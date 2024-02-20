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【桃園大溪美食】【福記古早味米粉湯】周末限定的銅板價美味傳統小吃，肉圓米粉湯滷肉飯這裡通通有，豬皮豬肺骨仔肉竟然也都點得到

2024-02-20 16:04:07 旅美小姐 人氣：102
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旅美小姐

發表篇數：22篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：福記古早味米粉湯
place桃園市大溪區登龍路22號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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大家去大溪都吃些什麼? 除了排隊的那幾家還有什麼好選擇呢?

今天要來跟大家分享一家美味的古早味小吃【福記古早味米粉湯】，先來張照片給大家視吃

福1.jpg

那個肉燥!那個肉圓!那個米粉湯! 是不是要吞口水了?

那【福記古早味米粉湯】到底在哪裡呢?

福2.jpg

沒錯! 它就在寫著【大溪區多目標體育館】的建築物裡面!

大家可以把車停在對面【大溪國小停車場】停好車過個馬路就到啦!

或是從大溪菜市場那側進來也可以，會在門口看到牌子

福32.jpg

走進來就會看到，就是這家啦!!

福5.jpg

【福記古早味米粉湯】

店址: 桃園市大溪區登龍路22號

營業時間: 週六週日7:00-14:00

店家生意很好，大家要記得先畫菜單喔!菜單簡單分成主食，湯類和黑白切小菜

竟然還有豬肺!也太特別!可惜當天到訪時已賣完，沒有機會一探究竟

而且真的都是銅板價! 點個主食和幾個小菜也不會給荷包造成負擔的

福4.jpg

黑白切小菜本人在此，看得出老闆有用心處理擺放，乾乾淨淨，任君挑選

福8.jpg

福6.jpg

福9.jpg

用餐座位，簡簡單單，乾乾淨淨，

在老街附近有這樣不用曬太陽不用怕下雨的用餐環境很好囉!

福10.jpg

接著來看看好吃又迷人的小吃吧!!

先來看我們家的主食類大拼盤!

福.jpg

先跟大家分享我最喜歡最驚艷的米粉湯，上面有油蔥酥有芹菜有韭菜有蝦皮

不過真正的重點是這個湯頭太厲害了!

不是隨隨便便清湯加鹽巴而已，一喝就知道是熬了很久的大骨湯頭

是充滿老闆職人精神和堅持的誠意湯頭喔!!

福11.jpg

而且裡面的米粉的份量真的很有誠意，隨便一撈滿滿的都是米粉

米粉味道單純，湯頭真的很香，我已經決定下次要點大碗的

福12.jpg

第二樣主食來看肉圓，我覺得這個醬淋得很美，

不知道老闆在藝術上是不是有什麼造詣，我想堅持是一定有的 :)

上面的醬走微甜路線，口味不會太重，不會吃一下就好膩

皮兒走的是軟Q路線，很好咬，也不會太厚

福15.jpg

裡面的餡料多以瘦肉為主，重點是吃完之後底下不會一層油喔!!

福18.jpg

最後是我家小孩最愛的肉燥飯，有放一點香菜提味

滷肉很香不會死鹹，是很容易就一口接一口那種

一些些肥肉入口即化，好下飯喔!

福14.jpg

想不想吃一口啊?

福17.jpg

除了主食之外，小菜也是重頭戲喔!!

我們家點了蘿蔔，海帶，骨仔肉和小腸

老闆把它們全部裝在一起，看起來十分豐盛

老闆端來的時候還特別介紹豬肉跟小腸都是選用溫體豬去處理的

絕對不用擔心有什麼不好的味道，新鮮就是王道!

淋上店家特製的醬汁和薑絲，真的好吃!

福22.jpg

其中我最喜歡的是小腸，口感很嫩，味道又很純淨，一下就會吃完一份，建議大家直上大份的喔!

小孩最喜歡的是蘿蔔，一看就是煮得非常透，吃起來十分清甜

福23.jpg

骨仔肉我們全家人也是一塊接一塊一直夾喔!

真的像老闆說都處理得很好!搭配醬汁吃起來其實都很清爽

喜歡重口味的朋友就不要錯過店裡的辣椒，

老闆說也是自己做，沒有添加防腐劑的喔!

也提醒大家這個辣椒真的不是開玩笑，要酌量使用喔!

福26.jpg

又點了酸菜豬血湯跟貢丸湯給小孩配肉燥飯

這碗酸菜豬血湯料超級多，一碗才35元好佛心

湯頭是以米粉湯的湯頭為基底，很夠味的

福30.jpg

貢丸湯也是，你看看這湯頭的顏色，也有很香的胡椒味喔!

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大溪美食【福記古早味米粉湯】

很頂的米粉湯，肉圓和肉燥飯，配上使用溫體豬用心處理的黑白切小菜

還有老闆對食材和湯頭的堅持，職人精神的用心料理

這樣滿滿一整桌只要新台幣幾百元!! 會讓你覺得在台灣吃小吃真幸福!

跟大家分享!!

來大溪可以先來這邊吃個米粉湯肉圓配個小菜，再旁邊吃個賴媽媽豆花

吃飽喝足逛個菜市場，逛個老街，買個豆干買個花生糖回家，悠閒的半日遊就這麼簡單!

 

 

 

 

 

 

文章標籤
大溪美食 大溪在地美食 大溪傳統小吃 大溪肉圓 大溪好吃米粉湯 大溪市場美食 福記古早味米粉湯
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