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這應該是最近住最舒服的獨棟的villa，超適合親子家庭入住

就這麼一間平房隱藏在恆春老街附近

一次就接待一組客人，有超大的客廳

溫馨準備氣泡酒，聽著Marshall音響，很享受

戶外有個溫水戲水池，超適合親子家庭來住

浴室備有浴缸，看著戶外的戲水池真的很像在國外渡假

【拾嶼SheWill】

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拾嶼影片精華

拾嶼SheWill介紹

今年剛開幕的獨棟villa，一天只招待一組客人

如果想要找個地方渡假，又有自己隱私，擁有自己的度假時光

那就來這吧！白色的平房獨棟villa，獨自私享大片的空間

重點是還有溫水戲水池喔

拾嶼SheWill訂房資訊

可以從官網訂房，可以進一步了解房間更多資訊

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另外，當然也可以從agoda訂房

最後，可以加入官方@LINE，與小編確認空房狀態及更多注意事項喔

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拾嶼SheWill地理位置

雖然小編給的地址是恆春鎮光明路38號

但確切的位置是要彎進光明路48巷內

可以導航『等夏義大利麵』，villa就在斜對面

拾嶼SheWill入住及退房時間

入住時間為16:00，退房時間為12:00

管家接待時間為下午四點到晚上六點

如無法在時間內到達需先聯絡協調

如有提早抵達可以先告知，當天會依照房間整理時間安排提早入住

拾嶼SheWill房間介紹

當天入住時，管家會接待各位，並介紹房內的設施空間

也會給房客當次入住的大房密碼

一進房門的空間感，馬上就會不禁的讚嘆

這客廳也太大了吧，真的足夠是VILLA

整體奶油色的色調非常舒服，搭配著超大的液晶電視

液晶電視有提供串流平台的帳號可以觀看電影和連續劇

電視下方還提供了MARSHALL ACTON III音響

輕鬆與手機藍芽連線後，就可以聽著愜意的音樂享受

想要聽著音樂喝個美酒?!

沒問題，民宿貼心的幫客人準備了一支氣泡酒，是免費的

高腳杯也都準備好了，看似要在泳池邊或者是在客廳喝都可以

這吧檯的下方，有準備冰箱MiniBar以外

另外還有小型的製冰機，可以讓你喝到冰冰涼涼的飲料

睡眠區是完全獨立的空間，比較有禪意的感覺

簡約整潔，讓你一睡好眠到天亮

浴室的部分，乾濕分離，空間也非常大，洗手台做了兩台

這樣刷牙洗臉也不會互搶

villa房型有配置浴缸，而且浴缸看出去的view就是泳池

有讓你彷彿置身在國外的錯覺

重點的重點，就是外面的戲水池啦

空間比我想像的還要大，還有陽傘和躺椅，真的很適合渡假

戲水池的深度大概是大人的小腿肚，所以滿安全的

我們還特地買個泳圈做個示意

再搭配民宿的氣泡酒，坐在池邊，就超chill超有度假氛圍

很貼心的是戶外的戲水池居然是溫水的啊

如果天氣比較有涼意也不用害怕冰水

另外泳池旁還有一個獨立的淋浴區，可以玩水後沖涼一下

戶外泳池加溫設定時間為

晚上16:00-23:00

早上07:30-11:30

夜間的泳池還有打燈喔，滿美的

拾嶼SheWill周圍美食推薦

恆春老街的美食可多了

就這次在附近吃的餐廳，推薦給大家

拾嶼SheWill評價

目前villa還是試營運狀態，價錢比較優惠

現在入住最划算，住在這裡就好像住在豪宅內一樣

有非常大且舒服的客廳，晚上也可以單純聽著Marshall的音樂

喝著villa準備的氣泡酒，很愜意

小朋友想要玩水，也不用怕冷水，在一定的時間都是會加溫

有溫水的戲水池，玩起來最舒服

如果有來恆春或墾丁玩，真的可以推薦來這住一晚喔

推薦給大家

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拾嶼SheWill住宿資訊

官網：拾嶼SheWill

地址：屏東縣恆春鎮光明路38號

電話：0974-290-839

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交通資訊

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