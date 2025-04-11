南投縣被譽為全台最大賞螢基地，「2025南投螢火蟲季」入住竹山鹿谷賞螢區「金台灣山莊」一泊二食，純天然杉木打造而成的原木套房典雅舒適，搭配柔軟乾淨的被褥與寢具，令人自在放鬆舒適好眠。午、晚餐享用金台灣山莊主廚的招牌菜，用味蕾體驗南投、記住溪頭的美好。晚間的螢火蟲導覽，在導覽老師的帶領下夜訪竹鹿賞螢區賞螢新秘境，鹿谷鄉財仔溪賞螢步道，步道小徑螢火蟲閃閃發光滿天飛舞串成螢河，讓人驚喜！



金台灣山莊距離溪頭森林遊樂區約 2公里，151縣道上開車族可順遊小半天、鳳凰谷鳥園、妖怪村商圈、杉林溪遊樂區等景點。使用大眾運輸也很方便，台灣好行溪頭線 (南投客運 6883)，台中火車站 (民族路口) 或台中市干城站或台中高鐵站上車，「灣坑站」下車，就能抵達金台灣山莊。



金台灣山莊民宿早期以茶業起家，於杉林溪茶園種植烏龍茶，茶葉自產自銷，每天都備有杉林溪好茶，歡迎入住山莊的旅客至品茶區品茗選茶，也能選購筍干筍餅、龍眼蜜、苦茶油與竹炭花生等在地農特產品，送禮自享兩相宜。



後期溪頭地區旅遊興盛，金台灣山莊擴大發展為茶業、餐飲、旅宿的複合式經營。金台灣山莊民宿、溪頭民宿與原木民宿三家合法民宿，房型皆相同共同經營，統一由金台灣山莊進行訂房事宜。



金台灣山莊房型概分窗型房、景觀房與竹林小屋三大類，可入住二人、四人、六人或八人。筆者(夫子) 此次入住原木景觀六人房，全室純天然杉木建造溫馨舒適，設有觀景陽台採光極佳，拉開窗簾整片山林綠意盈盈入框。



原木景觀六人房配置三張軟硬適中的標準雙人床，柔軟乾淨的被褥寢具，令人自在放鬆舒適好眠。



陽台視野遼闊，眼前山峰起伏曉光斜照，在此遠眺北勢溪及山巒美景，可讓整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩。



房間設有空調，配置吊扇、大型液晶電視 (有線電視頻道)，有吹風機、拖鞋 (重復使用) 與免費 WiFi (依房號輸入密碼後連接使用)、茶包提供入住房客使用。



比較特別的是房間沒有提供瓶裝水與煮水壺，但令人驚訝的是裝有冷熱飲水機 (熱水需插房卡後，等 15分鐘預熱)，由入住客人專屬使用。



衛浴室熱水供應充足穩定，配置淋浴浴缸、洗臉台、免治馬桶。配合政府政策提供大瓶裝二合一洗髮沐浴精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀)。



金台灣山莊為南投縣政府所推廣的好食民宿之一，餐廳用餐環境寬敞舒適，使用在地生產的農特產品入菜，為旅客提供最新鮮、美味的料理。

用味蕾體驗南投、記住溪頭的美好，午、晚餐金台灣山莊主廚招牌菜色推薦：玫瑰白斬雞、避風塘溪蝦、野菌蟹黃羹、清蒸鮮鱒魚、皮蛋地瓜葉、桂筍東坡肉、綠炒山芹菜、竹筍野薑花、養生竹筒蝦、蔥爆山鹿肉、薑黃燉雞湯、脆糖紅地瓜與苦茶油拌飯等。



野菌蟹黃羹，搭配南投在地的各種菇類，讓豆腐羹更加鮮甜。



桂筍東坡肉，鹿谷一年四季皆有筍，桂竹筍搭配先炸後滷的東坡肉，吸附五花肉的油脂，筍香濃郁超級下飯。



薑黃燉雞湯，使用薑黃粉與土雞肉燉煮四個小時以上，雞肉軟嫩，薑黃暖身。



脆糖紅地瓜，金台灣山莊招牌甜點，竹山紅地瓜裹著脆口不甜膩的外衣外酥內軟，是紅糖與麥芽的神結合。



金台灣山莊自助式早餐，菜色以中式為主，概分清粥小菜區、蔬菜炒麵區、烤土司自助區、生菜沙拉區與飲品 (茶包、豆漿、三合一咖啡) 等區。



南投縣被譽為全台最大賞螢基地，賞螢四大區分別是日月潭賞螢區、竹山鹿谷賞螢區、北港溪賞螢區及奧萬大賞螢區。隨著時序的交替，4至 6月之間台灣最常見的黑翅螢、大端黑螢、山窗螢、黃緣螢、鋸角雪螢等螢火蟲，發光美景在南投都能看得到。



竹鹿賞螢區 (鹿谷、溪頭及杉林溪) 賞螢新秘境，鹿谷鄉的後花園廣興村財仔溪自然生態園區，財仔溪賞螢步道可自縣道151自來水場旁步道進入，循森林步道步行300公尺抵達。



夜晚時分步道小徑，螢火蟲閃閃發光滿天飛舞串成螢河，讓人驚喜！(單張照片，未疊圖)



廣興社區「2025南投螢火蟲季」期間配合關閉財仔溪賞螢步道路燈，最適合拍螢光小徑。(單張照片，未疊圖)



2025南投螢火蟲季，官網：https://nantoufireflyfestival.weebly.com/

金台灣山莊「2025南投螢火蟲季」住宿專案，入住窗型雙人房、窗型四人房，可視當日房況加價升等山景房，專案含早餐附贈晚餐雙人份三菜一湯、四人份四菜一湯合菜。如預訂多間房間可安排為一整桌大桌合菜。螢火蟲導覽每日出團 (2025/03/29 ~ 05/25 每日20:00 開始，螢火蟲導覽費用NT$100，遇雨取消)。



金台灣山莊

地址：南投縣鹿谷鄉興產路25-3號 (151縣道16.5公里處)

電話：049 275 4064

FB 專頁，搜尋：金台灣山莊

官網：https://www.kingtaiwan.com.tw/tw/index.html

大眾運輸：台灣好行溪頭線 (南投客運 6883)，台中火車站 (民族路口) 或台中市干城站或台中高鐵站上車，「灣坑站」下車，抵達金台灣山莊。

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