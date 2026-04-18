西門町特色咖啡廳4間推薦！頂樓看市景超愜意、古蹟也有咖啡廳，不限時、有插座超給力。

西門町咖啡廳推薦必看！精選4間不限時咖啡廳，提供插座、頂樓市景與復古氛圍，無論工作、約會或拍照打卡，都能一次滿足。

西門町咖啡廳推薦清單來了！本篇精選4間西門町不限時咖啡廳，不僅提供插座、適合久坐工作，更各具特色亮點，包括藏身古蹟的靜謐空間、昭和風復古喫茶、頂樓市景咖啡廳，以及話題十足的Y2K風打卡熱點。無論你是想找西門町咖啡廳讀書、聊天，還是尋找好拍照的台北咖啡廳，本篇一次整理給你，輕鬆找到最適合自己的口袋名單。



▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」獨特的地理位置與高人氣，就算連平日也時常高朋滿座（攝影：蕭芷琳） ▲西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳「4F劇場咖啡」藏身在古蹟裡、平日也爆滿

在喧囂、快節奏的西門町商圈邊陲，有一處空間彷彿被時間溫柔地遺忘了。推開台北二級古蹟「中山堂」沉重而優雅的大門，搭乘電梯直達頂層，迎接你的是「4F劇場咖啡 Le Promenoir Coffee」。這裡不僅僅是一間咖啡廳，更是一座連結 1936 年大會堂歷史與當代生活美學的橋樑。



完整文章：西門町不限時咖啡廳！4F劇場咖啡 藏身在古蹟裡，平日也爆滿、不想等請早起。



▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」店內狹長的廊道空間，兩側是連綿的圓拱型窗櫺（攝影：蕭芷琳）

▲西門町咖啡廳推薦「4F劇場咖啡」藏身二級古蹟之中（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳「喫茶銀河」隱藏在巷弄、昭和氛圍超好拍

在台北西門町與捷運台大醫院站之間的衡陽路巷弄，藏著一處宛如時空裂縫的入口「喫茶銀河 Kissa Ginga」。昏暗霓虹招牌低調閃爍，推門而入，彷彿瞬間掉入昭和年代的東京街角，成為近期台北復古咖啡廳推薦名單中的話題焦點。而這邊平日無客滿狀態下，為不限時咖啡廳；客滿則限時2小時。



完整文章：西門町咖啡廳推薦！喫茶銀河 隱藏在市場巷弄，昭和氛圍超好拍。



▲台北復古咖啡廳「喫茶銀河」整體氛圍，呈現昭和時代沉浸感（攝影：蕭芷琳）

▲西門町咖啡廳「喫茶銀河」店內昭和風裝潢與黑膠唱片牆，打造沉浸式咖啡體驗（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳「漠杉咖啡」頂樓看市景超愜意

西門町電影院頂樓有咖啡廳！「漠杉咖啡 MUSAND COFFEE XIMEN」悄然進駐西門町核心地段，一開幕就爆紅。店面位於西門新世界大樓9樓頂樓，不同於街頭喧囂，這間高空咖啡廳以開闊視野與靜謐氛圍，成為近期台北西門町咖啡廳推薦名單中的新焦點，吸引大量跑咖族與攝影愛好者朝聖。



完整文章：西門町電影院頂樓有咖啡廳！漠杉咖啡 新開幕就爆紅，試營運優惠折30。



▲西門町電影院頂樓有咖啡廳！漠杉咖啡 新開幕就爆紅，試營運優惠折30（攝影：蕭芷琳）

▲西門町景觀咖啡廳「漠杉咖啡」高樓層打造城市高空綠洲（攝影：蕭芷琳）

西門町咖啡廳「妳有咖啡」Y2K風格超好拍

走進西門町武昌街巷弄，靠近美國街的二樓，有間低調卻人氣不減的咖啡廳「妳有咖啡」。這間店在2019年就吸引不少饕客，疫情過後依然屹立不搖，如今成為不少人來西門町的口袋名單。這裡不只咖啡與甜點出色，還能品嚐到份量實在的鹹食料理，是下午聚會或晚餐小酌的好去處。



完整文章：西門町咖啡廳推薦！妳有咖啡 菜單鹹食、甜點都有，菜單提拉米蘇、大人系布丁必點。



▲「妳有咖啡」藏身於二樓小樓梯上去的空間，門口不大，卻別有洞天（攝影：蕭芷琳）

▲西門町咖啡廳推薦「妳有咖啡」推薦菜單：提拉米蘇咖啡 $220（攝影：蕭芷琳）

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