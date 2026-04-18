現在訂最划算！欣葉端午粽子早鳥預購，送老饕券狂省5225元。

欣葉端午預購開跑，職人手作粽配上首發 5225 元老饕款待券，買粽子送五千元現金優惠，早鳥必搶。編輯 鄭雅之表示：現在就要搶粽子了！太晚會訂不到！

雖然距離端午節還有一段時間，但聰明的饕客都知道，厲害的美味通常不等人，欣葉國際餐飲集團已經提前宣布開啟這份一年一會的美味約定。為了讓老朋友能提前安排過節，今年的欣葉粽情饗盛宴禮袋從 4/21 就開放預購，主打傳承50道工序的手作溫度。最吸睛的絕對是今年首度推出的端陽食福帖老饕款待券，這張券集結了集團旗下 6 大品牌驚喜，價值竟然高達 5225 元。只要趁現在早鳥期間入手粽禮，不只能吃到頂級干貝粽，還能拿到誠意十足的款待金，領先全台的端午大禮包真的要先搶。



▲欣葉端午粽禮盒包含招牌干貝滷肉粽與金桔紅豆粽，鹹甜雙重滋味滿足饕客味蕾。

▲職人手作端午節粽子禮袋質感滿分，送禮自用都能展現台菜美學與過節儀式感。





欣葉粽子早鳥預購優惠

欣葉職人粽之所以每年都引發搶購，是因為老師傅對於照起工精神的堅持，每一顆粽子都蘊含了繁複的 50 道製程。招牌「干貝滷肉粽」選用北海道 SA 級干貝與充滿海味的阿根廷魷魚，搭配滷到入味的肥美五花肉與香噴噴的木桶炊飯，每一口都是海陸交織的豐潤香氣。另一款受歡迎的「金桔紅豆粽」，則是以萬丹紅豆配上炭焙福圓乾與冬瓜條，清新果香讓甜粽吃起來格外爽口。今年更特別將包粽子的竹葉意象融入設計，推出首款竹節造型保冷袋，不僅外型時尚且車縫紋理細緻，讓這份禮盒不管是送禮還是自留都非常有面子。



▲招牌干貝滷肉粽嚴選北海道SA級干貝與豐腴五花肉，50道工序鎖住經典台味記憶。





6 大品牌款待金聯手寵愛粉絲

這次欣葉不只要滿足大家的胃，還要大方回饋長年支持的老顧客，隨禮袋致贈的端陽食福帖可說是史上最強回饋。這份心意讓大家在過完端午節之後，從 7 月 1 日一直到 10 月 31 日，都能到欣葉台菜、欣葉小聚享用經典冷盤或滿千折百，甚至是到欣葉日本料理享受 8 人同行 1 人免費的超級禮遇。不管你是想吃熱騰騰的火鍋，還是道地的馬來西亞風味金爸爸，這張券都能讓你感受到跨品牌的暖心款待。對於喜愛台菜靈魂的饕客來說，現在提早預購不僅能省下 120 元差價，更能領取這份價值不補的食福帖，絕對是今年端午節最高 CP 值投資。



▲2026年首度亮相的竹節造型保冷袋，兼具環保實用與文化設計感，是今年預購亮點。

2026 欣葉端午粽子 早鳥優惠

預購好康： 2026 年 4 月 21 日至 5 月 31 日止，早鳥價 1360 元。

一般售價： 2026 年 6 月 1 日至 6 月 26 日止，售價 1480 元。

取貨日期： 2026 年 5 月 25 日至 6 月 26 日止。

特別贈禮： 購禮袋即贈「端陽食福帖」回饋券，最高享 5225 元款待金。





「端陽食福帖」回饋券各品牌回饋亮點

欣葉台菜（古味今品）

7月 1 日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「漬醃甘蘿蔔」或「茶香葡萄乾」擇 1。

7月 1 日至 8月31日：平日內用桌菜，贈「氣泡酒 1 瓶」。

9月 1 日至10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。





7月 1 日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「漬醃甘蘿蔔」或「茶香葡萄乾」擇 1。 7月 1 日至 8月31日：平日內用桌菜，贈「氣泡酒 1 瓶」。 9月 1 日至10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。 欣葉小聚

7月1日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「彩椒拌川耳」或「八味拌粉肝」擇 1。

9月1日至 10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。





7月1日至8月31日：平日 3 人以上內用，贈「彩椒拌川耳」或「八味拌粉肝」擇 1。 9月1日至 10月30日：平日用餐，享「100 元折價券」。 欣葉日本料理

9月1日至10月31日：平日晚餐，享「8人同行1人免費」。

9月1日至10月31日：平日下午茶，享「2人同行折 200 元」。





9月1日至10月31日：平日晚餐，享「8人同行1人免費」。 9月1日至10月31日：平日下午茶，享「2人同行折 200 元」。 欣葉 SHABU SHABU

9月1日至10月 31日：商業午膳限定，3人同行贈「鹽烤大明蝦3隻」。

9月1日至10月31日：內用點購雙人鍋，現折「300元」。





9月1日至10月 31日：商業午膳限定，3人同行贈「鹽烤大明蝦3隻」。 9月1日至10月31日：內用點購雙人鍋，現折「300元」。 PappaRich 金爸爸

9月1日至10月31日：內用雙人餐贈當月美味好康 2 選 1，「仁當排骨」或「爸爸參峇蝦」1 份。





9月1日至10月31日：內用雙人餐贈當月美味好康 2 選 1，「仁當排骨」或「爸爸參峇蝦」1 份。 欣葉．生活．廚房

7月1日至8月31日：加入 LINE 官方好友，享新客組優惠價 1250 元，輸入優惠碼【GOOD】加贈「杏仁雲朵奶凍 1 盒」。





話題美食新品、新開店先來吃！

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