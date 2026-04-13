從古城牆到妖怪踩街！南國生活節百間市集與日本妖怪現身恆春古城，必逛搶先看。

2026南國國際生活節以「半島夢遊」為核心，透過國際化編排與歷史場域共鳴，成功吸引萬人湧入。資深編輯李維唐指出，這場慶典不只是市集集合，而是透過與日本映画村的文化共融，以及數位投影賦予古蹟新生命，展示了屏東在策展深度與國際接軌上的高度權威性。

南國的風再度吹入古城，為南台灣注入一股魔幻力量。「2026南國國際生活節」於4月10日至12日，以及4月17日至19日連續兩個週末，在充滿歷史底蘊的恆春古城北門草地熱鬧登場。今年活動規模空前，不僅有4隻巨大的怪獸氣模裝置藝術坐鎮，更透過怪獸投影技術，將百年古城牆轉化為敘述歷史的畫布。現場匯聚超過100間特色風格市集，搭配點亮夜空的180秒璀璨煙火秀，在開幕首週便成功吸引數萬名遊客湧入，單日入園人數更突破萬人大關，讓恆春古城搖身一變成為結合藝術、歷史與潮流的生活風格勝地。

▲來自日本大阪「東映太秦映画村」的妖怪與現場民眾近距離互動，獨特的造型吸引遊客爭相合影留念 。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供；窩客島編輯李維唐整理



火舞火技點燃南國：英國達人秀團隊震撼開場

活動首波高潮由11日的開幕秀拉開序幕，主辦單位特別邀請曾登上「英國達人秀」舞台的「即將成真火舞團」擔綱演出。其中，享譽國際的「足上舞伶」楊立微更是展現了世界唯一的足技翻轉火缸與火焰方桌，精湛的技藝讓現場觀眾屏息以待。舞團巧妙地將「南國國際生活節」的品牌視覺元素融入旋轉的火光之中，讓傳統火藝與當代慶典完美連結。屏東縣政府交通旅遊處指出，這場演出旨在為今年度活動奠定國際化的視野與藝術層次，讓遊客一踏入會場就能感受到極致的視覺震撼。

▲南國國際生活節施放長達180秒的煙火秀，繽紛火花與舞台燈光交織，將活動氣氛推向最高潮 。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供；窩客島編輯李維唐整理

妖怪馬戲團穿越古城：從恆春老街到墾丁大街的晝夜踩街

今年最具討論度的亮點，莫過於與日本大阪「東映太秦映画村」跨海合作的妖怪馬戲團。本週主題定調為「半島夢遊」，強調漫遊恆春與品嚐生活的核心精神。活動安排了晝夜兩場截然不同的踩街活動，白天在恆春老街，神祕的妖怪角色穿梭於百年古建築與石板路間，營造出宛如穿越時空的奇幻場景。當夜幕低垂，妖怪隊伍則移師熱鬧的墾丁大街，在五光十色的霓虹燈與圍觀群眾的歡呼聲中，這群日本妖怪更顯得神祕且具戲劇張力。這場國際級的文化演出，不僅成功將傳統民俗與現代節慶結合，更為半島旅遊創造了嶄新的話題。

▲多款神祕的妖怪角色集結於恆春古城，在歷史建築的輝映下，營造出時空錯置的魔幻氛圍 。圖／屏東縣政府交通旅遊處提供；窩客島編輯李維唐整理



跨國樂團陣容接力演出：菲道爾與Soler再現音樂熱潮

音樂，是南國生活節的靈魂。本次活動邀請超過36組國內外頂尖樂團與音樂人輪番上陣。來自馬來西亞的創作才子菲道爾，以深情的嗓音治癒了全場樂迷的心。而睽違台灣樂壇16年的澳門雙人組合Soler驚喜現身，讓許多資深樂迷流下感動的淚水。此外，來自泰國的人氣樂團YONLAPA與日本樂團brkfstblend再度回歸南國舞台，展現多元的曲風。12日的演出名單同樣精彩，包含Why Ocean、LAWA、麋先生、JOYCE就以斯、震樂堂、芒果醬以及超人氣的怕胖團等。演出從下午2點持續至晚間10點，讓年輕歌迷紛紛感嘆去年參加完後，今年依舊要準時報到。

永續市集與風格旅遊：結合高鐵假期與智慧APP掌握資訊

在享受精彩表演之餘，會場內的風格市集同樣不容錯過。今年主辦單位持續落實環保理念，現場全面禁止使用一次性餐具，並提供環保餐具借用服務，鼓勵遊客在品嚐美食的同時愛護南國土地。民眾參與集章活動還有機會獲得農會聯名的米乖乖，服務台亦提供怪獸周邊商品販售與抽獎活動。為了方便全國遊客參與，今年更特別與高鐵假期合作推出遊程套票。縣府呼籲遊客應選擇合法旅宿以確保安全，詳細優惠資訊可至官方網站查詢，並建議下載「屏東go好玩」與「屏東公車」APP，隨時掌握第一手活動動態與交通訊息。

2026南國國際生活節

活動時間：2026年4月10日至12日、4月17日至19日（14:00-22:00）

活動內容：包含怪獸氣模打卡、百間特色市集、妖怪馬戲團踩街、180秒煙火秀及跨國音樂祭。市集參與品牌包含超過100間特色攤位，建議下載「屏東go好玩」APP掌握即時店家地圖 。