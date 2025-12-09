台電大樓站晚餐宵夜都能吃！「龍泉深海鮮魚湯」必點鮮魚蚵仔湯、魚鬆滷肉飯與多汁雞腿肉。

台電大樓站人氣宵夜龍泉深海鮮魚湯，以鮮魚蚵仔湯、魚鬆滷肉飯與多汁雞腿肉圈粉無數。簡單卻扎實的味道，總讓人想再來一碗。

台電大樓站附近的龍泉深海鮮魚湯，是師大夜市晚餐與宵夜必吃的小吃之一。傍晚點燈的龍泉市場彷彿切換成另一個時段，鮮魚湯、魚鬆滷肉飯與水嫩雞腿肉香氣四散，簡單卻紮實的台式風味，讓人越晚越想來一碗熱騰騰的暖胃組合。

台電大樓站人氣小吃，龍泉深海鮮魚湯傍晚開張

龍泉深海鮮魚湯位在師大路117巷，靠近古風公園，從台電大樓站步行幾分鐘就能到。白天的市場安靜，但店家一到傍晚開始營業，店前的燈光與蒸氣立刻讓整條巷子熱鬧起來。簡單的攤位卻吸引固定熟客，每到晚餐時段就慢慢有人排隊。

攤位現煮鮮魚湯香氣四散，越晚越熱鬧的人氣老店

龍泉深海鮮魚湯的座位緊鄰攤台，沒有額外的桌椅規劃，客人多時會共享座位，環境簡單樸實。但正因為近距離坐在攤邊，看著一鍋鍋湯汁翻滾、海味蒸氣不斷冒出，反而有種在地夜市才有的魅力。小菜、雞肉、湯底全備好，現點現煮的鮮魚湯在夜裡格外迷人。一到開門時間，攤位前就能聞到海鮮、滷汁與雞肉香氣交疊而出的暖胃氣味。

鮮魚湯、粥品、滷肉飯與小菜一次看，學生族也吃得起

菜單以鮮魚湯與粥品為主力，搭配滷肉飯、麵類與家常小菜。價格落在 20–130 元之間，完全是師大商圈學生與上班族能接受的範圍。湯品皆為現煮，所以上桌時一定是熱騰騰、味道新鮮而清爽。

滷肉飯膠質滷汁配魚鬆，南部風味層次豐富又下飯

滷肉飯的滷汁帶有大量膠質，淋在熱飯上特別香。再撒上魚鬆，是店家特有的南部式吃法，讓香氣與口感都更有層次。魚鬆吸附滷汁後變得柔軟更下飯，加滷蛋是最剛好的組合。

白菜滷軟綿入味，熱湯熱飯都適合的配菜

白菜滷燉得非常軟綿，帶著自然甜味，是那種一吃就會想多挖幾口的家常味。木耳、豆皮與胡蘿蔔讓口感更豐富，單吃清爽，搭滷肉飯也很搭，是客人常追加的小菜之一。

雞肉透亮、肉嫩多汁，白斬雞腿更能吃出本味

白斬雞腿肉是店家的高人氣品項。雞皮薄而透亮，吃起來滑嫩不油膩；雞肉本身多汁有彈性，完全不乾柴。淋上醬油膏、配薑絲，就是簡單卻最耐吃的味道。加 10 元升級雞腿非常值得。

清甜湯底加上肥蚵與厚魚肉，夜裡最暖胃的海味組合

湯頭只有薑絲、蔥花與米酒調味，因此能喝到最乾淨的海味。蚵仔飽滿不腥、魚肉厚實去刺好入口，連魚皮都 Q 彈。把蚵仔撈到滷肉飯上增加層次，是常客才知道的小私房吃法。

從滷肉飯到雞腿肉都踏實好吃，師大夜市的可靠美食據點

龍泉深海鮮魚湯之所以受歡迎，是因為味道實在、份量足、價格親民。鮮魚蚵仔湯暖胃、雞腿肉水嫩、滷肉飯香濃，是師大夜市裡最可靠的一份宵夜。無論天氣冷或下班疲累，走進這裡總能得到一點安慰。

龍泉深海鮮魚湯

地址：台北市大安區師大路117巷7號

電話：02 2362 3729

營業時間：16:00–00:00 (每月公休日於粉專公告)



