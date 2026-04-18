> 美食 > 現在訂最划算！欣葉端午粽子早鳥預購，送老饕券狂省5225元。

現在訂最划算！欣葉端午粽子早鳥預購，送老饕券狂省5225元。

早鳥優惠欣葉端午粽子
2026-04-18 15:40文字：編輯 鄭雅之 
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

欣葉端午預購開跑，職人手作粽配上首發 5225 元老饕款待券，買粽子送五千元現金優惠，早鳥必搶。編輯 鄭雅之表示：現在就要搶粽子了！太晚會訂不到！

雖然距離端午節還有一段時間，但聰明的饕客都知道，厲害的美味通常不等人，欣葉國際餐飲集團已經提前宣布開啟這份一年一會的美味約定。為了讓老朋友能提前安排過節，今年的欣葉粽情饗盛宴禮袋從 4/21 就開放預購，主打傳承50道工序的手作溫度。最吸睛的絕對是今年首度推出的端陽食福帖老饕款待券，這張券集結了集團旗下 6 大品牌驚喜，價值竟然高達 5225 元。只要趁現在早鳥期間入手粽禮，不只能吃到頂級干貝粽，還能拿到誠意十足的款待金，領先全台的端午大禮包真的要先搶。

▲欣葉端午粽禮盒包含招牌干貝滷肉粽與金桔紅豆粽，鹹甜雙重滋味滿足饕客味蕾。
▲欣葉端午粽禮盒包含招牌干貝滷肉粽與金桔紅豆粽，鹹甜雙重滋味滿足饕客味蕾。
▲職人手作端午節粽子禮袋質感滿分，送禮自用都能展現台菜美學與過節儀式感。
▲職人手作端午節粽子禮袋質感滿分，送禮自用都能展現台菜美學與過節儀式感。

欣葉粽子早鳥預購優惠

欣葉職人粽之所以每年都引發搶購，是因為老師傅對於照起工精神的堅持，每一顆粽子都蘊含了繁複的 50 道製程。招牌「干貝滷肉粽」選用北海道 SA 級干貝與充滿海味的阿根廷魷魚，搭配滷到入味的肥美五花肉與香噴噴的木桶炊飯，每一口都是海陸交織的豐潤香氣。另一款受歡迎的「金桔紅豆粽」，則是以萬丹紅豆配上炭焙福圓乾與冬瓜條，清新果香讓甜粽吃起來格外爽口。今年更特別將包粽子的竹葉意象融入設計，推出首款竹節造型保冷袋，不僅外型時尚且車縫紋理細緻，讓這份禮盒不管是送禮還是自留都非常有面子。

▲招牌干貝滷肉粽嚴選北海道SA級干貝與豐腴五花肉，50道工序鎖住經典台味記憶。
▲招牌干貝滷肉粽嚴選北海道SA級干貝與豐腴五花肉，50道工序鎖住經典台味記憶。

6 大品牌款待金聯手寵愛粉絲

這次欣葉不只要滿足大家的胃，還要大方回饋長年支持的老顧客，隨禮袋致贈的端陽食福帖可說是史上最強回饋。這份心意讓大家在過完端午節之後，從 7 月 1 日一直到 10 月 31 日，都能到欣葉台菜、欣葉小聚享用經典冷盤或滿千折百，甚至是到欣葉日本料理享受 8 人同行 1 人免費的超級禮遇。不管你是想吃熱騰騰的火鍋，還是道地的馬來西亞風味金爸爸，這張券都能讓你感受到跨品牌的暖心款待。對於喜愛台菜靈魂的饕客來說，現在提早預購不僅能省下 120 元差價，更能領取這份價值不補的食福帖，絕對是今年端午節最高 CP 值投資。

▲2026年首度亮相的竹節造型保冷袋，兼具環保實用與文化設計感，是今年預購亮點。
▲2026年首度亮相的竹節造型保冷袋，兼具環保實用與文化設計感，是今年預購亮點。


2026 欣葉端午粽子 早鳥優惠

預購好康： 2026 年 4 月 21 日至 5 月 31 日止，早鳥價 1360 元。
一般售價： 2026 年 6 月 1 日至 6 月 26 日止，售價 1480 元。
取貨日期： 2026 年 5 月 25 日至 6 月 26 日止。
特別贈禮： 購禮袋即贈「端陽食福帖」回饋券，最高享 5225 元款待金。

「端陽食福帖」回饋券各品牌回饋亮點

  • 欣葉台菜（古味今品）
    7月 1 日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「漬醃甘蘿蔔」或「茶香葡萄乾」擇 1。
    7月 1 日至 8月31日：平日內用桌菜，贈「氣泡酒 1 瓶」。
    9月 1 日至10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。

  • 欣葉小聚
    7月1日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「彩椒拌川耳」或「八味拌粉肝」擇 1。
    9月1日至 10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。

  • 欣葉日本料理
    9月1日至10月31日：平日晚餐，享「8人同行1人免費」。
    9月1日至10月31日：平日下午茶，享「2人同行折 200 元」。

  • 欣葉 SHABU SHABU
    9月1日至10月 31日：商業午膳限定，3人同行贈「鹽烤大明蝦3隻」。
    9月1日至10月31日：內用點購雙人鍋，現折「300元」。

  • PappaRich 金爸爸
    9月1日至10月31日：內用雙人餐贈當月美味好康 2 選 1，「仁當排骨」或「爸爸參峇蝦」1 份。

  • 欣葉．生活．廚房
    7月1日至8月31日：加入 LINE 官方好友，享新客組優惠價 1250 元，輸入優惠碼【GOOD】加贈「杏仁雲朵奶凍 1 盒」。

話題美食新品、新開店先來吃！

推薦閱讀：阜杭豆漿變Gelato！Venchi首推豆漿、米漿聯名口味，尬經典榛果巧克力超搭。

推薦閱讀：新開台北壽喜燒！關西風「祇園 禪院」約會餐廳訂這，7大特色厚切和牛先吃。

推薦閱讀：鼎王麻辣鍋開到信義區！麻辣霜淇淋 調酒ATT限定，肉盤買一送一先衝。

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台中長榮母親節蛋糕買一捐一愛心開跑！芋泥布丁新口味登場，預購再享88折優惠。
台中長榮母親節蛋糕買一捐一愛心開跑！芋泥布丁新口味登場，預購再享88折優惠。
編輯 李維唐
星巴克買一送一連喝3天！紅心芭樂蛋糕新品，母親節早鳥再送買一送一券。
星巴克買一送一連喝3天！紅心芭樂蛋糕新品，母親節早鳥再送買一送一券。
編輯 鄭雅之
溫馨五月寵愛媽咪！台北文華東方酒店打造雅閣星級粵菜、文華Café龍蝦吃到飽與早鳥蛋糕優惠。
溫馨五月寵愛媽咪！台北文華東方酒店打造雅閣星級粵菜、文華Café龍蝦吃到飽與早鳥蛋糕優惠。
編輯 李維唐
清明節兒童節優惠24間！清明連假吃到飽優惠 速食優惠 飲料優惠24間，買一送一吃起來。
清明節兒童節優惠24間！清明連假吃到飽優惠 速食優惠 飲料優惠24間，買一送一吃起來。
編輯 張人尹
桃園謝師宴首選！COZZI Blu和逸飯店推出海洋系盛宴，早鳥預約享免服務費優惠。
桃園謝師宴首選！COZZI Blu和逸飯店推出海洋系盛宴，早鳥預約享免服務費優惠。
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊