位於四重溪溫泉的【茴香戀戀溫泉會館】南洋風情渡假飯店，有愛情海水療SPA、半露天景觀裸湯、個人湯屋，猶如度假的天堂啊！像現在全台都籠罩在寒流的冷風之中，只有南台灣的屏東依然是氣候宜人，所以冬日來四重溪泡湯也別有一番滋味哦！
▼屏東住宿
▼屏東經典景點
▼屏東美食懶人包
▼屏東旅遊行程&優惠票券▼
【套票】
【套票】
【套票】
【門票】
【門票】
【住宿】
茴香戀戀溫泉會館 交通停車
- 地址：屏東縣牡丹鄉大梅路1之16號
- 電話：08- 882 4900
自行開車：導航搜尋【茴香戀戀溫泉會館】即可抵達
停車場：有停車場開車來很方便
茴香戀戀溫泉會館 湯屋住宿優惠
茴香戀戀溫泉會館 空間環境
陽明山溫泉、北投溫泉、關子嶺溫泉和四重溪溫泉，是台灣的四大溫泉，這家茴香戀戀溫泉會館】就位於著名的四重溪溫泉區中
冬天從冷颼颼的北台灣來到此地，天氣真的好舒服、好迷人啊，冬天的台灣連氣候都是一國兩制!!
二樓一隅
茴香戀戀溫泉會館 房間介紹
房間也很簡單，但大抵上應有盡有，而且這一區晚上幾乎沒人車經過，所以很安靜
哦，不算大的房間，其實浴室還挺大的呢，其中還有個按摩浴缸呢
不過，看了前面的泡湯區，誰會想窩在這小小的浴缸裏呢!?
茴香戀戀溫泉會館 溫泉泡湯區
愛情海 水療SPA
嘿嘿，這裏最著名的應該是它的泡湯區吧，從會館的二樓往下拍，還真有幾分南國風味
這個泡湯區分為好幾個湯池，雖然不是非常豪華
但也有一些水柱等SPA 的設施，也相當不錯哦
夜晚及清晨時份，涼風吹來，夜色沁涼如水，更是泡湯的好時段
尤其是這裏幾乎沒有光害，晚上躺在這裏，看著夜空的中星光點點，浪漫指數真的破表哦
這裏還分成好幾個不同的湯，這一池泡個幾分鐘，再換到下一池，換來換去還滿有意思的
四重溪溫泉透明潔淨，屬於鹼性碳酸泉，泡起來全身會骨溜骨溜的，非常舒服
當然也有冷水池囉，一冷一熱交替之下，也是自成一格的三溫暖
半露天 景觀裸湯
個人湯池
這裏有個人湯池，也可以和另一半享受親密時光
茴香戀戀溫泉會館 早餐
會館的大廳採藍白色調的地中海風格設計，空間感不錯，也帶有幾分休閒風
但加上這組頗有重量的桌椅後，倒變成地中海台風
早餐呢，嘿嘿，比較簡單啦
但也提供中式的清粥小菜和西式的土司等
茴香戀戀溫泉會館 心得評價
茴香戀戀溫泉會館大致上來說還是滿不錯的哦，尤其是戶外泡湯區，真是為會館加分不少
尤其是台灣的四大溫泉中，北部陽明山、北投是在冷洌的寒風中泡湯
南部的關子嶺也位於山中，氣溫也是涼涼的，只有在平地的四重溪，和煦的微風中泡湯的感觸最不同
加上從北台灣來南部避寒，光是沐浴在溫暖的冬陽下就已經很舒服啦
再泡泡暖乎乎的溫泉，真是冬日裏滿不錯的享受
屏東景點美食推薦
茴香戀戀溫泉會館 飯店資訊
交通資訊
延伸閱讀
-
四重溪清泉日式溫泉館》百年溫泉老店有日式湯屋、露天風呂，日本親王來台渡蜜月的泡湯處
-
愛琴海岸海景咖啡餐廳》海景第一排唯美夕陽超浪漫！夢幻蔚藍海岸 天使翅膀 月亮鞦韆 鳥籠發呆亭戲水池 屏東枋山景點
-
【2023溫泉飯店】Top12推薦-全台各區精選30間人氣溫泉住宿
-
墾丁凱撒大飯店》全新花園客房，專屬戶外花園Jacuzzi按摩浴池，夢幻泳池、私人沙灘～滿滿渡假風好悠閒
-
【墾丁凱撒大飯店】南台灣親子旅遊飯店、世界頂級島嶼飯店聯盟成員，墾丁住宿推薦CAESAR PARK HOTEL 空間環境介紹
-
墾丁H會館》H Resort 海天一色的無邊際泳池，絕美夕陽一生難忘