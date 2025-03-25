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日本那須10年構想那須天堂村盛大開幕！那須鹽原全新打卡熱點誕生。

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2025-03-25 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：グローバルダイニング
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特派員 Trish

特派員 Trish

籌劃10年，那須鹽原誕生必訪旅遊新據點！結合住宿的餐廳複合設施「那須天堂小鎮」於栃木縣那須鹽原市的那須花園暢貨中心旁正式開業！

結合食住！複合設施「那須天堂小鎮」全新開幕

被那須自然環境所環繞的「那須天堂小鎮」是一座兩層樓建築，提供豐富美食體驗的餐廳以及充滿度假感的住宿設施。這座複合設施毗鄰可眺望那須連綿山脈的暢貨中心「那須花園暢貨中心」，讓您在享受購物或那須觀光之餘也能輕鬆入住。整個設施由經營多家國內外餐飲店的全球餐飲集團營運。
 

 

美食天堂滿足饕客的味蕾

一樓匯集了12家餐廳和1家綜合商店的美食廣場，所有店舖都採用開放式廚房設計，讓您感受現場烹飪的活力。那須地區首次進駐的和食餐廳「權八」，提供精心熬煮的關東煮，以及使用高級海苔的手捲壽司。同樣首次在那須開店的「Café La Bohème」，則有使用巨大披薩窯烘烤出的香氣四溢披薩，以及正宗的義大利料理。




想稍作休息時，可以到「Java Jive Coffee」品嚐輕度烘焙的清爽咖啡；想吃甜點時，「Sweets Dreams」則提供使用當季水果製作的可麗餅和霜淇淋。這裡有各種風格獨特的店舖，滿足旅人不同的需求。



 

多元化住宿選擇演繹度假新風尚

二樓是擁有全37間客房的「天堂飯店」。從豪華房到背包客房型，多樣化的房型選擇可滿足單獨旅行者、情侶或大型團體旅行的各種需求。

 


館內使用充滿趣味的壁紙裝飾，融合度假感與溫馨氛圍。每間客房都有不同的室內設計，巧妙運用自然材質打造的空間為旅人帶來舒適的放鬆體驗。 


 

夜晚魔幻時刻打造難忘回憶

當夜幕降臨，「那須天堂小鎮」的燈光秀將點亮整個區域。中庭設有火塘，篝火聲與搖曳的火焰營造精心時刻，為旅途增添獨特回憶。 



對於喜愛日本旅遊的台灣遊客來說，那須天堂小鎮無疑是2025年必訪的新景點！結合購物、美食與住宿的一站式體驗，讓你的日本旅程更加豐富多彩。無論是品嚐道地美食，還是在獨特設計的客房中休息，都能感受到那須地區才有的魅力。

 

NASU PARADISE VILLAGE（那須パラダイスヴィレッジ)

地址：栃木県那須塩原市鹿野崎字戸屋109番7
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