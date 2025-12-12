台北美食東門城滷肉飯，必吃黃媽媽米粉湯黑白切，在地人早午餐攻略。

隱身於台北市中心東門市場內的東門城滷肉飯，是許多老饕心中經典的古早味代表。

店家位於捷運東門站二號出口附近，步行約三至五分鐘即可抵達充滿懷舊氛圍的市場。攤位與隔壁的黃媽媽米粉湯相鄰且共用座位區，雖然環境簡單且無冷氣，但這種坐在板凳上吃小吃的體驗，反而更能感受到傳統市場的熱鬧與活力，桌面整潔度也維持得相當不錯。

混搭點餐法一次滿足，東門城滷肉飯配黃媽媽小菜

來到這裡用餐，內行人都知道要採用混搭點餐法，一次享受兩家老店的美味。建議點上一碗東門城的招牌滷肉飯，再搭配隔壁黃媽媽的米粉湯或黑白切小菜。這種互助共生的經營模式，不僅解決了單一攤位小菜售罄的困擾，也讓饕客能以銅板價格享受到最豐盛的台式早午餐。

招牌滷肉飯焦糖色澤誘人，膠質豐富入口即化

招牌滷肉飯賣相極佳，肥瘦比例約7:3，滷肉丁切得大小適中且油亮誘人。滷汁經過長時間炒製糖色，呈現深邃的焦糖色澤，入口後能感受到滿滿的膠質黏嘴感。肥肉入口即化轉化為濃郁脂香，瘦肉吸飽湯汁紮實不柴，鹹甜適中的調味搭配粒粒分明的米飯，每一口都令人滿足。

必點黃媽媽黑白切肝連肉，選用市場溫體豬鮮嫩無腥味

若遇上東門城的小菜提早售完，隔壁黃媽媽的黑白切絕對是最佳救援。特別推薦簡單汆燙的肝連肉，因使用市場新鮮溫體豬，肉質鮮嫩中帶有嚼勁且完全無腥味。連著筋膜的部位口感彈牙，淋上特製醬油膏與薑絲提味，鹹甜微辣的滋味有效平衡了滷肉飯的油脂感。

傳承數十年古早味，值得早起造訪的市場美食

東門城滷肉飯展現了台式小吃的經典風味，焦糖香氣與膠質口感令人印象深刻。搭配黃媽媽米粉湯新鮮處理的黑白切，簡單的一飯一菜卻有著極高的滿足感。雖然營業時間較短且中午即收攤，但為了這口傳承多年的古早味，絕對值得專程早起造訪，體驗台北傳統市場的獨特魅力。