年開始就不會提供，記得入住前要自行準備相關的洗漱用品

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

採用的洗沐品牌是第一次使用到，不過效果還滿不錯的

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

大小毛巾和吹風機在洗手台的下方，整個空間都維持得十分乾淨

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

面對浴室的左邊是馬桶，這裡所有房間的馬桶都是採用免治馬桶，讓房客可以享受不一樣品質的待遇

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

右邊是淋浴區和浴缸，淋浴區的空間滿大的不需要站在浴缸裡面才能洗澡

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

浴缸有分成水龍頭出水和花灑兩種，可以依照個人需求來使用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

淋浴區的花灑水量和水溫都十分穩定，吃完飯回來洗個舒服的澡就能準備睡覺

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

 

早餐介紹

早餐環境搭配的是大片落地窗，天氣好時陽光灑進來瞬間精神就來了

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

座位不同區有用隔板稍微隔起來，一開始以為只有這區的位子可以座，因為以客房數量這區空間相對有限

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

每桌都會有號碼夾，用來點現煮的餐點，下面會說明如何來使用

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

隔壁的酒吧區也有開放當早餐的用餐區，讓整體能使用的空間變比較多

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

從門口進來是冷藏區，上層式火腿、起司，下層是優格和牛奶

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

旁邊有果汁類飲料可以喝，是許多小朋友喜歡的飲品

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

水果提供的種類滿多的，連蘋果都是直接完整一顆，不過都有清洗乾淨可以直接吃

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

轉角處有一棟薑餅屋，滿像是聖誕節的裝飾畢竟也是將近一周前而已

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

牛奶或優格想要加麥片的話，在薑餅屋的旁邊有提供不同口味的選擇

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

前面提到桌上的夾子就是直接在現點區使用，只要把自己桌號的夾子夾在想要的餐點牌上，製作完成後就會有服務人員端到位子上

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

點餐區旁邊一整排是熱食區，不管是中式還西式都有提供

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

餐點補的速度還滿快的，如果有快要被夾完的空盤服務人員就會馬上端一盤新的出來替換

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

甜點有提供「比利時鬆餅」搭配楓糖漿，是非常搶手的一道甜點

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

中島區的部分有味噌湯和其他餐點，夾完前面的熱食轉身剛好可以繼續夾

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

喜歡堅果的人有提供綜合堅果讓大家享用，這個算是我第一次看到有飯店這樣提供

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

冷盤的部分也是放在中島區，其實夾道這裡一盤就已經要滿了

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

早餐習慣吃稀飯和清粥小菜的話在中島區的其中一邊

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

包子提供的種類也滿多的，每一籠打開都是驚喜，而且每一顆都非常飽滿真的想要全部都吃一輪

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

麵包的種類也不少，結果反而烤吐司使用的人相對少一點，因為麵包的選擇太多了

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

最特別的是還有提供兩種口味的「瑪德蓮」，前面夾完其他餐點幾乎就快被搜刮一空，是等到服務人員補上新的一盒才有機會夾到

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

靠近座位區的那排是飲料區，隔壁是咖啡機兩台提供的選擇不太一樣，早餐時段會需要排隊因為機器數量有限

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

第一輪主要以沙拉和幾樣熱食為主，另外有點一份「起司歐姆蛋」

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

歐姆蛋一夾開中間的起司因為熱氣不斷流出，吃起來起司味非常香濃帶點雞蛋香

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

「瑪德蓮」吃起來綿密紮實，如果吃個兩三個真的會滿有飽足感的

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

熱食的部分像是煎餃油瀝的滿乾淨，整體吃起來不會有太多的油膩感

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

第二輪夾了火腿片、包子和鬆餅，再搭配水果來補充纖維質

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

後來嘴饞又點了一碗「擔仔麵」，不過湯汁和醬汁比較少吃起來口味相對清淡，負擔也比較不會那麼大

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

結語

這是第一次跨年的時候到飯店入住，價格相對也會高一點不過氛圍跟一般時後入住也不相同，因為一進入大廳就能看到跨年的裝飾和擺設，整體的風格結合都市與自然，客房的設計則是簡約風，住起來十分舒適不管是親子出遊還是商務出差都適合，加上旁邊就是知名的三井Outlet，報到後還可以走過去逛街享用晚餐，退房後對面就是捷運站回程十分方便，是一間結合交通便利與生活機能的飯店。

住宿資訊

名稱 : 林口亞昕福朋喜來登酒店
英文 : Four Points by Sheraton Linkou
集團 : 萬豪酒店集團(Marriott International)
電話 : (02)7727-6988
地址 : 新北市林口區文化三路一段1號 (Google地圖)
粉絲專頁 : 林口亞昕福朋喜來登酒店Four Points by Sheraton Linkou
訂房連結 :  | 
停車資訊 : 房客免費停車
最早可辦理入住時間 : 15:00
最晚可辦理退房時間 : 12:00

新北市林口區林口亞昕福朋喜來登酒店，從設施到美食的全方位體驗。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#飯店
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2024民宿推薦
嘉義瑞里紫藤花季盛開！在地11家民宿聯合送優惠 錯過櫻花別錯過紫藤。

嘉義瑞里紫藤花季盛開！在地11家民宿聯合送優惠 錯過櫻花別錯過紫藤。
東京近郊五萬平方公尺豪華戶外酒店開幕，多一個在自然中享受高級度假新選擇。

東京近郊五萬平方公尺豪華戶外酒店開幕，多一個在自然中享受高級度假新選擇。
鎌倉海濱絕景別墅誕生，首間寵物友善住宿，可以與毛小孩共享頂級的渡假體驗。

鎌倉海濱絕景別墅誕生，首間寵物友善住宿，可以與毛小孩共享頂級的渡假體驗。
跨界聯名再一發！日本人氣BABY STAR點心麵攜手怪奇飯店，推出獨家主題房。

跨界聯名再一發！日本人氣BABY STAR點心麵攜手怪奇飯店，推出獨家主題房。
新北感溫祭 福隆貝悅 X 白宮行舘 溫泉美食好養生

新北感溫祭 福隆貝悅 X 白宮行舘 溫泉美食好養生
20分鐘就能到吉卜力樂園！名古屋住宿新選擇「Hotel Route Inn 藤之丘」。

20分鐘就能到吉卜力樂園！名古屋住宿新選擇「Hotel Route Inn 藤之丘」。
morechevron_right
相關商家

亞昕福朋喜來登酒店 (新北市旅館311號)

phone02-7727-6988
place新北市林口區文化三路一段1號，1號2樓，1號3樓
4.39 starstarstarstar_halfstar_border
環境設備
4.38
服務
4.50
交通便利
4.63
CP值
4.25
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up