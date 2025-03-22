吃貨爆吃花蓮小旅行！花蓮理想大地渡假飯店在4月起推出全新「洄。遊。趣」全包式假期，融入ESG元素，帶來沉浸式五感深度體驗。此次專案涵蓋住宿、餐飲、休閒娛樂，以及，其中更提供一泊四食，享受從早餐到宵夜的「洄瀾慢食節」，品味花蓮各地特色食材，理想大地就是怕你餓。



▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期一泊四食，早餐到宵夜最怕你餓 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲吃貨玩花蓮推薦行程，理想大地「洄。遊。趣」全包式假期 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

理想大地「洄。遊。趣」全包式假期專案

理想大地在2025年4月起推出「洄。遊。趣」住房專案，以「洄瀾」為靈感，結合自然景觀與人文特色，打造綠色友善旅程。在餐飲部分，飯店主打「洄瀾慢食節」，主廚走訪花蓮各地嚴選食材，推出在地風味的鳳林剝皮辣椒雞湯、吉安芋頭泥美國板腱牛排，還有融合海鮮與客家風味的新城酸菜炒魷魚，在飯店內就能品嚐花蓮各鄉特色。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，餐廳洄瀾慢食節集結花蓮特色食材 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，飯店主打餐廳洄瀾慢食節 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝此外，風味餐廳4月起同步推出「粵菜大排檔」，由港籍主廚李明耀掌杓，帶來鑊氣小炒、港式點心與經典粵菜，推薦記吃「XO醬百花條」結合油條與蝦將花枝漿，還有鍋氣十足的「紅燒海參」、經典港式必吃「咖哩蘿蔔魚蛋、海鮮螃蟹公仔麵」等，還有濃厚系芝麻露、療癒鴛鴦奶茶，讓人享受港式風味。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，風味餐廳推出粵菜大排檔 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，粵菜大排檔推薦必吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了正餐時間，理想大地也提供「隨心吧悠閒輕午茶」以及「貼心深夜饗食堂」就是怕你嘴饞肚子餓，下午茶時段採自助式用餐，提供炸物小點、蕃茄起司串，還有大人小孩都愛玩的烤棉花糖。深夜時段則有「一口宵夜」，小份量曼波魚滷肉飯、搭配花蓮海港魚丸湯，睡前小吃一頓超療癒。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，一泊四食包含下午茶及深夜食堂 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，一泊四食包含下午茶及深夜食堂 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在住房的部分，理想大地「洄。遊。趣」專案入住西班牙主題套房，享有當季水果、Mini Bar、各式精緻餐飲，正餐下午茶之外，在房間內也有滿滿零嘴可以品嚐。特別的是，本次專案也設計「五感六覺舒眠儀式」，房內佈滿烏木精油香氛，並提供瑜珈墊、玫瑰鹽泡澡、舒眠好茶，並且以及五款枕頭可以選擇，讓旅客徹底放鬆，提升睡眠品質。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，套房可享當季水果、Mini Bar / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，五感六覺舒眠儀式提供枕頭選擇與沐浴鹽 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝除了美食饗宴，本次「洄。遊。趣」專案也帶著粉絲們體驗人文與自然活動。除了搭乘歐風小船遊覽園區內「應許河」之外，入住旅客還可參與「豐之谷」生態行程，搭乘原住民竹筏、穿上太魯閣族傳統服飾，體驗原住民狩獵文化、DIY親手做馬告風味Pizza，最後再來一杯小米酒，感受原民文化魅力。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，可搭乘歐風小船遊覽應許河 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期，入住旅客還可參與「豐之谷」生態行程 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝如果想要更在地的玩法，「洄。遊。趣」也推出升級版三天二夜（二泊五食）方案，增加了「里鬧逍遙半日遊」活動，搭乘園區專屬的「小火車」或是騎自行車，帶你專業導覽壽豐鄉，造訪歷史古蹟、日式移民村、在地農場，探訪台灣少數保存完整的奉安殿、漫遊五味屋二手書店，欣賞沿途花東縱谷美景，感受花蓮小鎮的純樸風情。▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期二泊五食方案，里鬧逍遙半日遊 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲理想大地「洄。遊。趣」全包式假期里鬧逍遙半日遊，搭乘小火車或自行車遊覽在地景點 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

活動期間：2025/4/1-12/31

專案內容：

兩天一夜（一泊四食）：$9,900起，含遊艇導覽、DIY體驗、機場接送。

三天二夜（二泊五食）：$16,390起，額外贈送「里鬧逍遙半日遊」。

活動資訊：理想大地官網連結

